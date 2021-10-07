Dünya basınında bugün | "Trump'ın eski yardımcısı Pence, 2024'te aday olabilir"

T24 Dış Haberler



Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) en öldürücü bulaşıcı hastalıklardan biri olan sıtmaya karşı geliştirilen bir aşıya onay verdi. The Washington Post'un aktardığına göre arkadaşları ve danışmanları, Donald Trump'ın başkan yardımcılığını yapan Mike Pence'in 2024'te aday olabileceğini söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut enerji krizinin sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi. Katar merkezli beIN Sports, Suudi Arabistan’ın dört yıldır kanal üzerindeki engeli kaldıracağını duyurdu.

7 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan’ın konuşması işletmeleri öfkelendirdi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakâr Parti Konferansı’nın son gününde bir konuşma gerçekleştirdi. Johnson’ın çeşitli konuları gündeme getirdiği konuşmasında, son günlerde sıkıntılar yaşanan tedarik zinciri krizine değinmemesi iş dünyası tarafından eleştirildi. Johnson’ın konuşmasının tutarlı bir ekonomik plan sunmadığı; artan fiyatlar, yakıt ve işçi kıtlığı gibi sorunlara değinmediği belirtildi.

The Independent | Sıtmayla mücadelede aşı müjdesi

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) en öldürücü bulaşıcı hastalıklardan biri olan sıtmaya karşı geliştirilen bir aşıya onay verdi. Aşının Afrika’da her sene onbinlerce çocuğu kurtarabileceği belirtildi. DSÖ, aşının onayını “bilim için bir çığır; tarihi an” olarak niteledi.

New York Times | İlk sıtma aşısı her yıl binlerce çocuğu kurtarabilir

Dünyanın, artık tarihin en eski ve en öldürücü bulaşıcı hastalıklarından sıtmaya karşı yeni bir silahı var; hastalığı önlediği görülen, onaylı ilk aşı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşıyı destekleme kararının Afrika'da her sene 10 binlerce çocuğun hayatını kurtaracağına inanılıyor. Britanyalı ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen Mosquirix aşısı, 2019'da pilot programın başlamasından bu yana Gana, Kenya ve Malavi'de 800 binden fazla çocuğa yapıldı. 4 yıllık bulgulara göre aşı küçük çocuklarda sıtma vakalarının yüzde 39'unu, ağır vakaların ise yüzde 29'unu engelliyor.

Sıtma her yıl yaklaşık yarım milyon insanı öldürüyor. Bu ölümlerin yaklaşık 260 binini 5 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Vakaların neredeyse tamamı Sahra Altı Afrika'da görülüyor.