Dünya basınında bugün | "Türkiye Ukrayna'yı havadan destekledi"

Metin Kaan Kurtulus & Hakan Aksay & Melis Karaca

İngiltere'nin gündeminde Brexit var. Gazeteler May'in bugün yapacağı konuşmayı ve Brexit'in gerçekleşmeme veya gecikme ihtimalini ilk sayfalarına taşıdı. Rus gazetesi Kommersant, Ukrayna’nın Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı satın almasını değerlendirdi. ABD'nin gündeminde ise Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İran ile ilgili açıklamaları var. Bazı Avrupa gazeteleri ise Yunanistan'da koalisyonun dağılma noktasına gelmesini ilk sayfalarına taşıdı.

The Guardian | May anlaşmasını kurtarmak için son teklifini yaparken Avrupa Birliği Brexit'i geciktirmeye hazır

The Guardian'ın haberine göre İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını Avam Kamarası'na kabul ettirmek için konuşmalar yapmaya başlayacak. May bu konuşmalarında Avam Kamarası'nın anlaşmayı reddetmesi durumunda Brexit'in gerçekleşmeme ihtimali olacağını dile getirecek. The Guardian'ın ulaştığı bilgiye göre Avrupa Birliği, anlaşmanın Avam Kamarası'nda reddedilmesi durumunda May'e Brexit'in gerçekleşme tarihini geciktirmek için bir teklif yapacak. 29 Mart olan tarihin en azından temmuza kadar çekileceği öne sürüldü.

Financial Times | Koalisyon bozulduktan sonra Yunan krizi

Yunanistan Savunma Bakanı ve Çipras'ın koalisyon ortağı olan Bağımsız Yunanlar Partisi'nin lideri Panos Kammenos, hükümetteki görevinden istifa etti. Kammenos istifasından sonra yaptığı açıklamada " Makedonya konusu benim görevime devam etmemi engelliyor. Hükümete desteğimi geri çekiyorum. Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor" dedi.

New York Times | Bolton'un İran'a karşılık verme talebi Pentagon'u telaşlandırdı

New York Times'ın haberine göre Pentagon, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İran ile ABD arasında bir münazaa başlatma ihtimalinden endişeleniyor. Habere göre Pentagon, bu çekişmenin ABD'nin Suriye'den çekilerek Orta Doğu'da güç kaybettiği bir dönemde meydana gelmesinden de huzursuzluk duyuyor.

The Washington Post | Birçok kişi Trump'ın Suriye kararını raydan çıkarmaya çalıştı

The Washington Post'ta yer alan habere göre Trump'ın danışmanlarından bazılıarı, bazı hükümet yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi birçok isim ABD Başkanı'nı Suriye'den çekilme kararından vazgeçirmeye calıştı.

Wall Street Journal | Pasifik Gaz ve Elektrik CEO'su California orman yangını krizinin ortasında istifa etti

WSJ'nin haberine göre Pasifik Gaz ve Elektrik şirketinin CEO'su Geisha Williams, şirketin California'daki orman yangınlarının çıkmasında oynadığı rol sebebiyle artan siyasi ve finansal baskı sonrası istifa etti. Geçtiğimiz günlerde Pasifik Gaz ve Elektrik'in en az 17 orman yangınına sebep olduğu ifade edilmişti.

Kommersant | Türkiye Ukrayna’yı havadan destekledi

Ukrayna’nın Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı satın almasını değerlendiren Kommersant gazetesi, Rus savunma sanayii uzmanlarına dayanarak bu durumun Donbas’taki çatışma alanında dengeleri radikal olarak değiştirmeyeceğini, ancak Kiev’in “nokta atışları” yapmasına ve yeni bir istikrarsızlığa yol açabileceğini yazdı.

Die Welt | Theresa May, Birleşik Krallık - ve Avrupa için oyunun sonu

Die Welt'in haberine göre 26 ülkeden 100'den fazla AB parlamenteri Theresa May'e Brexit'i durdurması için bir mektup yolladı. Ayrıca yapılan bir ankete göre İngilizler AB'de kalma olasılığını, anlaşmasız bir Brexit olasılığından daha yüksek görüyorlar.

Le Figaro | “Öfkeyi çözüme dönüştürüyoruz”

Le Figaro'da yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız vatandaşlarına hitaben uzun bir yazı kaleme aldı. Macron yazısında, ulus için yeni bir sosyal sözleşmenin oluşturulması hakkında tartışma zemini hazırladı.

Al Arabiya | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Riyad'a vardı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi liderlerle "bölgedeki durum" hakkında görüşecek.