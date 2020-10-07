Dünya basınında bugün | Trump'tan müzakerelere "iyi niyet" kesiği

T24 Dış Haberler

Birleşik Krallık'da birçok üniversite Koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime son vermeye başladı. Dünyanın en ünlü gitar sololarından bazılarına imza atan Eddie Van Halen hayatını kaybetti. Kırgızistan'da seçim sonuçlarına yönelik protestolar devam ederken Başbakan istifa etti. ABD Başkanı Donald Trump, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 3 Kasım'daki seçimlerin sonrasına kadar ekonomik yardım paketi müzakerelerini durdurma emri verdi.

7 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Enfekte olan öğrenci sayısı artarken üniversiteler yüz yüze eğitimi bırakıyor

The Guardian'ın aktardığı göre Birleşik Krallık'ın en büyük üç üniversitesi yüz yüze eğitimi durdurdu. Gazetenin haberine göre en az 80 üniversitede toplam 5 binden fazla Koronavirüs vakası var.

The Telegraph | Kabine daha sert önlemler konusunda bölündü

Britanya'da dün bazı yerlerde yerel seviyede sıkı önlemler alındı, ancak The Telegraph'ın aktardığına göre Başbakan Boris Johnson'ın kabinesinin tamamı bu fikrin arkasında değil.

The New York Times | Eddie Van Halen, 1955-2020

Dünyanın en ünlü gitar sololarından bazılarına imza atan Eddie Van Halen hayatını kaybetti. Van Halen, uzun süredir kanserler savaş veriyordu. New York Times, gitaristi tüm zamanların en ilham verici müzisyenlerinden biri olarak nitelendirdi.

The Washington Post | Trump, seçimlerden sonraya kadar yardım müzakerelerini durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 3 Kasım'daki seçimlerin sonrasına kadar ekonomik yardım paketi müzakerelerini durdurma emri verdi. Trump, Demokrat Partili Pelosi'yi "iyi niyetli bir biçimde müzakere etmemekle" suçladı.

Moscow Times | Gözlemci, Navalni'den alınan örneklerde Noviçok benzeri sinir gazı bulunduğunu söyledi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) de Rus muhalif lider Aleksey Navalni'den alınan tıbbi örneklerde Noviçok tipi bir sinir gazı ile zehirlendiğini tespit etti. Kimyasal silah denetleme grubunun bulguları, Almanya'daki askeri laboratuvarda yapılan testlerle örtüştü. OPCW Başkanı Fernando Arias, "Bu sonuçlar ciddi anlamada endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.

Al Jazeera | Seçim protestoları devam ederken Kırgızistan Başbakanı istifa etti

Merkezi Seçim Komitesi'nin pazar günü yapılan parlamento seçimlerini "şaibe karışması" nedeniyle iptal etmesinin ardından Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov istifa etti. Ülkede seçimlere şaibe karıştırıldığı gerekçesiyle başlayan protestolar devam ediyor.