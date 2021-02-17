Dünya basınında bugün | Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin rotası için savaşta "ben de varım" dedi

T24 Dış Haberler

Yapılan yeni bir araştırma, etnik köken ve yoksulluğun da Koronavirüs salgınında risk oluşturan faktörler arasında yer aldığını gösterdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, günler önce azil duruşmalarında aklanmasına destek veren Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'a hakaret yağdırdı. Rus polisi, Sibirya'daki öğrencilere yapılan bir simülasyonla eylemlerde protestocuları nasıl gözaltına alabileceklerini öğretti.

17 Şubat 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Yeni bir araştırma 2 milyon insanı daha Koronavirüs’te risk grubuna soktu

Yapılan yeni bir araştırma, etnik köken ve yoksulluğun da Koronavirüs salgınında risk oluşturan faktörler arasında yer aldığını gösterdi. Oxford Üniversitesi’nden bir ekiple çalışan İngiltere’nin Baş Tabbi Danışmanı Prof. Chris Whitty, insanların Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olabilecek sağlık ve genetik faktörlerin yanı sıra etnik kökenin ve yoksulluğun da etkili olabileceğini ortaya koydu. İngiltere’de bu araştırma sonucunda 2 milyon insan daha kendilerini karantinaya alarak risk altına girmemesi konusunda uyarılan gruba girdi. Ülkedeki siyah, Asyalı ve etnik azınlık grupları uzun bir süredir aşılama programında ilk gruba alınmak konusunda çağrı yapıyordu.

The Independent | Hastane yöneticileri çağrı yaptı: Kısıtlamaları erken kaldırmayın

İngiltere’de hastane yöneticileri, Ulusal Sağlık Sistemi’nin artan Koronavirüs vakalarıyla mücadele edebilecek duruma gelmesinden önce uygulanan kısıtlamaların kaldırılmaması gerektiğini söyledi. Yetkililer, kısıtlamaların hastanelerin tüm hastalara yeterli bir şekilde tedavi uygulayabilecek durumda olduğunda kaldırılmasını istedi. Ulusal Sağlık Sistemi Sağlayıcıları yöneticisi “Geçen yıldan ders almış olmalıyız” dedi.

New York Times | Kış fırtınası Texaslıları titretti, elektrik kesintisinin sorumlusu aranıyor

ABD'nin kara kışa alışık olmayan güney eyaletlerinden Texas'ta bu jenerasyonun gördüğü en kötü kar fırtınası yaşanıyor. Fırtına sırasında şebekeye aşırı yüklenilmesi sonucunda eyalet genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik kesintileri siyasi kavgalara sebep oldu. Eyalet kongresi, milyonlarca müşterisini elektrik akışı sağlamakla sorumu olan operatöre yönelik soruşturma başlattı.

The Washington Post | Trump, McConnell'a "beceriksiz" dedi; parti için savaşacağına söz verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, günler önce azil duruşmalarında aklanmasına destek veren Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'ın "siyasi vizyonu olmadığını; bilgeliğinin, yeteceğinin ve kişiliğinin noksan olduğunu" söyledi. WaPo, bir siyasi aksiyon komitesi aracılığıyla yapılan bu açıklamanın Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin hangi yöne gideceğini belirleyecek tartışmalarda aktif olacağının sinyallerini verdiğini söyledi.

Moscow Times | Rusya güvenlik güçleri, öğrencilere nasıl protestocu gözaltına alabileceklerini öğretti

Rus polisi, Sibirya'daki öğrencilere yapılan bir simülasyonla eylemlerde protestocuları nasıl gözaltına alabileceklerini öğretti.

Simülasyonların muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanmasına karşı yapılan büyük eylemlerden kısa süre sonra gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Bu eylemlerde polis şiddeti sıkça gündeme gelmiş ve 10 binden fazla insan gözaltına alınmıştı.

Sibirya'nın Nizhnevartovsk kentinde çekilen videolarda protestocuları canlandıran öğrencilerin polis kalkanı tutan sınıf arkadaşlarına voleybol topu attığı görülüyor. Daha sonra kolluk kuvvetlerini canlandıran öğrenciler bir koridor oluştururken gerçek bir polis memuru protestocuları canlandıran öğrencilerden birini gözaltına alıyormuş gibi yaptı.

Başka görüntülerde öğrencilere polis kalkanıyla yapılabilecek manevraların öğretildiği görüldü.

Nizhnevartovsk eğitim yönetimi, tatbikatların eğitim yasasına uyup uyadığını incelemek için bir soruşturma başlattığını bildirdi.

2019'da Tataristan'da polislerin öğrencileri protestocu olarak kullanarak eylem dağıtma antrenmanı yaptığı ortaya çıkmıştı

Le Monde | “Covid-19, nesil çatışması riski oluşturuyor”

Fransa’da Odoxa isimli araştırma şirketinin yaptığı bir anket, Koronavirüs pandemisinde bir yılın sonunda ülkedeki gençlerin yaşlılara yönelik bir kızgınlık duygusuyla karşı karşıya olduğunu gösterdi. Ankete katılanların yarısının, “genç neslin 65 yaş üstünü koruma amaçlı önlemler için fedakarlık yapmak durumunda kaldığını” düşündüğü tespit edildi. 10 kişiden 8’i ise 18-34 yaş arasındaki grubun hükûmetin aldığı önlem kararlarında “unutulan” grupları olduğunu düşündü.

Al Jazeera | BM, Irak’a roketli saldırıyı kınadı; ABD sorumluların bulunmasına destek sağlayacağını açıkladı

Birleşmiş Milletler, Kuzey Irak’ta Erbil yakınlarında düzenlenen ABD ordusu için çalışan bir kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan roket saldırısını kınadığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise saldırının ardından “öfkeli” olduklarını belirtmiş ve saldırıdan sorumlu olanlara karşı düzenlenecek operasyonda ABD’nin destek olacağını söylemişti. Irak’taki uluslararası koalisyonu hedef alan Mart ayındaki son büyük saldırıda iki Amerikalı ve bir İngiliz asker ölmüştü.