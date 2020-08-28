Dünya basınında bugün | "Trump, keskin savaş çizgileri çekti"

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti ve 3 Kasım'da Demokratların kazanması durumunda ülkenin kaosa sürükleneceğini iddia etti. Britanya’da bakım evlerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin, olası bir ikinci dalga salgın öncesi kurumlara talebi düşürmemek için saklandığı öne sürüldü. Fransa’da pandemi nedeniyle ilk dönem yaklaşık 600 bin kişi işsiz kalırken yaz aylarında bu sayıya 50 bin kişi daha eklendi.

28 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Britanya’da Covid-19 ölüm sayıları bakımevi yönetimlerini korumak için saklandı”

Britanya’da bakım evlerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin, olası bir ikinci dalga salgın öncesi kurumlara talebi düşürmemek için saklandığı öne sürüldü. İngiltere’de Bakım Kalitesi Komisyonu ve İskoçya’da Bakım Müffettişliği adlı kurumlar hangi bakımevinde ne kadar Covid-19 ölümü olduğunu açıklamıyor. Bilgi Alma Özgürlüğü kapsamında yapılan taleplere verilen yanıtta müşterilerin kaçması durumunda yatak kapasitesi ve bakım standartlarının riske atılacağı belirtildi.

The Independent | Britanya’da binlerce mülteciye sığınma reddedildi

Veriler incelendiğinde Britanya’nın Covid-19 pandemisi başladığından beri yargılanma veya savaştan kaçan hiçbir mülteciyi almadığı ortaya çıktı. Koronavirüs nedeniyle kapanan sistem 6 aydır açılmadı. Sivil toplum kuruluşları, bu süreçte tatil amaçlı seyahatin başlayıp bu uygulamanın hâlâ başlamamasına tepki gösterdi.

The New York Times | Adaylığı kabul eden Trump, Biden'ın "tehlikeli" olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı konuşmayla Cumhuriyetçi Parti'nin tekrar adayı olmayı kabul ederken rakibi Joe Biden'ın ülkesinin güvenliği için "asıl tehdit" olduğunu söyledi. Kendisini tekrar aday gösteren Cumhuriyetçi Parti'nin teklifini resmi olarak kabul ettiğini duyuran Trump, hükûmetinin ilk döneminde vaat ettiği her şeyi yaptığını iddia etti. Beyaz Saray'ın güney bahçesinde yaklaşık bin 500 kişilik bir kalabalığa seslenen Trump, "Bu tarihimizin en önemli seçimi. Hiçbir zaman seçmenler iki parti, iki vizyon, iki felsefe ve iki gündem hakkında bu kadar açık bir seçim yapmak zorunda kalmamıştı" dedi. Trump, seçmenlerin "hukuk ve düzene" inanan, "eşi benzeri olmayan şeyler başarmış bir başkan" ile "sosyalist" bir muhalefet partisi ve onun "radikal" adayı arasında seçim yapması gerekeceğini söyledi. ABD'de sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerin sürdüğü sırada konuşan Trump, "Yasalara uyan vatandaşları mı koruyacağız, yoksa anarşistlere, saldırganlara ve suçlulara hüküm sürüp vatandaşlarımızı tehdit etme hakkı mı vereceğiz; buna sizin oyunuz karar verecek" diye konuştu. Trump sık sık Demokrat Parti yönetiminde ülkenin kaosa sürükleneceğini iddia etti.

The Washington Post | Trump, keskin savaş çizgileri çekti

The Washington Post da Trump'ın adaylığı kabul konuşmasını manşetine taşıdı. Gazete, Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde birçok gerçek dışı söylem kullanıldığını ifade ederek, izleyenlerin bazen kongrenin "alternatif bir evrende gerçekleştiği" hissiyatına katıldığını ifade etti.

Moscow Times | Rusya, Almanya'dan Navalni'nin zehirlendiğine dair kanıt istiyor

Rus savcılar, Alman meslektaşlarından muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlendiğine dair kanıt istedi.

Rusya Başsavcılığı, Navalni'nin geçen hafta aniden fenalaşmasıyla ilgili bir ön soruşturma yürttüğünü duyurdu. Rusya'da muhalefetin de-facto lideri olan Navalni, tedavi görmek için Almanya'ya uçurulmuştu. Alman doktorlar Navalni'nin zehirlendiğine dair bulgular olduğunu belirtirken, Rus doktorlar böyle bir durum olmadığını dile getirmişti.

Savcılıktan yapılan açıklamada "20 Ağustos'ta başlatılan ön soruşturmada ceza gerektirecek bir suç olayına rastlanmadı" denildi.

Açıklamada, "Özellikle Almanya'nın Rus kurumlarına ilk bulgularına dair açıklama, bilgi ve kanıt sunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Savcılar, Navalni'ye Omsk'tan Almanya'ya uçurulduğu sırada yapılan muayeneye dair belgeler de istedi. Almanya'dan Navalni'nin tıbbi tahliyesi için kullanılar dökümanlar da talep edildi.

Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' olarak nitelendirdiği Navalni, geçen perşembe günü bindiği bir uçakta fenalaşmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin çayına zehir katıldığına inanıyor. Navalni fenalaştıktan sonra uçak Omsk'a acil iniş yapmış ve muhalif lider hastaneye kaldırılmıştı.

Navalni'nin arkadaşları Omsk'da doktorların muhalif liderin neden fenalaştığıyla ilgili detayları saklayacağı şüphesiyle ve tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu endişesiyle tıbbi nakil talep etmişti. Rus doktorlar ilk başta durumu stabil olmadığı için buna izin vermese de hastaneye gelen Alman doktorlar Navalni'nin nakil edilmesini onaylamıştı.

Muhalif lider, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charité Hastanesi'nde tedavi görüyor. Buradaki doktorlar Navalni'nin sinir sistemini etkileyen bir madde ile zehirlendiğine inanıyor.

Le Monde | Fransa’da yönetim dev işsizlik riskiyle karşı karşıya

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk dönem yaklaşık 600 bin kişi işsiz kalırken yaz aylarında bu sayıya 50 bin kişi daha eklendi. Durumun devam edecek olan salgında sonbaharda da devam etmesi bekleniyor. Fransa’nın 2021 başında 1 milyon ek işsizle karşı karşıya olabileceği öngörülüyor. İşsizlik dalgasından gençler ve niteliksiz işçilerin en çok etkilenenler olduğu belirtildi.

Al Jazeera | Lübnan Merkez Bankası’ndan bankalara ultimatom

Lübnan bankaları 2021’in Şubat ayının sonuna kadar sermayelerini yüzde 20 oranında arttırmazlarsa piyasadan çekilmek zorunda kalacak. Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, piyasadan ayrılan bankaların paylarını Merkez Bankası’na bırakacaklarını açıkladı. Salameh, “Bankaların kriterlere uyacağını umuyoruz” dedi.