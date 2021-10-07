T24 LogoT24 Logo
Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | "Trump'ın eski yardımcısı Pence, 2024'te aday olabilir"

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

07 Ekim 2021 09:34

T24 Dış Haberler

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) en öldürücü bulaşıcı hastalıklardan biri olan sıtmaya karşı geliştirilen bir aşıya onay verdi. The Washington Post'un aktardığına göre arkadaşları ve danışmanları, Donald Trump'ın başkan yardımcılığını yapan Mike Pence'in 2024'te aday olabileceğini söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut enerji krizinin sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi. Katar merkezli beIN Sports, Suudi Arabistan’ın dört yıldır kanal üzerindeki engeli kaldıracağını duyurdu.

7 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan’ın konuşması işletmeleri öfkelendirdi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakâr Parti Konferansı’nın son gününde bir konuşma gerçekleştirdi. Johnson’ın çeşitli konuları gündeme getirdiği konuşmasında, son günlerde sıkıntılar yaşanan tedarik zinciri krizine değinmemesi iş dünyası tarafından eleştirildi. Johnson’ın konuşmasının tutarlı bir ekonomik plan sunmadığı; artan fiyatlar, yakıt ve işçi kıtlığı gibi sorunlara değinmediği belirtildi.

The Independent | Sıtmayla mücadelede aşı müjdesi

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) en öldürücü bulaşıcı hastalıklardan biri olan sıtmaya karşı geliştirilen bir aşıya onay verdi. Aşının Afrika’da her sene onbinlerce çocuğu kurtarabileceği belirtildi. DSÖ, aşının onayını “bilim için bir çığır; tarihi an” olarak niteledi.

New York Times | İlk sıtma aşısı her yıl binlerce çocuğu kurtarabilir

Dünyanın, artık tarihin en eski ve en öldürücü bulaşıcı hastalıklarından sıtmaya karşı yeni bir silahı var; hastalığı önlediği görülen, onaylı ilk aşı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşıyı destekleme kararının Afrika'da her sene 10 binlerce çocuğun hayatını kurtaracağına inanılıyor. Britanyalı ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen Mosquirix aşısı, 2019'da pilot programın başlamasından bu yana Gana, Kenya ve Malavi'de 800 binden fazla çocuğa yapıldı. 4 yıllık bulgulara göre aşı küçük çocuklarda sıtma vakalarının yüzde 39'unu, ağır vakaların ise yüzde 29'unu engelliyor.

Sıtma her yıl yaklaşık yarım milyon insanı öldürüyor. Bu ölümlerin yaklaşık 260 binini 5 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Vakaların neredeyse tamamı Sahra Altı Afrika'da görülüyor.

The Washington Post | Pence ve müttefikleri 2024'e bir yol haritası çizmek için beklemiyor

The Washington Post'un aktardığına göre arkadaşları ve danışmanları, Donald Trump'ın başkan yardımcılığını yapan Mike Pence'in 2024'te aday olabileceğini söylüyor. Gazete, Pence'in aday olmak için ülke genelinde konuşmalar yapmak, Cumhuriyetçiler için bağış toplamak ve muhafazakar medyaya söyleşi vermek gibi geleneksel adımları atmaya başladığına dikkat çekti. Haberde, Pence'in özellikle Trump adaylığını açıklamazsa ön seçimlere girmeyi planladığı belirtildi. 

Moscow Times | Putin, doğalgaz fiyatı krizinden Avrupa'yı sorumlu tuttu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut enerji krizinin sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi. Bazı siyasetçiler, doğalgaz fiyatlarındaki ciddi yükselişin sebebinin Rusya'nın Batı'ya baskı kurmak için kaynak saklaması olduğunu iddia etmişti. 

Rus enerji yetkilileri ile bir araya gelen Putin, birçok kanaldan canlı yayınlanan konuşmasında Avrupa ülkelerine hitaben, "Onlar hatalar yaptı" dedi.

Doğalgaz fiyatlarını yükselten durumlardan birinin birçok ülkenin uzun süreli sözleşmeler yerine spot piyasasına yönelmesi olduğunu ifade eden Putin, "Bugün açıkça görüyoruz ki bu politika yanlışmış" diye konuştu.

Avrupa'da ve Britanya'da çarşamba günü doğalgaz fiyatları yüzde 25'ten fazla artış gösterdi.

Uzmanlar, Rusya-Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 boru hattının açılışını hızlandırmak için Moskova'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı sınırlandırdığını iddia etmişti.

Çarşamba günü Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Öncelikle şunu söyleyeyim; Rusya'nın Avrupa doğalgaz piyasasında olanlarda bir rolü yok. Olamaz da zaten" dedi ve Rusya'nın bütün taahhütlerine uyduğunu ifade etti.

Le Monde| Katolik Kilisesi’nde pedofili skandalının etkileri sürüyor

Fransa Katolik Kilisesi’nde 1950’den bu yana on binlerce çocuğa istismarda bulunulduğunu ortaya koyan bağımsız komisyon araştırmasının etkileri sürüyor. Rapor, Kilise’ye dair gerçekleri ortaya çıkarırken şimdi “tazminat ve reform zamanı” olduğu belirtiliyor. Komisyonda yer alan sosyolog Nathalie Bajos, “Kilise, erkek egemenliğin bir gözlem yeri” ifadelerini kullandı. 


Al Jazeera | beIN Sports, Suudi Arabistan’ın kanal üzerindeki engeli kaldıracağını söyledi

Katar merkezli beIN Sports, Suudi Arabistan’ın dört yıldır kanal üzerindeki engeli kaldıracağını duyurdu. Katar, Suudi Arabistan’ın aynı zamanda korsan siteleri kapatma sözü verdiğini de belirtti. Orta Doğu’da Premier Lig haklarını elinde tutan beIN, Suudi Arabistan tarafından yasaklı durumdaydı.

 
dbbdünya basınında bugündış basınöne çıkanlargazeteler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24