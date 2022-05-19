Dünya basınında bugün | Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinde frene bastı

T24 Dış Haberler

Dünya basını, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvurular karşısında sürece koyduğu engele yer verdi. Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliğine kapıyı kapatmadığı ancak "frene bastığı" değerlendirildi. Britanya'nın gündeminde 40 yılın en yüksek seviyesine varan enflasyona bağlı hayat pahalılığı yer alırken The Independent ve The Moscow Times, Kiev'de görülen ilk savaş suçu mahkemesinde suçunu kabul edilen Rus askeri aktardı.

19 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

New York Times | Rusya, Ukraynalıların yakalanmasını sahte terör iddialarını öne çıkarmak için kullandı

New York Times, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentindeki çelik imalat tesisindeki Ukraynalı askerlerin teslim olmasını propaganda aracı olarak kullandığını belirtti. Moskova, teslim olanların 'terörist' olduğunu iddia etti ve Ukrayna'nın Rus askerlerine yönelik suçlamalarıyla ilgili paralel bir söylem yaratmaya çalıştı. Öte yandan haberde Brüksel'de de Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuru sürecinin ilerlemesini bloke ederek; üyeliğin hızlıca onaylanmasını zorlaştırdığını belirtti.

Financial Times | Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile NATO genişleme görüşmelerini engelledi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen cumadan bu yana sinyalini verdiği şekilde bugün (18 Mayıs 2022 Çarşamba) resmen başvurularını sunan Finlandiya ve İsveç'in üyelik müzakere sürecinin başlamasını NATO daimi temsilcileri toplantısında önledi. Financial Times, Erdoğan'ın grup toplantısında İsveç'ten '30 teröristi istediklerini' söylediğini vurguladı.

Financial Times'a konuşan bir Türk yetkili, Ankara'nın frene bastığını ancak İsveç ve Finlandiya'nın katılmasına kapıyı kapatmadıklarını belirtti.

''NATO üyesi olamazlar demiyoruz, sadece karşı karşıya olduğumuz tehdit konusunda fikir birliğinde olmalıyız'' diyen yetkili, ''Bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Ne zaman anlaşmaya varırsak üyelik müzakereleri o kadar hızlı başlar" görüşünü dile getirdi.

The Guardian | Britanya’da hayat pahalılığı, “beslenmek için çalma” vakalarını artırabilir

Britanya’da yaşam pahalılığı krizi nedeniyle hırsızlık suçlarında artış bekleniyor. Polislerin yemek hırsızlığı durumlarında kişi hakkında işlem başlatmak konusunda takdir yetkisi kullanması gerektiği belirtildi. Britanya’da enflasyon, 40 yılın en yüksek oranına çıkarak yüzde 9’u gördü.

The Independent | Rus asker, Ukrayna’daki savaş suçu mahkemesinde suçunu kabul etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın saldırısıyla ilgili ilk savaş suçları duruşmasında Rus asker Vadim Şişimarin, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Şişimarin, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeyinde 62 yaşındaki bir adamı önceden planlayarak öldürmekten suçlu olduğunu söyledi. Şişimarin, yargılamanın sonucunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Le Monde | Fransa’da nükleer reaktörlerin yarısı durmuş durumda

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni inşa edilecek reaktörlerle nükleer enerjiye yatırım taahhüt ederken yapılan bir inceleme ülkedeki 56 reaktörden 29’unun durmuş hâlde olduğunu gösterdi. Çalışmayan reaktörlerin bazılarının gerekli kontrollerden geçtiği, bazılarının ise beklenmeyen bir sorun nedeniyle durdurulduğu belirtildi. Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle Avrupa Birliği, Rus gazına bağımlılığı sonlandırmaya çalışırken Fransa’daki reaktörlerin eskiliği bir sorun olarak değerlendirildi.

Al Jazeera | ABD, NATO genişlemesine ilişkin meselelerin çözüleceğinden ‘emin’

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği başvurusuna Türkiye’den engel gelirken, iki ülkenin NATO başvurusundan duyduğu memnuniyeti dile getiren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin karşı çıkmasına ilişkin durumla ilgili “Bence iyi olacağız” yanıtını verdi. Türkiye, PKK ve YPG'ye destek verdikleri gerekçesiyle iki ülkenin NATO'ya katılımına itiraz ediyor. Bu da ittifakta genişleme krizinin kapısını açıyor.

Moscow Times | Rus asker, Kiev savaş suçları duruşmasında suçlu olduğunu söyledi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın saldırısıyla ilgili ilk savaş suçları duruşmasında Rus asker Vadim Şişimarin, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Rus asker, savaş suçları işlemek ve 28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeyinde 62 yaşındaki bir adamı önceden planlayarak öldürmekten suçlu olduğunu söyledi.

Rus asker duruşmaya cam bir kutudan mavi-gri bir sweatshirt giyerek katıldı. Ukraynaca yapılan duruşmayı bir çevirmen Şişimarin için Rusça'ya çevirdi.

Şişimarin, mahkeme sürecinin sonunda müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.