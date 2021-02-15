Dünya basınında bugün | Trump'ın aklanması, Cumhuriyetçi Parti'deki bölünmeyi keskinleştirdi

T24 Dış Haberler

Koronavirüs aşılama programının hızlı ilerlediği Britanya’da şu ana kadar 15 milyon kişiye aşının ilk dozu uygulandı. Washington Post, eski ABD başkanı Donald Trump'ın Senato'da aklanmasının ardından Cumhuriyetçi Parti'deki fikir ayrılıklarını gündeme getirdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da Sevgililer Günü'nde yüzlerce kadın tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ve siyasi baskıya maruz kalkan diğer kadınlar için bir insan zinciri oluşturdu.

15 Şubat 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmet, Muhafazakâr Parti’nin mayısa kadar karantinayı bitirme talebine karşı çıkıyor

Britanya’da Muhafazakâr Partililer, ülkede uygulanan Koronavirüs karantinasının sonlanmasına dair bir zaman çizelgesi talep ederken hükûmet, salgının gidişatı ışığında bu konuda net bir karara varmak istemiyor. Britanya dünyada Koronavirüs aşılama programının en hızlı ilerlediği ülkelerden biri olsa da normalleşmenin erken başlamasının gelişmeleri başa sarma tehlikesi taşıdığı belirtiliyor. Muhafazakâr Parti’den milletvekilleri, tüm kısıtlamaların mayıs ayında kaldırılmış olmasını talep ederken hükûmet bu talebi reddetti. Karantinadan çıkış tartışmaları sürerken Başbakan Boris Johnson, yüksek risk grubundaki ilk dört grubun aşılamasının tamamlandığını duyurdu.

The Independent | Britanya yüksek risk gruplarını aşılama hedefine ulaştı

Koronavirüs aşılama programının hızlı ilerlediği Britanya’da şu ana kadar 15 milyon kişiye aşının ilk dozu uygulandı. Başbakan Boris Johnson, ülkede en yüksek riskte olan dört grubun aşılanmasının tamamlandığını duyururken “Yine de önümüzde daha çok yol var” dedi. Avrupa Birliği ülkeleri Koronavirüs aşılama programlarının yavaş ilerlediğinden endişe ederken Britanya ve İsrail, aşılama programlarında en hızlı hareket eden iki ülke oldu.

New York Times | Taliban Afgan şehirlerini çevreleyerek ABD'yi provoke ediyor

New York Times, Taliban'ın son aylarda Afganistan'daki önemli şehirlere yaklaşmaya başladığını ve bunun ülkeyi kırılma noktasına iteceğini söyledi. Gazete buyurumun Joe Biden hükûmetini "kazanamayacağı" bir duruma sokabileceği değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | Aklanma, Cumhuriyetçi Parti'deki bölünmeyi keskinleştirdi

WaPo, eski ABD başkanı Donald Trump'ın Senato'da aklanmasından bir gün sonra Cumhuriyetçilerin partilerinin ne yöne gitmesi gerektiği konusundaki fikir ayrılıklarının tekrar gün yüzüne çıktığını ifade etti. Gazete, parti ile Trump arasına mesafe koymak isteyenlerle eski başkan yakın duran isimler arasındaki bölünmenin keskinleştiğini ifade etti.

Moscow Times | Navalni protestolarına yapılan sert müdahalelerin ardından Rus kadınlar insandan duvar ördü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Sevgililer Günü'nde yüzlerce kadın tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ve siyasi baskıya maruz kalkan diğer kadınlar için bir insan zinciri oluşturdu.

Geçen sene Belarus'ta oluşturulan dev insan zincirinden ilham alınarak düzenlenen protesto tıpkı Minsk'te olduğu gibi polisin haftalardır protestoculara sert müdahalelerde bulunmasının ardından düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı yakınlarındaki turistik bir caddede toplanan protestocular uzun bir beyaz kurdele tuttu. Aleksandr Puşkin ve eşinin heykeli önünde duran protestocular, "Aşk korkudan güçlüdür" ve "Siyasi tutuklulara özgürlük" gibi sloganlar attı.

Eyleme yaklaşık 230 kadının katıldığı ifade edildi. Bazı katılımcılar, hapis cezasıyla karşı karşıya kalan kadın aktivistlerin fotoğrafını tuttu.

Navalnaya'nın eşi Navalni'nin suçlu bulunduğu duruşmada giydiği kırmızı elbiseye de göndermede bulunan protestocular kırmızı güller, atkılar ve şapkalar ile insan zincirine katıldı.

Le Figaro | Sciences Po: Fırtına içindeki kurum

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dâhil olmak üzere pek çok siyasetçinin mezun olduğu prestijli eğitim kurumlarından Sciences Po, bir taciz skandalı ve istifayla çalkalanıyor. Okulun hocalarından siyaset bilimci Olivier Duhamel’in üvey oğlunu istismar ettiğinin öğrenilmesinin ardından, Duhamel ile ilgili suçlamaları daha önce duyduğu ancak bu konuda hiçbir adım atmadığı ortaya çıkan rektör Frederic Mion geçen hafta istifa etti. Ülkenin en prestijli siyaset bilimi okulunun gelecek yöneticisinin kim olacağı tartışma konusu oldu. Öte yandan okulun Fransa genelindeki çeşitli kampüslerinden binlerce öğrenci yaşadıkları taciz ve tecavüz olaylarını Twitter üzerinden okulun adını değiştirerek “SciencesPorcs” etiketiyle paylaşmaya başladı. Yeni rektörün okulda cinsel taciz ve saldırı konularında tutumu sertleştirmesi bekleniyor.

Al Jazeera | Suriye hava güçleri: Şam üzerinde uçan İsrail jetlerinin yolu kesildi

Suriye ordusu, hava güçlerinin “Şam üzerinde taciz uçuşu yapan İsrail jetlerinin yolunu kestiğini” duyurdu. Ordu, İsrail jetlerinin Golan Tepeleri üzerinden uçtuğunu ve Şam tarafında “hedefleri vurduğunu” söyledi. Öte yandan “hedefin” ne olduğuna dair bir bilgi verilmedi. Bölge sakinleri, Şam’ın belli bölgesinde büyük patlama sesleri duyulduğunu söyledi. İsrail’in İran’ın Suriye’deki etkisinin artmasının ardından operasyonlarını artırdığı belirtildi.