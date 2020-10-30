Dünya basınında bugün | "Trump'ın Erdoğan ile bağları Türk bankasına soruşturmayı karmaşık hale getirdi"

The New York Times, Halkbank davasında perde arkasında yaşanaları yazdı. Britanya'nın gündeminde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in üyeliğinin askıya alınması var. Nice'te 3 kişinin öldürüldüğü saldırı da dünya basınında geniş yer buldu.

30 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Corbyn'in üyeliğinin askıya alınmasının ardından İşçi Parisi krize sürüklendi

Britanya'da ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturmada, lider olduğu dönemde partinin "hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulması" üzerine parti üyeliği askıya alındı. The Guardian'ın aktardığına göre Corbyn'in üyeliğinin askıya alınması genel merkezde birçok kişiyi "şoke etti". Gazeteye konuşan bir kaynak, partinin başkan yardımcısı Angela Raner'ın Corbyn'i özür dilemeye teşvik etmeye çalıştığını ancak eski parti liderinin bunu kabul etmediğini söyledi.

The i | Corbyn'in üyeliğinin askıya alınmasının ardından İşçi Partisi iç savaşla karşı karşıya

Bugün Britanya'nın çoğu gazetesinde olduğu gibi The i'ın da ilk sayfasında ese ana muhalefet partisi lideri Corbyn'in üyeliğinin askıya alınması yer aldı. Cornyn dün karara ciddi bir şekilde karşı çıkacağını ifade etti. The i, İşçi Partisi'nin bir "iç savaşla karşı karşıya olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

The New York Times | Trump'ın Erdoğan ile bağları Türk bankasına soruşturmayı karmaşık hale getirdi

The New York Times, 2019'un Haziran ayında Manhattan'ın en üst düzey federal savcısı olan Geoffrey Berman'ın Halkbank davasını Adalet Bakanı William Barr ile görüşmek üzere Washington'a gittiğini belirtti. Habere göre Barr, bu toplantıda Berman'dan bankanın suçlu bulunmak yerine ceza ödemesine izin vermesini istedi. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylarca Başkan Trump'a soruşturma ile ilgili baskı yaptığını ifade etti. Berman'ın Erdoğan'a böyle bir taviz verilmesine şaşırdığı ifade edildi.

The Washington Post | Saldırı üç kişiyi öldürdükten sonra Macron geri adım atmıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice'te üç kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıdan sonra yaptığı açıklamalarda ülkelerinin "saldırı altında" olduğunu ve "teslim olmayacaklarını" ifade etti.

Macron, "Tekrar saldırıya uğradıysak bunun gerekçesi değerlerimiz, özgürlüğe olan sevgimiz, inanç özgürlüğüne olan bağlılığımız ve teröre boyun eğmeyi kabul etmememiz. Asla teslim olmayacağız. Bugün güvenlik önlemlerimizi artırdık" diye konuştu.

Fransa lideri, pazar günü özellikle Katolik kiliseler olmak üzere tüm dini yapılarda ek güvenlik önlemleri aldıklarını ve sokaklardaki asker sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını ifade etti.

Moscow Times | Kremlin: Rusya'da Charlie Hebdo gibi bir dergi yayın yapamaz

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Burada her inanç birbirine saygıyla yaşar. Mevcut yasalarımızı da düşündüğümüzde Charlie Hebdo gibi bir derginin Rusya'da yayın yapması mümkün değil" dedi ve ülkede yaklaşık 20 milyon Müslümanın yaşadığına dikkat çekti.

Al Jazeera | "Yavaşça deliriyoruz": Fransız Müslümanlar, Nice'teki saldırının ardından öfke ve üzüntülerini dile getirdi

Al Jazeera, Nice'teki saldırıyı Fransa'daki Müslümanların öfkeyle karşıladığını ve yapılanın inanç ile değerlerini temsil etmediğini söylediğini aktardı.