Dünya basınında bugün | Trump için Twitter sonrası hayat...

T24 Dış Haberler

Britanya İçişleri Bakanlığı’ndan eski bakan Caroline Nokes, ülkede uygulanan göç politikalarının “insanlık dışı” olduğunu söyledi. ABD'de yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kabine üyelerinin kısa süre içinde 25. Madde'yi tetiklememesi durumunda bu hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor. New York Times, Twitter yasağı sonrası Trump'ın nasıl gündem belirleyeceğini sorguladı.

11 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | İngiltere’de toplu aşılama merkezleri açıldı; kurallar sıkılaştırılabilir

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının günlük 60 bine ulaştığı İngiltere’de hükûmete varolan karantina önlemlerinin sıkılaştırılması konusunda baskı yapılıyor. Öte yandan Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada ülkede şimdiden 2 milyon kişinin aşılandığını ve şubat ortasında bu sayının 13 milyona ulaşmasının beklendiğini söyledi. İngiltere’de bu hafta yedi tane toplu aşılama merkezi kuruldu. Bu sayede aşılama sürecinin giderek hızlanması bekleniyor.

The Independent | Eski bakan: Göç politikaları insanlık dışı

Britanya İçişleri Bakanlığı’ndan eski bakan Caroline Nokes, ülkede uygulanan göç politikalarının “insanlık dışı” olduğunu söyledi ve sonunda daha çok problem yaratarak vergi verenlere daha büyük yük oluşturacağını belirtti. Nokes, hükûmetin göç politikalarının merkezine ‘insanı’ koymadığını ekledi.

The New York Times | Twitter'ı elinden alınan Trump, yeni bir sınavla karşı karşıya: Dikkati istediği yere nasıl çekecek?

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump televizyondaki "Çırak" programıyla ünlü olsa da kendini Twitter üzerinden ifade ettiğine dikkat çekti. Trump'ın Twitter'ı gündem belirlemek, rakiplerine saldırmak ve çalışanlarını kovmak için kullandığını ifade eden NYT, ABD liderinin başkanlığının son günlerinde bu işler için başka bir yöntem bulması gerekeceğini ifade etti. Twitter, geçen hafta Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

The Washington Post | Temsilciler Meclisi, Trump'ı görevden alma girişimini ilerletiyor

ABD'de yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kabine üyelerinin kısa süre içinde 25. Madde'yi tetiklememesi durumunda bu hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, meslektaşlarına bir 'ültimatom' mektubu yollayarak Trump'ı ülkeye 'acil' bir tehdit olarak nitelendirdi.

Pazartesi akşamı Temsilciler Meclisi, Pence'e "25. Madde'yi tetiklemesi çağrısında bulunan" ancak bağlayıcılığı olmayan bir tasarıyı görüşecek. Tasarının bu akşam tüm üyelerden destek almaması durumunda tasarı salı günü oylanacak. Pelosi, tasarı geçtikten sonra Pence'e Trump'ın başkanlık yetkilerini elinden alacak 25. Madde'yi tetiklemesi için 24 saat vereceklerini, aksi takdirde azil sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Moscow Times | Rusya'da ilk yeni varyantlı Koronavirüs vakası görüldü

İlk olarak Britanya'da görülen ve Koronavirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyantın Rusya'da bir kişide ilk defa tespit edildiği duyuruldu.

Rusya'nın sağlık denetim kurumu Rospotrebnadzor, yeni varyantın Britanya'dan Rusya'ya dönen bir kişide görüldüğünü bildirdi.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, hastanın testinin ne zaman pozitif çıktığıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya, Aralık ayında birçok ülke gibi Britanya'ya uçuşları durdurmuştu.

Le Figaro | Donald Trump sosyal mecralarda susturuldu

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’da “kuralları tekrar tekrar ihlal ettiği” ve “şiddet eylemlerine neden olabilecek paylaşımlar yaptığı” kalıcı olarak engellendi. ABD Başkanı’nın Twitter hesabının yanı sıra Facebook, Snapchat ve TikTok hesapları da kapatıldı. Trump destekçileri, sosyal platformların bu hamlesinin Cumhuriyetçi görüşleri susturma amacı taşıdığını savundu.

Al Jazeera | ABD, Yemen’deki Husileri ‘terör örgütü’ ilan edecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Yemen’deki Husileri terör örgütü olarak tanıyacağını açıkladı. Joe Biden’ın görevi almasına günler kala atılan bu adımla ilgili yardım grupları bölgedeki insani krizi artıracağı endişeisni taşıyor. Husiler, hâlihazırda ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Yemen’in büyük bir bölümünü kontrol ediyor. Bölgeye yardım ulaştıran kuruluşlar sorunlar çıkacağına işaret ederken Pompeo, ABD’nin kararının bölgedeki yardımları etkilemeyeceğini söyledi.