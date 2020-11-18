Dünya basınında bugün | Trump, görev süresinin dolmasına aylar kala görevden almalara devam ediyor

T24 Dış Haberler

Britanya’nın ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturma sonucunda askıya alınan üyeliği 19 gün sonra geri verildi. ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen ve Başkan'ın iddiaları karşısında geri adım atmayan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verdi. Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün gece hükûmet konaklarının ve ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge’ye 4 füze saldırısı düzenlendi.

18 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn’in üyeliğini 19 gün sonra geri verdi

Britanya’nın ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturma sonucunda askıya alınan üyeliği 19 gün sonra geri verildi. Eski İşçi Partisi liderinin, partinin yönetici bölümü tarafından resmi bir uyarı aldığı ancak üyeliğinin devam edeceği öğrenildi. Corbyn’in üyeliği, lider olduğu dönemde partinin "hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulması" üzerine askıya alınmıştı.

The Independent | İşçi Partisi Corbyn’i yeniden üye yaptı

Britanya’nın eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in 19 gün önce askıya alınan üyeliği yeniden başlatıldı. Corbyn’in liderlik döneminde partinin Yahudi karşıtlığı soruşturmasında sorumlu bulunduğu noktalar olmasıyla askıya alınan üyelik geri verilse de parti içinde Corbyn’in dönmesini “ihanet” olarak nitelendiren isimler oldu.

New York Times | Trump, seçim sahtekarlığı iddialarına karşı çıkan yetkiliyi kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen ve Başkan'ın iddiaları karşısında geri adım atmayan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verdi. New York Times, "Krebs'in Trump'ın seçimin kendinden çalındığı iddialarına sistematik olarak karşı çıktığını" yazdı. Trump, Krebs'i de kovduğunu tıpkı Savunma Bakanı Mark Esper'in görevden alınmasında olduğu gibi Twitter üzerinden duyurdu. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ajansın direktörünü, geçen hafta yaptığı seçim güvenliğiyle ilgili açıklamalar "gerçeği yansıtmadığı" ve oy verme merkezlerinde düzensizlikler meydana geldiği için kovduğunu belirtti.

The Washington Post | ABD, yurtdışındaki asker sayısını azaltıyor

Pentagon, önümüzdeki iki ay içinde Afganistan'daki ABD askeri sayısını yarısına indireceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı, Irak'taki asker sayısını da azaltacağını duyurdu. Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasının en büyük vaatlerinden biri "sonsuz savaşlara son vermekti".

Moscow Times | Kremlin, protestocunun ölümünün ardından Belarus'taki şiddet ve provokasyonlara tepki gösterdi

Rusya, Belarus'ta süren hükûmet karşıtı protestolarda bir protestocunun öldürülmesinin ardından Minsk'e tepki gösterdi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, protestoculara uygulanan şiddetin "sakıncalı ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Peskov, bu açıklamadan hemen sonra protestocuları da suçlayarak, "Ancak protestocular da güvenlik güçlerini provoke eden şeyler yapmıyormuş gibi davranmak imkansız" dedi.

Belarus'ta tansiyon geçen hafta eski bir asker olan sanat öğretmeni Roman Bondarenko'nun polis tarafından öldürülmesiyle yükseldi. Görgü tanıklarına göre güvenlik güçleri çıkan tartışmanın ardından Bondarenko'yu dövdü ve gözaltına aldı. Kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Bondarenko, burada beyin hasarı nedeniyle hayatını kaybetti.

Le Figaro | Pakistan’da İslamcılar Fransa’ya karşı birleşti

Fransa’da hükûmetin ülkede son aylarda yaşanan terör aylarından sonra radikal İslam’la mücadele için yaptığı açıklamalar ve attığı adımlardan sonra Müslüman ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Pek çok ülke gibi Fransız ürünlerine boykot uygulama kararı alan Pakistan’da İslamcı bir parti, 48 saat süren bir Fransa karşıtı eylem gerçekleştirdi. Eylemde “Fransız Büyükelçisi’ni kovun” gibi sloganlar atıldı.

Al Jazeera | Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün gece hükûmet konaklarının ve ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge’ye 4 füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.