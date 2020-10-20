Dünya basınında bugün | Trump'ın hedefinde Dr. Fauci var

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin en üst düzey Koronavirüs uzmanı Dr. Anthony Fauci'yi hedef alması basında geniş yer buldu. Galler, iki haftalık bir önleyici karantina kararı aldı. Fransa’nın başkenti Paris’te geçen hafta bir öğretmenin derste Charlie Hebdo dergisinden Hz. Muhammed karikatürünü göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesi ülkede radikal islamla mücadele adımlarını sertleştirdi. Trump’ın Sudan’ı devlet destekli terör listesinden çıkaracaklarına dair yaptığı açıklama Sudan’da geçiş hükûmeti açısından ekonomik toparlama umudu oldu.
20 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Galler’de Koronavirüs vakalarının artışını durdurma için ‘önleyici karantina’ kararı
Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışı nedeniyle yapılan ulusal karantina çağrıları yanıt bulmazken Britanya’da en düşük vaka sayısına sahip olan Galler, iki haftalık bir önleyici karantina kararı aldı. Galler’de bu süre boyunca okullar, mağazalar, putlar ve oteller kapalı kalacak; vatandaşlardan evde kalmaları beklenecek. Britanya genelinde vakaların en yoğun olduğu İngiltere’de hâlâ genel bir karantina önlemi alınmadı.
The Independent | “Covid-19’un azınlıklara etkisiyle mücadele etmek için adım atılmıyor”
Britanya’da etnik azınlıkların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından daha çok etkilendiği aylardır bilindiği hâlde hükûmetin gerekli adımları atmamış olması tepki çekti. Eşitlikten sorumlu bakan Kemi Badenoch, iki ay önce bir rapor sonucu durumla ilgilenmek için görevlendirilmişti ancak hükûmet atılan adımlara ilişkin The Independent’a herhangi bir bilgi vermedi.
The New York Times | Fauci'ya "bir felaket" diyen Trump, ABD'deki vaka artışına omuz silkti
Donal Trump, ABD'nin en üst düzey Koronavirüs uzmanı Dr. Anthony Fauci'yi hedef aldı. Fauci'yi "bir felaket" olarak nitelendiren Trump, bilim danışmanlarını kast ederek insanların "bu aptallardan virüs hakkında bilgi almaktan sıkıldığını" iddia etti.
The Washington Post | 6 Rus yetkili, bilgisayar korsanlığıyla suçlandı
ABD, pazartesi günü 6 Rus istihbarat yetkilisini dünyanın en büyük siber saldırılarının bazılarından sorumlu olmakla suçladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu siber saldırılardan ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinin milyarlarca dolar zarar gördüğünü kaydederken, Rus askeri istihbaratı GRU'nun 2017'de Ukrayna'yı da hedef alarak ulaşım ve sağlık sektörleri dahil olmak üzere halk için kritik olan altyapı hizmetlerinin işleyişinde ciddi aksamalara neden olduğunu ileri sürdü.
Moscow Times | Rusya yeni tek günlük rekorunu yaklaşık 16 bin Koronavirüs vakası ile kırdı
Rusya'da dün 15 bin 982 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Bu sayı Rusya'nın yeni günlük vaka rekoru oldu.
Bu vesileyle Rusya'daki toplam vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316'ya yükselmiş oldu.
Rusya'nın ulusal Koronavirüs bilgilendirme merkezi yeni vakaların yaklaşık dörtte birinin semptom göstermediğini ifade etti.
Öte yanda Rusya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniye 179 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya'da toplam Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 24 bin 366'ya yükseldi.
Le Figaro | Radikal islam: Hükûmet, yanıtını sertleştirmek istiyor
Fransa’nın başkenti Paris’te geçen hafta bir öğretmenin derste Charlie Hebdo dergisinden Hz. Muhammed karikatürünü göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesi ülkede radikal islamla mücadele adımlarını sertleştirdi. İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadele kapsamında operasyonların hızlanacağını ve şüpheli listesinde bulunan bazı yabancıların sınır dışı edilebileceği işaretini verdi.
Al Jazeera | Trump’ın terör listesinden çıkarma işareti Sudan için ekonomi umudu oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın Sudan’ı devlet destekli terör listesinden çıkaracaklarına dair yaptığı açıklama Sudan’da geçiş hükûmeti açısından ekonomik toparlama umudu oldu. ABD ve Sudan, aylardır ülkenin listeden çıkarılması için görüşmeler yapıyordu. Trump, Sudan’da geçiş hükûmetinin ‘ilerleme kaydettiğini, ABD terör mağdurlarına 335 milyon dolar ödemeye’ hazır olduğunu söyledi. Trump, ödemenin yapılması durumunda Sudan’ın listeden çıkarılacağına işaret etti.