Dünya basınında bugün | Trump'ın kendi sözleri kendisine karşı kullanılacak

T24 Dış Haberler

Britanya'da hükûmet bugün ülkeye geleceklerin havaalanı otellerinde karantinaya girmesi zorunluluğunu duyurmaya hazırlanıyor. Moderna ve BioNTech ile Pfizer, aşılarının mutasyona uğramış yeni Koronavirüs varyantlarına karşı da koruma sağlaması için çalışmalar yürütüyor. ABD'de yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddesini üst kanat Senato'ya iletti. Demokratlari duruşmalarda Trump'ın kendi sözlerini ona karşı kullanmayı planlıyor.

26 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Boris Johnson, ülkeye gelenlere karantina zorunluluğunu gündeme aldı; kısıtlamaların hafiflemesi için baskılar sürüyor

Britanya’da Muhafazakâr Partililer, Başbakan Boris Johnson’dan Koronavirüs kısıtlamalarının hafiflemesi için bir takvim beklerken Johnson bugün ülkeye geleceklerin havaalanı otellerinde karantinaya girmesi zorunluluğunu duyurmaya hazırlanıyor. 10 gün olması öngörülen otel karantinalarının kişi başı bin sterlinlik masraf anlamına geleceği belirtildi. Karantina zorunluluğunun belirli ülkelerle sınırlı tutulabileceği belirtildi.

The Independent | Kongre’deki “Tayfa” neden yeni terör yasasına karşı?

ABD’de 6 Ocak’ta meydana gelen Kapitol binası baskınının ardından yurtiçi teröre karşı daha sert yasaların uygulanması gündemine Kongre’de “Tayfa” olarak bilinen Alexandria Ocasio Cortez, İlhan Omar, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley’den oluşan ilerlemeci Demokratlar’dan yanıt geldi. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Tlaib, varolan yasaların terörle mücadele için yeterli olduğunu söyledi. Tlaib, “Eğer hükûmet ve bir önceki yönetim, ırkçılık karşıtı hareket yerine daha çok beyaz üstünlükçü tehditle ilgilenseydi Kongre baskını önlenebilirdi” dedi.

New York Times | Aşı üreticileri, değişen virüsle mücadele edebilmek için adapte olmaya çalışıyor

Dünyanın farklı ülkelerinde daha bulaşıcı olduğu düşünülen mutasyona uğramış Koronavirüs varyantları tespit edilirken; Moderna ve Pfizer/BioNTech, aşılarının Güney Afrika'daki yeni varyanta karşı biraz daha az koruma sağladığını duyurdu. NYT, bu uyarının bilim insanlarının virüsün tahmin ettiklerinden daha hızlı değiştiğini gösterdiğini ifade etti. Moderna, Güney Afrika'da tespit edilen varyanta karşı aşısının yeni bir formunu geliştirmeye başladı. BioNTech CEO'su Uğur Şahin, aşılarının yeni bi versiyonu için ne kadarlık bir test süreci gerekeceği konusunda denetim kurumlarıyla görüşmeye başladıklarını ifade etti.

The Washington Post | Duruşmaların merkezinde Trump'ın sözleri olacak

ABD'de yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddesini üst kanat Senato'ya iletti. Böylece Trump'ın Senato'da yargılanacağı sürecin ilk adımı atılmış oldu. Baş azil süreci yöneticisi Jamie Raskin, duruşmalarda davacı taraf görevini yapmaya hazır olduklarını söylerken suçlamayı 100 kişilik Senato'ya sesli okudu: "Donald John Trump, ABD devletine yönelik şiddeti körükleyerek yüksek seviyede suç ve kötü davranışa bulaşmıştır". Azil süreci yöneticileri duruşmalarda nasıl bir strateji yürüteceği konusunda kesin bir karara varmasa da, stratejilerinin merkezine Trump'ın 6 Ocak'a giden günlerde kendi yaptığı açıklamaları koymayı planlıyor.

Moscow Times | Putin: Navalni incelemesindeki milyar dolarlık saray bana ait değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısında 1.3 milyar dolar değerinde bir sarayı olduğu iddialarını reddetti. Geçen haftalarda ülkesine dönmesiyle tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni, hazırladığı videoda sarayı Putin'in yaptırdığını iddia etmiş ve "Mülkün etrafı aşılamaz tellerle kaplı, kendi limanı, kilisesi, güvenlikleri, özel izin sistemi, uçuşa yasak bölgesi ve hatta sınır kontrolü var. Bu toprak Rusya içinde ayrı bir devlet gibi ve değiştirilmesi mümkün olmayan tek bir çarı var: Putin" demişti. Video kısa süre içinde milyonlar tarafından izlendi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Putin hazırlanan videoyla ilgili olarak, "Filmi izlemedim çünkü o kadar boş zamanım yok. Ancak danışmanlarımın seçtiği görüntüleri izledim" dedi. Putin, "Sorunuzu hemen yanıtlamak için size şunu söyleyebilirim; o bölgede benim veya bana yakın birinin hiçbir zaman mülkü olmadı" dedi. Navalni, Putin'in üzüm bağları olduğunu da iddia etmişti. Rus lider, "Bu çok iyi ve onurlu bir aktivite, ama meslek olarak değil" diye konuştu. "Danışmanım Boris Titov'un büyük bir şarap şirketi var" diyen Putin, "Belki işim bittiğinde gidip ona yasal danışmanlık yaparım" dedi.

Le Monde | Fransa’da yeniden kapanma: Hükûmet üç senaryoyla karşı karşıya

Fransa’da iki kere uygulanan ve Koronavirüs vakalarını düşürmek konusunda işe yarayan ulusal karantina önleminin yeniden uygulanıp uygulanmayacağı soru işaretleri yarattı. Vaka artış hızının yeniden yükselmesi ve daha hızlı yayılan virüs mutasyonunun varlığı hükûmetin üç farklı adım üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. Buna göre varolan durumu sürdürmek, baharda karantina ilan etmek ya da gelecek sonbaharda karantina kararı almak gibi üç senaryo üzerinde duruluyor. Hükûmetin önceliğinin üç ihtimalde de toplumun onayını almak olduğu belirtildi.

Al Jazeera | ABD’de Trump döneminin son Husiler hamlesi inceleniyor; bu süre boyunca bölgeye yardım ulaştırılması engellenmeyecek

ABD’de yeni hükûmet, Trump yönetiminin görevden ayrılmadan birkaç gün önce Yemen’deki Husileri terör örgütü olarak tanımlaması kararını inceliyor. Trump yönetiminin aldığı karar, iç savaş nedeniyle dağılmış olan Yemen’de kontrolün çoğu Husiler’in elinde olduğu için yardım gruplarının ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmasını zorlaştıracağı nedeniyle tepki çekmişti. 22 yardım kuruluşu, ABD’ye Husilerle ilgili karar nedeniyle ülkeye yardım ulaştıramayacakları yönünde çağrı yapmıştı. Yeni yönetim, karar incelendiği süre boyunca ülkeyle etkileşime izin verileceğini açıkladı.