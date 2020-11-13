Dünya basınında bugün | "Tünelin sonundaki ışık"

T24 Dış Haberler

Britanya'da bu hafta baş gösteren siyasi kriz büyümeye devam ediyor. The Economist, Pfizer'in BioNtech ile geliştirdiği aşının %90 etkili olduğunu duyurumasını kapağında “tünelin sonunda görünen ışık” olarak resmetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "bir oy verme makinesi sisteminin ülke genelinde kendisine verilen 2.7 milyon oyu sildiği" iddiası kısa süre içinde yalanlandı.

13 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | 10 Numara’da kaos: Muhafazakâr Partililer Boris Johnson’ı uyarıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın en yetkili yardımcılarından biri olan İletişim Direktörü ve Başbakanlık başdanışmanı Dominic Cummings’in en yakın müttefiki Lee Cain’in istifası ve Britanya’nın karşı karşıya olduğu Covid-19, Brexit anlaşması gibi krizler Muhafazakâr Parti içinde pek çok ismin Johnson’a uyarıda bulunmasına neden oldu. İstifaların çoğalacağına dair kulis bilgileriyle Johnson’a yönetimde çekidüzen vermesi gerektiğine dair bir işaret olarak sunuldu. Cain istifadan önce Başbakanlık özel kalem müdürlüğü görevi için gündeme getirilmiş, bu duruma Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds’ın da dahil olduğu bir grup partili tepki göstermişti.

The Independent | Muhafazakâr Parti, Johnson’dan Cummings’i görevden almasını istiyor

Britanya’da Koronavirüs salgını, Brexit anlaşması gibi gündemlerin ortasında hükûmet içi bir kriz yaşanıyor. Terfi ihtimali parti içinde tepki çeken İletişim Direktörü Lee Cain’in istifasından sonra Muhafazakâr Partililer, Johnson’dan Başbakanlık başdanışmanı Dominic Cummings’in de görevden alınması konusunda baskı yapıyor. The Independent’a konuşan bir partili, Cain’in istifasının Johnson için hükûmeti yeniden şekillendirme konusunda bir fırsat olabileceğini söyledi. Johnson’a ülkedeki son krizlerle başa çıkma konusunda yetersiz bir hükûmet olduğunu söyleyen partililer “Konu fikir ayrılıkları değil. 10 Numara’da daha kolektif olarak ve profesyonelce çalışan insanlar görmek istiyoruz. Eğer yapamıyorlarsa yapabileceklere yol açsınlar” diyor.

The Economist | Aniden, umut

Pfizer ve BioNtech ortaklığında geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının üçüncü faz denemeleri sonunda yüzde 90 etkili olduğunun açıklanması, dünya genelinde Koronavirüs mücadelesi için bir umut oldu. The Economist, bu haftanın aşı gelişmesini kapağında “tünelin sonunda görünen ışık” olarak resmetti.

The New York Times | Yetkililer, Trump'ın silinmiş oylar suçlamasına karşı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "bir oy verme makinesi sisteminin ülke genelinde kendisine verilen 2.7 milyon oyu sildiği" iddiası kısa süre içinde yalanlandı. Federal, eyalet ve yerel seçim yetkililerinden oluşan bir grup bu iddiayı yalanlarken, 3 Kasım seçiminin ABD tarihinin en güvenli seçimi olduğunu ifade etti. Oy verme sistemlerini organize eden koordinasyon konseyi, sistemlere müdahale edildiğine dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

The Washington Post | Demokratlar genişletilmiş virüs destek tasarısı için çağrılarını yeniledi

ABD'nin yasama organı Kongre'deki Demokrat liderler, Cumhuriyetçileri giderek kötüleşen Koronavirüs pandemisi yerine Donald Trump'ın esimi kazandığı iddialarıyla ilgilenmekle suçladı. ABD'de son 10 günde 1 milyon kişinin Koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Seçilmiş Başkan Joe Biden da Demokrat liderlerle birlikte Kongre'den yeni bir ekonomik destek paketi geçirilmesi için çağrıda bulundu.

Moscow Times | Rusya: ABD'nin seçim sistemi arkaik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin başkan seçerken kullandığı sistemin "arkaik" olduğunu ve halkın isteklerini çarpıttığını ifade etti.

Geçen hafta sonuçlanan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi mevcut Başkan Donald Trump'a 5 milyon oy fark attı. Ancak ABD'nin başkanını belirlemek için kullandığı Seçmenler Kurulu delegelerine bakıldığında sonuç çok daha yakın. CNN'in projeksiyonlarında göre Biden 290, Trump ise 217 Seçmenler Kurulu oyu alacak.

Bir online basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Diğer ülkelerle kıyasladığımızda ABD yüksek ihtimalle en arkaik seçim sistemine sahip" diye konuştu.

Lavrov, "Bu sistem halkın taleplerini önemli oranda çarpıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Birçok dünya liderinin aksine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden'ı henüz kutlamadı. Kremlin, buna gerekçe olarak seçim sonuçlarının henüz resmileşmemiş olmasını gösterdi. Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı" da henüz sonuçları tanımıyor" dedi.

Putin, şu ana kadar 4 başkanlık seçimi kazandı ve yakın zamanda anayasa 2036'ya kadar görevde kalmasının önünü açacak şekilde değiştirildi. Biden, Putin'in iktidara geldiği 2000 yılından bu yana görev yapan 4. ABD lider olacak.

Le Figaro | Fransa’da karantina 1 Aralık’tan sonra da devam edebilir

Fransa’da artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ikinci defa uygulanan ulusal karantinayla ilgili olarak dün hükûmet bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda karantina önlemlerinin 1 Aralık’ın ötesine de uzayabileceği mesajı verildi. 1 Aralık’a kadar vaka sayısında artış durdurulabilirse bazı işletmelerin açılması gündeme geldi. Avrupa’da karantina uygulamalarına dönen pek çok ülke Noel tatiline kadar ülkedeki vaka artışını kontrol altına almayı hedefliyor.

Al Jazeera | Ürdün’de seçim: Kadınlar ve muhalefet koltuk kaybetti

Ürdün’de Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşen ve katılımın düşük olduğu parlamento seçiminde kadınlar ve bazı muhalif siyasetçiler koltuklarını kaybetti. Seçim Komisyonu, bir önceki dönemde 20 kadın milletvekilinin olduğu parlamentoda bu seçimle birlikte ayrılan zorunlu koltuk sayısı olan 15’te kadınların olduğunu açıkladı. Koronavirüs pandemisinin de etkisiyle düşük olan katılım oranı yüzde 29.9 olarak açıklandı.