Dünya basınında bugün | "Trump seçim sonuçlarını çevirmek içi her şeyiyle saldırmaya başladı"

ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçimlerde kaybettiği eyaletlerdeki Cumhuriyeti yetkileri görüşme için Beyaz Saray'a çağırması tartışma konusu oldu. The Washington Post ve New York Times, Trump'ın seçim sonuçlarını tesine çevirmeye çalıştığını yazdı. Rusya, devlete bağlı medya kuruluşlarını damgalayan ABD'li sosyal medya devlerine karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen çocuk hastanelerinden biri, bir bebeğin ölümüne neden olan doktor hatalarından sonra olayın üstünü örtmekle suçlanıyor

20 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya Maliye Bakanı, kamuda maaş kesintilerine gidecek

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, kamu sektörü harcamalarında yeni bir bütçe açıklaması yapacak. Hükûmetten kaynaklar açıklanacak bütçede ödeme kesintileri olabileceğine işaret etti. Koronavirüs salgını sırasında kamu çalışanlarının maaşlarına kesinti durumu Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın savunma harcamalarını artırma kararıyla karşılaştırıldı.

The Independent | Bir bebeğin ölümünün ardından doktorların olayın üstünü örttüğü ortaya çıktı

Dünyanın önde gelen çocuk hastanelerinden biri, bir bebeğin ölümüne neden olan doktor hatalarından sonra olayın üstünü örtmekle suçlanıyor. 2011 yılında Londra’daki Great Ormond Street Hastanesi’nde yatan Jasmine HUghes isimli bebeği ölümünün ardından, kan basıncının yanlış yönetildiği ortaya çıktı. Ancak olayı raporlayan doktorların bu ayrıntıyı eklemediği belirtildi.

The New York Times | Trump, seçimi bozma girişiminde Michigan'ı hedef alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'ın eyalet boyutundaki Cumhuriyetçi yasa yapıcılarını cuma günü görüşmek üzere Beyaz Saray'a çağırdı. New York Times, Michigan'ın Biden'ın zaferini tescillemek üzereyken Trump'ın böyle bir hamle yaptığına dikkat çekerek, "Başkan, seçim sürecine müdahale girişimlerini hızlandırdı" değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | Trump seçim sonuçlarını çevirmek içi her şeyiyle saldırmaya başladı

The Washington Post, Başkan Donald Trump'ın makamının kendisine verdiği gücü kaybettiği seçimin sonuçlarını değiştirmek için kullanmaya çalıştığını söyledi. New York Times'ın ilk sayfasında olduğu gibi Trump'ın Michigan ve diğer eyaletlerde Cumhuriyeti yetkilileri Beyaz Saray'a çağırmasına dikkat çeken The Washigton Post, "Başkan'ın demokrasiyi tahrip ettiğini" yazdı.

Moscow Times | Rusya, devlet medyasını "sansürlediği" gerekçesiyle YouTube'u engelleme tehditinde bulundu

Rusya, ülkenin devlet medyasına ait içerikleri engellediği gerekçesiyle YouTube ve diğer büyük ABD sosyal medya programlarını yasaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Parlamentoya sunulmak üzere hazırlanan bir yasa tasarısı taslağında Başsavcılık ve Dışişleri Bakanlığı'nın içerikleri engelleyerek "Rusların hakkını ihlal eden" platformları tespit edebileceği belirtildi.

Taslağa göre bu tespitlerin ardından Rusya'nın medya denetim kurumu Roskomnadzor bahsi geçen platformu kısmi olarak veya tamamıyla engelleyebilecek.

Taslak tasarıda YouTube, Facebook ve Twitter'ın RT, RIA Novosti ve Crimea 24 gibi haber platformlarını "sansürlediği" iddia edildi. Bu platformlar Rusya devletine bağlı medya kuruluşlarını damgalamaya başlamıştı.

Konuyla ilgili açıklama notunda tasarının hızlı bir şekilde kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Bloomberg'in aktardığına göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rus kullanıcılara karşı ayrımcılık yapıldı. Buna kaşılık verilmelidir" dedi.

Le Figaro | 2020’de 20 yaşında olmak: Koronavirüs jenerasyonu

Odoxa isimli bir şirketin anketi, gençlerin Koronavirüs salgınıyla nasıl başa çıktığını ortaya koydu. Ankete katılan gençlerin yüzde 85’i pandeminin yarattığı krizin kendilerinde ağır bir etkisi kalacağını düşünüyor.

Al Jazeera | Büyüyen borç krizinde Afrika’nın G20’nin verdiğinden fazlasına ihtiyacı var

Afrika ülkeleri bir borç kriziyle karşı karşıya ve uzun vadeli bir yardım bekliyor. G20’nin son sunduğu borç planı onlara kısa vadeli yardım şansı sunuyor. Uzmanlar, G20’nin sunduğu plandan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirtiyor.