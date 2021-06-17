Dünya basınında bugün | Türkiye’nin 'Cennet Vadisi'ni tehdit eden taş ocağı

T24 Dış Haberler

Al Jazeera, Rize İkizdere'de bulunan İşkencedere Vadisi'nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağı ve köylülerin protestolarını haberleştirdi. Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın eski Baş Danışmanı Dominic Cummings, Johnson’ın geçen yıl mart ayında Sağlık Bakanı Matt Hancock için küfürlü bir ifadeyle “Tamamen umutsuz vaka” dediği mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Cenevre’de yaklaşık 3.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Birçok yayın, bu görüşmede alınan kararların gerilimi düşürmek için yeterli olmayacağı konusunda hemfikir oldu.

17 Haziran 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Cummings, Başbakan’ın Sağlık Bakanı hakkında “tamamen umutsuz vaka” mesajını paylaştı

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın eski Baş Danışmanı Dominic Cummings, Johnson’ın geçen yıl mart ayında Sağlık Bakanı Matt Hancock için küfürlü bir ifadeyle “Tamamen umutsuz vaka” dediği mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Geçen yıl salgının kötü yönetildiğini hatırlatan Cummings, “ "Onu görevden almadığınız için fazladan kaç kişi öldü? Cumminsg yazışmada, ABD'nin iki haftada test sayısını günde 2200'den önce 27 bine, sonra da 100 bine çıkardığını, Britanya’nın da bunu yapması gerektiğini söylerken Johnson’ın yanıtında küfürle “Tamamen umutsuz vaka” dediği görüldü.

The Independent | Biden-Putin görüşmesinin ardından gerilimler sürüyor

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Cenevre’de yaklaşık 3.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Ortak basın toplantısı yapılmayan görüşmenin sonunda iki lider ayrı ayrı basın toplantıları düzenledi. Çeşitli anlaşmazlıkların masada olduğu görüşmenin ardından herhangi somut bir ilerleme çıkmadı.

New York Times | Başkanlar ilişkileri iyileştirmek için görüşürken bile polemiğe girdi

Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez bir araya geldiği görüşmeye tanık olanlar iki tarafın da "saygılı bir şekilde anlaşmazlıklarını peş peşe dile getirdiğini" ifade etti. NYT, iki liderin de sıklıkla birbirine duyduğu saygıyı dile getirdiğini ifade etti ve ikiliyi "profesyonel boksörlere" benzetti. Gazete, iki liderin de daha iyi ilişkiler istediklerini belirtseler de gerilimi düşürecek büyüklükte kararlar almadıkları değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | Biden ve Putin, fikir ayrılıklarını masaya yatırdı

ABD Başkanı Biden, Putin ile görüşmesinden siber saldırı, insan hakları ihlalleri iddiaları ve ilişkilerde sorun yaratan diğer konuları gündeme getirdiğini belirtti. WaPo, görüşmenin "sonuç veremeyecek kadar kısa sürdüğünü" ifade etti.

Moscow Times | Putin: ABD ve Rusya, büyükelçilerini görev yerlerine geri gönderme kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cenevre'deki görüşmelerin ardından Moskova ve Washington'un büyükelçilerini tekrar görev yerlerine gönderme konusunda anlaştığını ifade etti.

Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldiği görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Putin, "Çalışma yerlerine dönecekler. Ne zaman olduğu tamamıyla teknik bir soru" dedi.

Mart ayında Biden, Putin'in "bir katil olduğunu düşündüğünü" belirtmesinin ardından Kremlin ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov'u geri çağırmış, ABD'nin Moskova'daki temsilcisi John Sullivan'ın da Washington'a dönmesi gerektiğini söylemişti.

Sullivan, nisan ayında Moskova'dan ayrıldı ve iki ülke karşılıklı yaptırımlar açıklamaya ve diplomat sınır dışı etmeye başladı.

Mayıs ayında Rusya, Çekya ile birlikte ABD'yi "dostça davranmayan ülkeler" listesine ekledi ve diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşı çalıştırmasını yasakladı.

Le Monde | Fransa’da 12-18 yaş arasına aşılama başladı

Fransa’da aşılama programı 12-18 yaş arasında da açıldı. Yazın tadını çıkarmak isteyen gençler Paris, Lyon ve Marseille kentlerinde ilk doz aşılarını oldu. Fransa’da vakaların düşmesiyle ve aşılama programının hızlı ilerlemesi nedeniyle açık havada maske takma zorunluluğu kalkarken, sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kalkma tarihi de öne çekildi.

Al Jazeera | Türkiye’nin “Cennet Vadisini” tehdit eden taş ocağı

Al Jazeera, Rize İkizdere'de bulunan İşkencedere Vadisi'nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağı ve köylülerin protestolarını haberleştirdi. İkizdere’de köylülerin sağlıklarına ve çevre zenginliğine tehdit olduğunu belirterek karşı çıktığı taş ocağının bölgeyi tehdit ettiği belirtildi. Al Jazeera, haber için İkizdere’den köylülerle konuştu.