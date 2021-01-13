Dünya basınında bugün | "Trump saklandığı yerden çıktı"

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta meydana gelen Kongre baskınından bu yana ilk kez kameraların karşısına çıktı. Kongre'deki üst düzey Cumhuriyetçiler, Trump'ı azletmek için başlatılan sürece destek vermeye başladı. İngiltere’de hastalar hastanelerdeki yatakları boşaltmak için otellere yönlendirilecek. Fransa’da gündem “yeniden karantina”.

13 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | İngiltere’de hastalar hastanelerdeki yatakları boşaltmak için otellere yönlendirilecek

İngiltere, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle Ulusal Sağlık Sistemi’nin çökmesi riskiyle karşı karşıya gelirken hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için yeni stratejiler gündeme geldi. Hastaneler, bazı hastaları erken taburcu ederek bakımevleri ve gönüllü otellerde kalmalarını sağlayacak bir yönteme başvurmayı planlıyor. Britanya’daki hastanelerde an itibariyle 35 bin Koronavirüs hastası olduğu tespit edildi. Özellikle İngiltere’de görülen Koronavirüs mutasyonunun ülkedeki sağlık sistemini çökme noktasına getirebileceğinden endişe ediliyor.

The Independent | Trump saklandığı yerden çıktı

Donald Trump, destekçilerinin Kapitol binasına yaptığı baskından günler sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı. Texas’ın Alamo kentinde sınırdaki duvarı ziyarete giden Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump kendisine yönelik azil sürecini başlatma planlarıyla ilgili “tamamen saçmalık” ifadelerini kullandı. Joe Biden’ın görevini teslim sürecinde “daha fazla şiddet istemediğini” söyleyen Trump, Temsilciler Meclisi’nin azil sürecini başlatma planının “öfke yarattığını” ekledi.

The New York Times | Temsilciler Meclisi, Trump'ı itham etmeye hazırlanırken McConnell özel konuşmada Trump'ın azledilmesine destek verdi

New York Times' konuşan bir kaynak, uzun süredir Cumhuriyetçi Parti'nin üst düzey isimlerinden biri olan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın, Trump'ın azledilmesine yol açabilecek suçlu işlediğine inandığını söyledi. Kaynak, McConnell'ın Trump'ın azledilmesi durumunda mevcut Başkan'ı partiden atmanın daha kolay olacağına inandığını ifade etti. Temsilciler Meclisi, çarşamba günü Trump'ı itham edip azil sürecini Senato'ya taşımak için oylama yapacak.

The Washington Post | Cumhuriyetçiler de azil girişimine destek vermeye başladı

Washington Post'un aktardığına göre bazı Cumhuriyetçiler de Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların Trump'ı azletme girişimine destek vermeye başladı. Habere göre Beyaz Saray, daha çok Cumhuriyetçinin kendilerine sırtlarını döneceğine inanıyor. Azil sürecine destek verenler arasında Cumhuriyetçilerin Kongre'deki en yetkili 3. ismi Liz Cheney de bulunuyor.

Moscow Times | Rusya, Navalni'yi hapse atmaya çalışıyor

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri(FSIN), muhalif lider Aleksey Navalni'nin Yves Rocher davasıyla bağlantılı ertelenmiş hapis cezasının mevcut bir hapis cezasıyla değiştirilmesini talep etti.

Salı günü Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Navalny, "Putin beni zehirlemesine rağmen hayatta kaldığım için o kadar kızgın ki FSIN'e mahkemeye gidip ertelenmiş hapis cezamı gerçek bir cezaya çevirmesini söyledi" yazdı.

Navalni, paylaşımında ertelenmiş cezanın iptali için açılan davanın veritabanından görüntüsünü de paylaştı.

Moscow Times, bu gelişmenin Navalni'nin Rusya'ya dönmesi durumunda tutuklanacağı anlamına gelebileceğini ifade etti.

FSIN geçen ay Navalni'ye bir ültimatom vererek 29 Aralık'a kadar ülkeye dönmemesi durumunda bir daha ülkeye adım atarsa tutuklanacağını söylemişti.

44 yaşındaki Navalni, Ağustos ayında Noviçok ile zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutmuştu. Navalni, Almanya'da tedavi görmeye devam ediyor.

Le Figaro | Fransa’da gündem “yeniden karantina”

İlk olarak Britanya’da görülen daha hızlı yayılan Koronavirüs mutasyonunun Fransa’da da tespit edilmesiyle ülkede yeniden kısıtlamalara gidilmesi gündeme geldi. Ulaşan Koronavirüs aşılarında uygulamanın ‘yavaş’ ilerlediğine dair eleştirilerle karşılaşan hükûmetin önünde bu kez de yeniden sıkı kısıtlamalara dönme baskısı var. Fransa hükûmet sözcüsü geçen hafta yaptığı açıklamalarda, yeniden karantinanın gündemde olmadığını söylemişti.

Al Jazeera | Umman Kralı’nın en büyük oğlu ülkenin ilk veliaht prensi oldu

Körfez ülkesi Umman’da yeni bir yasayla veraset sistemiyle tahta geçmenin şart koşulmasından sonra Umman Kralı Haitham bin Tariq’ın en büyük oğlu Dhi Yazan bin Haitham ülkenin ilk veliaht prensi oldu.