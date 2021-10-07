Dünya basınında bugün | "Trump'ın eski yardımcısı Pence, 2024'te aday olabilir"

The Washington Post | Pence ve müttefikleri 2024'e bir yol haritası çizmek için beklemiyor
The Washington Post'un aktardığına göre arkadaşları ve danışmanları, Donald Trump'ın başkan yardımcılığını yapan Mike Pence'in 2024'te aday olabileceğini söylüyor. Gazete, Pence'in aday olmak için ülke genelinde konuşmalar yapmak, Cumhuriyetçiler için bağış toplamak ve muhafazakar medyaya söyleşi vermek gibi geleneksel adımları atmaya başladığına dikkat çekti. Haberde, Pence'in özellikle Trump adaylığını açıklamazsa ön seçimlere girmeyi planladığı belirtildi.
Moscow Times | Putin, doğalgaz fiyatı krizinden Avrupa'yı sorumlu tuttu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut enerji krizinin sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi. Bazı siyasetçiler, doğalgaz fiyatlarındaki ciddi yükselişin sebebinin Rusya'nın Batı'ya baskı kurmak için kaynak saklaması olduğunu iddia etmişti.
Rus enerji yetkilileri ile bir araya gelen Putin, birçok kanaldan canlı yayınlanan konuşmasında Avrupa ülkelerine hitaben, "Onlar hatalar yaptı" dedi.
Doğalgaz fiyatlarını yükselten durumlardan birinin birçok ülkenin uzun süreli sözleşmeler yerine spot piyasasına yönelmesi olduğunu ifade eden Putin, "Bugün açıkça görüyoruz ki bu politika yanlışmış" diye konuştu.
Avrupa'da ve Britanya'da çarşamba günü doğalgaz fiyatları yüzde 25'ten fazla artış gösterdi.
Uzmanlar, Rusya-Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 boru hattının açılışını hızlandırmak için Moskova'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı sınırlandırdığını iddia etmişti.
Çarşamba günü Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Öncelikle şunu söyleyeyim; Rusya'nın Avrupa doğalgaz piyasasında olanlarda bir rolü yok. Olamaz da zaten" dedi ve Rusya'nın bütün taahhütlerine uyduğunu ifade etti.
Le Monde| Katolik Kilisesi’nde pedofili skandalının etkileri sürüyor
Fransa Katolik Kilisesi’nde 1950’den bu yana on binlerce çocuğa istismarda bulunulduğunu ortaya koyan bağımsız komisyon araştırmasının etkileri sürüyor. Rapor, Kilise’ye dair gerçekleri ortaya çıkarırken şimdi “tazminat ve reform zamanı” olduğu belirtiliyor. Komisyonda yer alan sosyolog Nathalie Bajos, “Kilise, erkek egemenliğin bir gözlem yeri” ifadelerini kullandı.
Al Jazeera | beIN Sports, Suudi Arabistan’ın kanal üzerindeki engeli kaldıracağını söyledi
Katar merkezli beIN Sports, Suudi Arabistan’ın dört yıldır kanal üzerindeki engeli kaldıracağını duyurdu. Katar, Suudi Arabistan’ın aynı zamanda korsan siteleri kapatma sözü verdiğini de belirtti. Orta Doğu’da Premier Lig haklarını elinde tutan beIN, Suudi Arabistan tarafından yasaklı durumdaydı.