Dünya basınında bugün | "Trump'ın 6 Ocak teşviki tarihi boyutta bir ihanetti"

T24 Dış Haberler

Britanya'da İşçi Partisi, 2019 seçimlerinde Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye kaybettiği "kalelerini" geri almak için yeni bir strateji geliştiriyor. Oxford Ünivesitesi'nin geliştirdiği ve AstraZeneca'nın ürettiği yeni tip Koronavirüs aşısının tek dozda yaklaşık 3 ay boyunca %76 koruma sağladığı açıklandı. Demokratlar, azil sürecinde eski Başkan Donald Trump'ı ihanet ile suçlayacak. Rus muhalif lider, mahkemede suçlu bulunduktan sonra bir ceza kolonisinde yaklaşık 3 yıl geçirecek.

3 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle..

The Guardian | Ortaya çıktı: İşçi Partisi'nin kırmızı duvarı geri kazanma stratejisi

Britanya'da İşçi Partisi, 2019 seçimlerinde Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye kaybettiği "kalelerini" geri almak için yeni bir strateji geliştiriyor. The Guardian'ın sızan strateji sunumlarından aktardığına göre İşçi Partisi bu belgeleri geri kazanmak için, "Birleşik Krallık bayrağını ve gazileri daha çok kullanmayı, aynı zamanda daha şık giyinmeyi" planlıyor.

The Times | Oxford aşısı Koronavirüs bulaşını azaltıyor

Oxford Ünivesitesi'nin geliştirdiği ve AstraZeneca'nın ürettiği yeni tip Koronavirüs aşısının tek dozda yaklaşık 3 ay boyunca %76 koruma sağladığı açıklandı. Gerçekleştirilen üç deneme fazından elde edilen verilere göre aşının tek dozu, bu süre içerisinde bulaş riskini de %67 düşürüyor. Bu bulguların hala The Lancet tarafından inceleme altında olduğu belirtildi.

New York Times | Jeff Bezos, Amazon'daki CEO'luk görevini bırakacak

Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos, e-ticaret devi Amazon'daki CEO'luk görevini bırakacağını bildirdi.

Bezos, 2021'in ikinci yarısından itibaren görevi şirketin bulut bilişim alanı Amazon Web Services'i yöneten Andy Jassy'ye devrdecek. Bezos, Amazon'un yönetim kurulu başkanlığını yapmayı sürdürecek.

Amazon'un CEO'su olmak çok derin bir sorumluluk ve yorucu olabiliyor" diye Bezos, "Böyle bir sorumluluğunuz olduğunda başka bir şeye dikkat vermeniz zor" yazdı.

Sahibi olduğu Day 1 Fund, the Bezos Earth Fund, Blue Origin ve The Washington Post gibi kurumlardan bahseden Bezos, "Görevi bırakmaktaki amacım emekli olmak değil. Hiç bu kadar enerjiye sahip olmamıştım. Bu kurumların yaratabileceği etki konusunda çok tutkuluyum" dedi

The Washington Post | "İhanet"ten bahseden Demokratlar, Trump'a yönelik davanın taslağını çizdi

Demokratlar, azil davasında eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınını teşvik etmekten suçlu bulunması için kullanacağı stratejinin detaylarını belirledi. Demokratlar, Trump'ın sadece iktidara tutunmak için destekçilerini "çılgınlığa" ittiğini ve ABD demokrasisinin temellerini riske attığını söyledi. Azil süreci yöneticileri, meydana gelen saldırının tek sorumlusunun Trump olduğunu belirtirken bunu "tarihi boyutta bir ihanet" olarak nitelendirdi.

Moscow Times | Zehirlenen Putin muhalifi Navalni, ceza kolonisinde yaklaşık 3 yıl geçirecek

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, şartlı tahliyesinin şartlarını yerine getirmemekten suçlu bulunarak 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Navalni, bir ceza kolonisinde yaklaşık 3 yıl geçirecek.

Al Jazeera | Güvenlik Konseyi Myanmar'daki darbeyi kınayan açıklama üzerinde anlaşamadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Myanmar'da pazartesi günü meydana gelen darbeyi kınayacak ortak bir anlaşma üzerinde anlamaya varamadı. 2 saat süren acil durum toplantısının sonunda Myanmar'ın müttefiklerinden Çin, açıklamaya destek vermedi. Diplomatlar, açıklama üzerinde çalışmaların süreceğini söyledi.