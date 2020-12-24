Dünya basınında bugün | "Trump son günlerinde huysuz ve dengesiz davranıyor"

T24 Dış Haberler

ABD basınının gündeminde Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi bırakmadan önce Beyaz Saray'da geçirdiği son günlerinde attığı adımlar yer aldı. Washington Post'un Trump'ın tepki gösterdiği Koronavirüs teşvik paketini ele alırken New York Times da Beyaz Saray içinden Trump'ın son günlerdeki davranışlarına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Britanya'nın gündeminde Brexit anlaşmasıyla ilgili gelişmeler yer aldı. Fransa'da ise manşette, hükûmetin aşı planları üzerine çıkan tartışma yer aldı.

24 Aralık 2020 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The New York Times | “Trump son günlerinde huysuz ve dengesiz davranıyor”

Donald Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmasına ve görevini Joe Biden’a devretmesine dört haftadan az bir süre kaldı. Son günlerinde Kongre’den geçen teşvik paketine tepki göstermek, savunma bütçesini veto etmek, çok sayıda insanı affetmek gibi adımlar atan Trump’ın seçimin sonucunu değiştiremese de “usülsüzlük olduğuna” dair kanıyı güçlendirmeye odaklı geçirdiği belirtildi. New York Times, Beyaz Saray’da bulunan isimlerle görüşerek Trump’ın son günlerde davranışlarını değerlendirdi. Trump’ın dengesiz tavırlarının danışmanlarını endişelendirdiği belirtildi. Trump’ın çevresinde kendisine duymasını istemediği şeyleri söyleyen isimleri azalttığı, Batı Kanadı’ndaki danışmanların Trump’ı riskli, hukuki anlamda sıkıntılı fikirlerden uzak tutmakta zorlandığı da belirtildi. Trump’ın yeni yılı geçirmek için gittiği Mar-a Lago tesisinde dinlenmesi, perspektifini değiştirmesi bekleniyor.

The Washington Post | Trump’ın son dakika tepkisi pandemi teşvik paketini kaosa sürükledi

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süren tartışmalar sonucu Kongre’den geçen 900 milyar dolarlık Koronavirüs teşvik paketine tepki gösterdi. Trump’ın tepkisinin Cumhuriyetçi Parti içinde kafa karışıklığı ve paniğe neden olduğu belirtildi. Trump, kişi başı 600 dolara kadar çıkan teşvik ödemesinin az olduğunu; en az 2 bin dolar olması gerektiğini söylerken Trump’ın süreci uzatma niyeti, ABD’lilerin ödemelerini ne zaman alabileceği konusunda soru işareti yarattı. Koronavirüs teşvik paketinin yanı sıra kabul edilen devlet finansman tasarısının pazartesi günü süresinin dolacağı; Trump’ın imzalamaması durumunda hükûmetin Joe Biden göreve başlayana kadar kapalı kalma tehlikesi olduğu belirtildi.

The Guardian | 10 Numara: Brexit anlaşmasına giderek yaklaşıyoruz

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ticaret anlaşmasıyla ayrılması için çabalarda ilerleme kaydedildiği belirtildi. 10 Numara’dan yapılan açıklamalarda bir anlaşmayla “dokunma mesafesinde” olunduğu belirtildi. Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile son bir telefon konuşması yaparak anlaşmasızlıkları çözmesi bekleniyor. Britanya, 31 Aralık’ta anlaşma olsa da olmasa da Avrupa Birliği’nden ayrılacak.

Le Monde | Fransa’da hükûmet aşı konusunda tartışmalı kararı bastırıyor

Fransa’da hükûmetin Nisan 2021’de normalleşmeyi amaçlamasıyla sunduğu tasarıda Koronavirüs aşısı olmayan insanların bazı bölgelere girememesi önerisi tepki çekiyor. Hükûmet aşının zorunlu kılınmayacağını savunsa da aşıya bağlı hareketliliğin aynı kapıya çıkacağı düşünülüyor.

The Moscow Times | Rusya'da protestolara katıldığı için gözaltına alınan muhalif vekilin cezası ertelendi

Rusya’da muhalif milletvekili Yulia Galyamina, birden fazla protestoya katılması nedeniyle yargılandığı davada cezası ertelendi. Bir aydır gözaltında olan Galyamina, cezasının ertelenmesiyle dışarı çıktı. Galyamina Rusya’daki anayasal reformlara ve son belediye seçimlerine tepki için protestolara katılmakla suçlanıyor. Galyamina, duruşmada yaptığı konuşmada “Bu yaşananlar benim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir tehdit unsuru olduğumu gösteriyor” dedi

Al Jazeera | Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne saldırının ardından Trump’tan İran’a uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planladığına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İran'a dostça bir tavsiye. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım" uyarısında bulundu. Twitter’dan yaptığı paylaşımda Trump, büyükelçiliğe atılmak istenen ancak başarılı olamayan 3 roketin fotoğrafını da paylaştı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne pazar günü 8 füzeyle saldırı düzenlenmişti.