Dünya basınında bugün | Trump, seçimleri kaybederse sonuçları kabul etmeyecek mi?

T24 Dış Haberler

Britanya'da hükûmetin Koronavirüs için geliştirdiği temas takip uygulamasının başarılı çalışmadığı ortaya çıktı. ABD'de Başkan Donald Trump'ın genel seçimleri kaybetmesinini durumunda Beyaz Saray'dan ayrılmayacağına dair endişeler artıyor. ABD, Çin'in Houston'daki konsolosluğunu kapamasını emretti. Geçen günlerde ameliyat olan Kuveyt Emiri, tedavi için ABD'ye uçtu.

23 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Koronavirüs’te temas takip sistemi binlerce kişiye uyarıda bulunmadı

Britanya’da hükûmetin duyurduğu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) temas takip uygulamasının ülkedeki vakaların en yoğun olduğu bölgelerde insanlara ulaşmak konusunda sıkıntı çıkardığı ortaya çıktı. Yerel liderler ve kamu sağlığı direktörleri uygulama üzerinde daha çok çalışılması çağrısı yaptı. Vakaların en yoğun olduğu yerlerde temas takibinin olması gerekenden yüzde 80 düşük olduğu tespit edildi.

Le Monde | Sağlık sistemini yeniden yapılandırmak için 33 önlem

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkedeki sağlık sistemini dönüştürmek için yeni adımlar atılacağını açıkladı. Veran hastanelere 4 bin yeni yatak için 50 milyon Euro’nun ayrıldığını açıkladı. Geçen haftalarda da sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi için ilk imzalar atılmıştı.

New York Times | Çin'e Houston ofisini kapatması söylendi

ABD, ani bir şekilde Çin'e Houston'daki konsolosluğunu kapatması için emir verdi. Washington, konsoloslukta görev yapan diplomatların ekonomik casusluğa ve Koronavirüs araştırmaların çalınması girişimine destek vermekle suçladı. Pekin, karara karşılık vereceğini duyurdu ve hamlenin yasa dışı olduğunu ifade etti. NYT, Washington'ın bu kararı Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında Çin karşıtı mesajlar verdiği dönemde gelmesine dikkat çekti.

The Washington Post | Trump'ın seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyeceğinden korkuluyor

The Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımda yapılacak genel seçimlerde yengiliyi kabul edip etmeyeceğine dair sorulara kesin bir yanıt vermemesinin iki partide de endişe yarattığını aktardı. Gazete, ABD demokrasinin daha önce hiç vermek zorunda kalmadığı bir test vermek zorunda kalabileceği değerlendirmesinde bulundu. Akademisyen William A. Galston, "Başkan, istekli bir şekilde insanların en temel demokratik sürece güvenini baltalıyor" dedi. Galston, Trump'ın kasım ayında gerçekten büyük bir krize sebep olabileceğini ifade etti. Pazar günü Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen FoxNews kanalında Chris Wallace'ın sorularını yanıtlayan Trump, seçim kaybetmesi durumunda sonucu kabul edip etmeyeceğiyle ilgili soruya, "Duruma bakmam gerekecek" diye yanıt verdi. Trump, kanıt sunmadan posta yoluyla oy vermenin de kasım seçimlerine "şaibe" karıştıracağını düşündüğünü söylemişti.

Moscow Times | Gulag tarihçisi, tepkilere rağmen cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Rusya'da mahkeme, ünlü Gulag tarihçisi Yuri Dimitriyev'i cinsel saldırıdan suçlu buldu ve üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Dimitriyev'in destekçileri, kararın tarihçiyi susturmak için alındığını ifade etti. Mahkeme, Rusya tarihinin en karanlık sayfalarından birinin detaylarını inceleyen Dimitriyev'in kendi üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Al Jazeera | Kuveyt emiri tedavi için ABD’de

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, tedavi amacıyla ABD'ye gitti. Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberine göre, geçen pazar günü başarılı bir operasyon geçiren 91 yaşındaki Emir Sabah, tedavisinin tamamlanması amacıyla sabah saatlerinde ABD'ye hareket etti. Kuveyt Emiri Sabah'ın geçen cumartesi sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve Emirin bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği duyurulmuştu.