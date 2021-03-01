Dünya basınında bugün | Trump, yeni parti kurmayacağını duyurdu

T24 Dış Haberler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü bir parti kurmayacağını ve yoluna Cumhuriyetçi Parti'de devam edeceğini duyurdu. Britanya’da altı kişide ilk kez Brezilya’da görülen Koronavirüs varyantı tespit edildi. Rus basını, muhalif lider Aleksey Navalni'nin IK-2 ceza kolonisinde 2.5 yıl kalacağını aktardı. Eski mahkûmlar, Moscow Times'a IK-2'yi anlattı.

1 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Brezilya’da tespit edilen Koronavirüs varyantı Britanya’da da görüldü; “Sınırlarda kısıtlamalar artsın” çağrısı yapıldı

Britanya’da altı kişide ilk kez Brezilya’da görülen Koronavirüs varyantı tespit edildi. Virüsün tespit edildiği altı kişiden birine henüz ulaşılamadı. Brezilya’daki mutasyonun yüksek bulaşıcı özelliği ülkede salgının kontrolden çıkacağına dair endişeleri artırdı. Hükûmete Britanya’ya girişlerde kontrollerin ve kısıtlamaların artırılması yönünde çağrı yapıldı.

The Independent | Trump sahneye döndü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dün Cumhuriyetçi Parti için önemli bir etkinlik olan Muhafazakâr Siyasi Aksiyon Konferansı’na (CPAC) katıldı. Trump, uzun bir süre sonra sahneye çıkarak konuşma yaptı. Trump burada yaptığı konuşmada, 2020 seçimini kazandığını bir kez daha iddia ederken 2024 seçimine dair mesajında “Belki onları üçüncü kez yenebilirim” ifadesini kullandı. Trump, yaptığı konuşmada Biden yönetimine yönelik eleştirilerilerde bulundu.

New York Times | Pişman olduğunu söyleyen Cuomo, hasarı sınırlamaya çalışıyor

Kendisine cinsel taciz suçlamaları yöneltilen New York Valisi Andrew Cuomo, bir kadın danışmanına "flört olarak anlaşılabilecek uygunsuz yorumlarda bulunduğunu" söyledi. Cuomo, "Bazı etkileşimlerimin duyarsız ve fazla kişisel olduğunu şimdi anlıyorum" dedi ve "Böyle hisseden herkesten özür dilerim" diye konuştu. New York Times, Cuomo'nun açıklamasının ortaya çıkanların kendisine ne kadar zarar verebileceğini gösterdiğini ifade etti.

The Washington Post | Trump, üçüncü bir parti kurulmayacağını söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevi bırakmasından bu yana ilk kez sahneye çıkarak üçüncü bir parti kurmayacağını ifade etti ve Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolü için yarışta yer alacağını sinyallerini verdi. Orlando'daki Muhafazakar Siyasi Aksiyon Konferansı'nda (CPAC) konuşan Trump, "Beraber dört yıl önce çıktığımız yolculuk bitmekten çok uzakta" dedi ve destekçilerine, "Kazananın biz olacağımıza dair hiçbir şüphe olmasın" diye seslendi. "Yeni bir parti başlatmıyoruz" diyen Trump, "Elimizde Cumhuriyetçi Parti var; birleşip hiç güçlü olmadığı kadar güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

Moscow Times | "Seni kırarlar": Navalni'nin yeni kötü ünlü hapishane evinin içinde

Rus yetkililer, tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin önümüzdeki 2.5 yılı Vladimir bölgesindeki bir ceza kolonisinde geçireceğini duyurdu.

Rus basını, Navalni'nin IK-2 ceza kolonisinde bulunacağını aktardı. Hapishanede cezasını çeken eski mahkûmlar, Moscow Times'a IK-2'yi anlattı.

2019'da Moskova'da gerçekleşen seçim protestolarında gözaltına alınan ve "izinsiz mitinglere tekrar tekrar katılım" suçundan tutuklanan Konstantin Kotov, "Burası çok sıkı bir hapishanede. Her adımını, her düşünceni kontrol etmeye çalışıyorlar" dedi.

Kotov, "standart rejim"e sahip ceza kolonisinde tutukluların büyük barakalarda kaldığını ve bir barakada yaklaşık 150 yatak bulunduğunu ifade etti. Kotov, hapishanenin "standart rejim" ile yönetildiği söylense de "sert rejim" demenin daha uygun olacağını düşündüğünü söyledi; "Rusya'da farklı cezaevlerinde kalmış birçok kişi bana buranın en zorlularından biri olduğunu söyledi. IK-2 ağır suçlular için yapılmış yüksek güvenlikli bir hapishane gibi" diye konuştu.

Tutuklu Haklarını Koruma Vakfı'ndan Piyotir Kuryanov, "IK-2 tamamen kanunsuz bir yerdir. Seni orada kırarlar. Orada uzun süredir kötü şeyler oluyor" dedi. Kuryanovi "Orada şartlar çok kötü. Hapishane bir bataklığın yanında. Soğuk, nemli ve yemekler de kötü. Bir zamanlar çok şiddet olaylarının yaşandığı bir yerdi" dedi.

Kuryanov genelde uyuşturucu ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklananların IK-2'ye gönderildiğini söylerken, arada Vladimir Pereverzin gibi siyasi suçluların da burada cezalandırıldığını söyledi.

IK-2'de 2 yıl geçiren milliyetçi aktivist Dimitri Demuşkin de mesaj yoluyla Moscow Times'a cezaevinde, "Orada olmak işkence gibiydi" ifadelerini kullandı.

IK-2'deki ilk 8 ayını kötü ünlü 2. sektörde geçirdiğini söyleyen Demuşkin, "Diğer mahkûmlarla konuşmam yasaktı. Onların da bana bakması yasaktı, hücremde olmadığım zamanlar ellerim hep arkamdaydı. Hapishane kilisesine gitmem ve spor aktiviteleri yapmamız yasaktı" dedi.

Bir başka eski mahkûm, "Günlük olarak işkence ve küçük düşürülmeye izin veren bir sistem yürürlükteydi" aktarımında bulundu.

Le Figaro | İklim yasası: Fransa’da Macron’un adımı hükûmette fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı

Fransa’da 150 vatandaşla bir araya gelinerek hazırlanan iklim yasa tasarısı tartışmalara neden oluyor. Lyon’da okul kantinlerinde sadece vejetaryen menüye geçilmesi milletvekilleri ve bakanlar arasında fikir ayrılıklarını bir kez daha ortaya çıkardı. Öte yandan Ekolojik Dönüşüm Bakan Barbara Pompili, bir dergiye verdiği röportajda iklim yasası konusunda Temsilciler Meclisi’nde hiçbir tavizi kabul etmeyeceğni söyledi.

Al Jazeera | Suriye: İsrail, Şam’ın güneyinde füze saldırısı gerçekleştirdi

Suriye ordusu dün akşam Şam’ın güneyinde İsrail’in füze saldırısı meydana geldiğini açıkladı. Suriye basını saldırının Golan bölgesinden savaş uçakları tarafından atılan füzelerle gerçekleştirildiğini aktardı. İsrail’den füze saldırısına ilişkin bir açıklama yapılmazken Suriye hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği belirtildi. İsrail Savunma Bakanı geçen hafta yaptığı açıklamalarda İsrail’in İran’ın Suriye’deki varlığına karşı adım attığını açıklamıştı.