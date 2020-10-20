Dünya basınında bugün | Trump'ın hedefinde Dr. Fauci var

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin en üst düzey Koronavirüs uzmanı Dr. Anthony Fauci'yi hedef alması basında geniş yer buldu. Galler, iki haftalık bir önleyici karantina kararı aldı. Fransa’nın başkenti Paris’te geçen hafta bir öğretmenin derste Charlie Hebdo dergisinden Hz. Muhammed karikatürünü göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesi ülkede radikal islamla mücadele adımlarını sertleştirdi. Trump’ın Sudan’ı devlet destekli terör listesinden çıkaracaklarına dair yaptığı açıklama Sudan’da geçiş hükûmeti açısından ekonomik toparlama umudu oldu.

20 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Galler’de Koronavirüs vakalarının artışını durdurma için ‘önleyici karantina’ kararı

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışı nedeniyle yapılan ulusal karantina çağrıları yanıt bulmazken Britanya’da en düşük vaka sayısına sahip olan Galler, iki haftalık bir önleyici karantina kararı aldı. Galler’de bu süre boyunca okullar, mağazalar, putlar ve oteller kapalı kalacak; vatandaşlardan evde kalmaları beklenecek. Britanya genelinde vakaların en yoğun olduğu İngiltere’de hâlâ genel bir karantina önlemi alınmadı.

The Independent | “Covid-19’un azınlıklara etkisiyle mücadele etmek için adım atılmıyor”

Britanya’da etnik azınlıkların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından daha çok etkilendiği aylardır bilindiği hâlde hükûmetin gerekli adımları atmamış olması tepki çekti. Eşitlikten sorumlu bakan Kemi Badenoch, iki ay önce bir rapor sonucu durumla ilgilenmek için görevlendirilmişti ancak hükûmet atılan adımlara ilişkin The Independent’a herhangi bir bilgi vermedi.

The New York Times | Fauci'ya "bir felaket" diyen Trump, ABD'deki vaka artışına omuz silkti

Donal Trump, ABD'nin en üst düzey Koronavirüs uzmanı Dr. Anthony Fauci'yi hedef aldı. Fauci'yi "bir felaket" olarak nitelendiren Trump, bilim danışmanlarını kast ederek insanların "bu aptallardan virüs hakkında bilgi almaktan sıkıldığını" iddia etti.

The Washington Post | 6 Rus yetkili, bilgisayar korsanlığıyla suçlandı

ABD, pazartesi günü 6 Rus istihbarat yetkilisini dünyanın en büyük siber saldırılarının bazılarından sorumlu olmakla suçladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu siber saldırılardan ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinin milyarlarca dolar zarar gördüğünü kaydederken, Rus askeri istihbaratı GRU'nun 2017'de Ukrayna'yı da hedef alarak ulaşım ve sağlık sektörleri dahil olmak üzere halk için kritik olan altyapı hizmetlerinin işleyişinde ciddi aksamalara neden olduğunu ileri sürdü.