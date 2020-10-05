Dünya basınında bugün | Trump'ın durumu söylenenden daha mı ağır?

T24 Dış Haberler

ABD'nin gündeminde Başkan Donald Trump'ın sağlık durumu var. New York Times, açıklanan bilgilere bakıldığında Trump'ın durumununun söylenenden daha ağır olduğunu sonucuna varılabileceğini ifade etti. Belarus'ta hükûmet karşıtı protestolar devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü ‘İslamcı ayrılıkçılıkla’ mücadele konulu konuşmasında İslam’ın tüm dünyada kriz yaşayan bir din olduğunu söyledi

5 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Gelmiş geçmiş en farklı Londra Maratonu

Londra'da bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Londra Maratonu'nu, erkeklerde Etiyopyalı Shura Kitata, kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei kazandı. Bu yıl daha önce Koronavirüs nedeniyle ertelenen Maraton’da St. James Parkı’ndaki koşuyu yalnızca ‘elit atletler’ gerçekleştirdi. 109 ülkeden diğer 43 bin koşucu ise dünyanın farklı yerlerinde koşarak maratona katılabildi.

The Independent | Beyaz Saray’a yakında dönüş mü var?

Koronavirüs tedavisi gördüğü için Walter Reed Askeri hastanesinde kalan ABD Başkanı Donald Trump’ın doktorları Başkan’ın bugün taburcu olabileceğini söylerken Trump bugün hastane önünde arabayla bir tur atarak destekçilerine selam verdi. Trump’ın doktorları durumunu iyiye gittiğini söyledi.

The New York Times | Doktorların endişe verici olguları Trump'la çelişiyor

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın doktorları olumlu açıklamalarda bulunsa da ABD liderinin oksijen seviyesindeki oynama ve steroid tedavisine başlanmasının Covid-19'u ağır geçiriyor olabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

The Washington Post | Yaptıkları Trump'ın sağlık durumuyla ilgili kafaları karıştırmaya devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Sağlık Merkezi'nden bir araba ile dışarı çıkarıldı ve kompleksin önünde bekleyen insanları selamladı. Başkan daha sonra tedavi gördüğü sağlık merkezine geri döndü. Trump'la arabanın içinde N-95 maske ve göz koruması takan iki gizli servis ajanı olduğu görüldü. Kısa araba yolculuğu boyunca Trump'ın da maske taktığı görüldü. The Washington Post, Trump'ın durumuyla ilgili sınırlı bilgi sunulduğunu ve yapılan açıklamaların çeliştiğine dikkat çekti.

Moscow Times | Minsk'te Belarus polisi tazyikli su kullandı, protestocuları gözaltına aldı

Belarus'ta polis, 9 Ağustos'taki tartışmalı seçimden bu yana her pazar günü düzenlenen hükûmet karşıtı protestoları dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Brüksel ve Washington'ın Belaruslu yetkililere yaptırım kararı almasının ardından sokaklarda Devlet Başkanı Lukaşenko'ya karşı slogan atan protestocular bir kez daha başkentin sokaklarında yürüdü. Yaptırım listelerinde Lukaşenko yer almamıştı.

Pazar günkü yürüyüş ülkedeki siyasi tutuklulara adandı.

Eylemlerde yaptırımlara rağmen sert müdahaleler devam etti. Belarus İçişleri Bakanı, protestoculara toplumsal olaylara müdahale araçlarından sıkılan tazyikli su ile müdahale edildiğini ve gözaltılar olduğunu belirtti.

İnsan hakları grubu Viasna, başkent Minsk'in yanı sıra Vitebsk ve Gomel'de de gözaltılar olduğunu belirtti.

Yürüyüşten önce hükûmet ülkedeki yabancı gazetecilerin akreditasyonunu kaldırdı.

Bu hafta için Belaruslulara "yasa dışı eylemlere" katılırlarsa suçlamalarla karşı karşıya kalabileceklerine dair mesajlar da gönderildiği belirtildi.

Le Monde | Macron: Kendi kendimize, kendi ayrılıkçılığımızı yarattık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü ‘İslamcı ayrılıkçılıkla’ mücadele konulu konuşmasında İslam’ın tüm dünyada kriz yaşayan bir din olduğunu söyledi. Macron, Radikal İslam’la mücadele planını duyurduğu konuşmada Fransa’daki gettolaşma sorununa da değindi. “İnsanları gettolarda köklerine göre yoğunlaştırdık” diyen Macron “Bizim hatalarımız yüzünden kendi projelerini inşa ettiler” dedi.

Al Jazeera | İsrail’de Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen protestolar devam etti

İsrail’de Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan karantina önlemi sürerken binlerce İsrailli yine de sokağa çıkarak hükûmet karşıtı protestolara katıldı. Parlamentoda gösterilere yönelik kısıtlama getiren yasarının kabul edilmesinden 3 gün sonra yapılan eylemlerde yolsuzluk ve Koronavirüs salgınıyla mücadelede eksiklikler nedeniyle Başbakan Benjamin Netanyahu’nun istifası talep edildi.