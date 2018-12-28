Dünya basınında bugün | "Trump'ın asker çekme emri bütün tarafları sinirlendirdi"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

ABD gazetelerinin ilk sayfalarında Trump'ın Suriye'den çekilme kararıyla ilgili yeni gelişmeler ile analizler ve hükümetin yeni yıla kadar kapalı kalacak olması yer aldı.

Birçok gazete, Suudi Kralı'nın kabine de yaptığı değişiklikleri manşetine taşıdı. The Guardian ise Birleşik Krallık'a yapılan yasa dışı silah ithalatı hakkında özel bir habere ilk sayfasında yer verdi.

The Guardian | Polisler, Birleşik Krallık'a yasa dışı silah ithalatının artışını durdurmakta zorlanıyor

The Guardian'ın haberine göre gümrük yetkilileri ve polisleri Birleşik Krallık'a ithal edilen yasa dışı silahları durdurmakta zorlanıyor. Habere göre NCA bu yasa dışı ithalatı durdurması için daha çok polisi görevlendirecek.

Financial Times | Riyad'da yansımalar: Kral kabinesinde değişikliğe gitti

FT, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın , başta Dışişleri Bakanı olmak üzere ülkedeki bakanlıklarda değişikliğe gittmesini ilk sayfasına taşıdı.

New York Times | Trump'ın asker çekme emri bütün tarafları sinirlendirdi

NYT ilk sayfasında Mark Landler tarafından kaleme alınmış Trump'ın Suriye'den askerleri çekme kararıyla ilgili bir analiz yer alıyor. Analizde Trump'ın Suriye'deki tüm ABD askerlerini ve Afganistan'daki askerlerinin yarısınını çekme kararının nasıl hem kendi partisinden hem de rakibi Demokrat Parti'den ters tepkiler aldığı anlatıldı ve bunun nedeniyle ilgili yorumlara yer verildi.

The Washington Post | Açmazın 2019'dan sonraya sarkması bekleniyor

ABD Kongresi perşembe günü de sınır duvarına bütçe sağlama konusunda bir anlaşmaya varamadı. WP'nin haberine göre hükümet yeni yıla kadar kapalı kalacak.

Wall Street Journal | Dow Industrials rekor geri dönüş ile ayağa kalktı

WSJ'nin haberine göre Dow Industrial's dün 850 puan artış gösterdi. Habere göre kapanışa doğru gelen satışlar zorlu geçen bir hafta sonrası Dow'a nefes aldırdı.

Moscow Times | 2019 yılında Rusların net gelirlerinin tekrar azalması bekleniyor

Moscow Times'ın haberine göre Rus vatandaşların geliri üst üste beşinci yılda düştü. MT bunun nedenini yavaş maaş artışı ve daha çok harcama yapılması olarak gösterdi.

Al Arabiya | Suudi Arabistan yönetimde değişikliğe gitti

Al Arabiya da manşetinde Suudi Kralı'nın kabinesinde yaptığı değişikliklere yer verdi.