Dünya basınında bugün | "Trump'ın danışmanları ile Kremlin arasındaki iletişim ağı"

T24 Dış Haberler

Britanya’da resmi verilere göre depresyon yaşayan yetişkinlerin sayısı Koronavirüs pandemisi döneminde iki katına çıktı. ABD'de Joe Biden, resmi olarak Demokrat Parti'nin başkan adayı seçildi. Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesini inceleyen Cumhuriyetçilerin kontrolündeki bir Senato paneli, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası danışmanları ile Kremlin yetkilileri arasında bir iletişim ağı buldu. Suriye'de bir Rus tümgeneral öldürüldü.

19 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da depresyon pandemi dönemi iki katına çıktı

Britanya’da resmi verilere göre depresyon yaşayan yetişkinlerin sayısı pandemi döneminde iki katına çıktı. Haziran’da yaklaşık 5 kişiden birinin depresyonda olduğu tespit edilirken genç yetişkinler, kadınlar, pandemi döneminde zorunlu olarak dışarıda çalışanlar ve engellilerin en çok depresyon yaşayanlar olduğu belirtildi.

The Independent | Öğrenciler üniversitelerde yer ararken karanlıkta bırakıldı

Britanya’da yeni üniversite dönemi başlarken yüzlerce öğrenci, yeni alınan karar sonucu öğretmenlerin kendilerine vereceği notu alıp üniversitelere yerleşmeyi bekliyor. Eğitim Bakanı Gavin Williamson’a, bu sürecin karışıklıklarla dolu olmasının ardından ‘istifa et’ baskıları sürüyor.

The New York Times | Senato paneli Rus yetkililerin Trump'ın danışmanlarıyla bağlantılarını buldu

Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesini inceleyen Cumhuriyetçilerin kontrolündeki bir Senato paneli, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası danışmanları ile Kremlin yetkilileri arasında bir iletişim ağı buldu. Temas kurulan kişilerden en az birinin bir Rus istihbarat yetkilisi olduğu tespit edildi. Bin sayfalık raporda Rus istihbarat yetkililerinin Trump kampanyası çalışanlarını kolayca manipüle edilebilir gördüğü belirtildi.

The Washington Post | Biden için uzun görevde resmi adım

ABD'de Demokrat Parti, eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı resmi olarak başkan adayı olarak gösterdi. 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimlerde pusulada Demokrat Parti'nin altında Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in isimleri bulunacak.

Demokrat Parti, Biden'ın seçilmesinin pandeminin zor günler yaşattığı ABD'yi toplarlayacağını ve Donald Trump yönetiminin yarattığı kaosa son vereceğini ifade etti.

Biden'ın eşi Jill Biden, Demokrat Ulusal Kongresi'nin ikinci gününde bir dönem öğretmenlik yaptığı okuldaki bir sınıfta konuşarak, ilk çocuklarının bir araba kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili kişisel bir anı paylaştı. Jill Biden, "26 yaşındayken kendime bu kırılmış aileyi nasıl tekrar bir bütün hale getiririz diye sormak zorunda kalmayı beklemiyordum. Ancak yanıt kırılmış ülkemiz için de aynı; sevgi ve anlayış ile" diye konuştu.

42. ABD Başkanı Bill Clinton da yaptığı konuşmada, "Böyle günlerde Oval Ofis bir kumanda merkez olmalı. Ancak şu anda orası bir fırtına merkezi. Sadece kaos var. Değişmeyen bir şey var: Suçu kabullenmemek için verdiği çaba" dedi.

Demokrat Parti'nin delegeleri, Koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital ortamda yapılan kongrede oylarını uzaktan kullandı. Kongrelerde genellikle delegelerin ilgili ön seçimi kazanan adaya oy veremeleri bekleniyor.

Biden, ilk denemesinden yaklaşık 30 sene sonra kazandığı adaylık için partiye teşekkür etti.

Moscow Times | Rus general, Suriye'de patlayıcı cihaz tarafından öldürüldü

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye'de Deyr ez Zor yakınlarında bir yerleşime insani yardım ulaştıran Rus askeri konvoyun geri döndüğü sırada yol kenarında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesiyle bir tümgeneralin hayatını kaybettiği, 2 askerinse yaralandığı ifade edildi.

Le Monde | Michelle Obama’nın Trump karşıtı isteği

ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama, Demokrat Ulusal Kongresi’nin ilk gününde konuşma yaptı. Obama, Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın desteklenmesi gerektiğini söylediği konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’ın görevini yapamadığını ve ABD için ‘yanlış başkan’ olduğunu savundu.

Al Jazeera | Lübnan’da eski başbakan Hariri’nin öldürülmesinde karar duruşması: Hizbullah üyesi cinayetle bağlantılı bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Lübnan Özel Mahkemesinin, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri 14 Şubat 2005’te bir ton patlayıcıyla uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması dün Hollanda’da gerçekleştirildi. Karar davasında, Hizbullah liderlerinin veya Suriye hükümetinin müdahalesi olduğuna dair bir kanıt bulunamadığı sonucuna varıldı. Suriye hükümetinin ve Hizbullah’ın örgüt olarak bu suikastta yer alıp almadığına ilişkin yeterli delil bulunmadığına işaret eden mahkeme, bununla birlikte Hizbullah ile ilişkili dört kişinin bu suikastta yer aldığını vurguladı.