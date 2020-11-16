Dünya basınında bugün | Trump'ın inkârı "tehlikeli safhaya" ulaştı

T24 Dış Haberler

Britanya'da Başbakan Boris Johnson, Koronavirüs testi pozitifi çıkan biriyle temas ettikten sonra tekrar kendini karantinaya aldı. The New York Times, Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybettiğini kabul etmemesinin daha "tehlikeli bir safhaya" girdiği değerlendirmesinde bulundu. Dağlık Karabağ'da Rusya'nın aracılığıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmanın ardından Azerbaycan, Ermenistan'a iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için 10 gün ek süre verdi.

13 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya hükûmetinin kritik haftasında Başbakan kendini bir kez daha karantinaya almak zorunda kaldı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs testi pozitif olan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı. Hükûmet ve Muhafazakâr Parti içinde hareketli günlerin ardından düzeni yeniden oturtması için bir şans olarak görülen ve Avrupa Birliği ile ayrılık anlaşmasının kaderini belirleyecek kritik haftadan önce Koronavirüs’e yakalanan biriyle görüştüğü için karantinada olması gereken Johnson, Nisan ayında virüse yakalanmış ve hastanede tedavi görmüştü.

The Independent | Britanya ve Avrupa Birliği’nin “anlaşmasız ayrılığı” önlemek için büyük gelişmeye ihtiyacı var

Britanya ticaret arabulucuları bu hafta gerçekleşecek kritik Brexit görüşmeleri için Brüksel’e ulaştı. Avrupalı liderler, Britanya’nın herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden ayrılmasını önlemek için büyük gelişme kaydedilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

New York Times | Trump seçim sonuçlarını reddederken gerilim tırmanıyor

The New York Times, Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybettiğini kabul etmemesinin daha "tehlikeli bir safhaya" girdiği değerlendirmesinde bulundu. Gazete, Trump'ın ABD seçim sisteminin güvenilirliğini baltalayan yanlış bilgiler vererek destekçileri arasında direnç ve huzursuzluk yarattığını ifade etti.

The Washington Post | Trump'ın İran stratejisi sendeledi

The Washington Post, Beyaz Saray geçen hafta sandıklardan gelen sonuçları hazmetmeye çalışırken İran'dan da iki kötü haber geldiğini aktardı;



- Birleşmiş Milletler'in İran'ın zenginleştirilmiş uranyum deposunu artırdığına dair raporu

- Son haftalarda 4.kez bir İran tankerinin Venezuela'ya petrol taşıdığının tespit edilmesi

Gazete, bu gelişmelerin Trump'ın İran'a karşı izlediği stratejinin beklediği kadar başarılı olmadığına işaret ettiğini söyledi.

The Moscow Times | Azerbaycan, ihtilaflı bölgeden çekilmeleri için Ermenistan'a verdiği süreyi uzattı

Dağlık Karabağ'da Rusya'nın aracılığıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmanın ardından Azerbaycan, Ermenistan'a iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için 10 gün ek süre verdi.

Le Figaro | Fransa’da polise yönelik şiddet 15 yılda 2 katına çıktı

Le Figaro’nun Fransa özelinde paylaştığı bir araştırma, her gün görev başındaki 20 polis memurunun yaralandığını rotaya koydu. Araştırma, Ocak ayından bu yana 53 polisin saldırıların hedefi olduğunu gösterdi. Polislere yönelik saldırıların son 15 yılda 2 katına çıktığı tespit edildi.

Al Jazeera | Libya’da görüşmeler geçiş hükûmetini açıklamadan durdu

Libya’da Ulusal Mutabakat hükûmeti ve Libya Ulusal Ordusu arasında alınan askeri ateşkes anlaşmasından sonra ülkenin geleceğini belirleyecek görüşmeler, gelecek yıl seçime kadar sürecek geçiş hükümetini belirlemeden durdu. Birleşmiş Milletler’in belirlediği 75 delegeden oluşan ekip, gelecek yılın Aralık ayında başkanlık ve parlamento seçimleri gerçekleştirmek konusunda karara vardı. Birleşmiş Milletler Libya Temsilisi Stephanie Williams, “Delegelerin çoğu Libya’da şu anki durumu istemiyor” dedi.