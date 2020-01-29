Dünya basınında bugün | "Trump ciddi anlamda İsrail'in tarafını tutan Orta Doğu barış planını açıkladı"

T24 Dış haberler

Dünyanın gündeminde ABD lideri Donald Trump'ın uzun süren bekleyişin ardından açıkladığı Orta Doğu barış planı var. Trump'ın planı "İsrail'in tarafını tuttuğu" gerekçesiyle birçok kişi ve yayın tarafından eleştirildi. Çeçenya’da 25 kişi Kadirov’un ‘patrik’ olarak fotoşoplandığı fotoğraf sebebiyle gözaltına alındı. ABD'nin gündeminde bir kez daha Başkan Donald Trump'a açılan soruşturmanın yargı ayağı var.

29 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Trump’ın Orta Doğu barışı için sunduğu plan kınandı

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da Orta Doğu için sunduğu planda İsrail’in uzun zamandır talep ettiği ‘dilek listesini’ gerçekleştirirken Filistinlilere sıkı sınırlamalar altında ‘potansiyel bir devlet’ sundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya gelerek İsrail ve Filistin’in geleceğine dair 181 sayfalık planının sunulması sırasında Filistin liderlerinin yokluğu dikkati çekti. Trump’ın Orta Doğu vizyonu kısa süre içinde Filistin lideri Mahmoud Abbas tarafından kınandı.



The Independent | Johnson’un göçmen politikası geri tepti

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Brexit sonrası göçü azaltmak üzere hazırladığı taslak sosyal yardım uzmanları tarafından ‘felaket’ olarak değerlendirildi. Johnson’ın sunduğu puan temelli sistemi bağımsız Göç Danışma Komitesi tarafından da reddedildi. Yaş, özellikler ve Britanya’da daha önce yapılmış araştırmalara göre kişilere puan verilerek göç süreçlerinin yönetilmesi bir hata olarak tanımladı.

New York Times | Trump ciddi anlamda İsrail'in tarafını tutan Orta Doğu barış planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump uzun süren bekleyişin ardından Orta Doğu barış planını açıkladı. New York Times planın İsrail'in yıllardır istediği şeyleri ülkeye sunduğunu ifade etti. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülüyor. Planın açıklanmasının ardından tepkiler yükselirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak" dedi

The Washington Post | McConnell duruşmada tanıkları engelleyecek kadar oyu olmadığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'a açılan azil soruşturmasının yargı ayağında Beyaz Saray avukatları "Anayasa ve sağduyuya dayanarak" Senatörlere Trump'ı aklama çağrısında bulundu. Öte yandan, WP'nin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, kapalı kapılar arkasında Demokratların yeni tanık çağırmasını engelleyecek kadar oya sahip olmadıklarını söyledi.

Moscow Times | Çeçenya’da 25 kişi Kadirov’un ‘patrik’ olarak fotoşoplandığı fotoğraf sebebiyle gözaltına alındı

Rusya’nın Çeçenistan bölgesinde 25 kişi, bölgenin lideri Ramazan Kadirov’un kafasının bir Ortodoks Hristiyan din adamına montajlandığı fotoğrafla bağlantılı olara gözaltına alındı.

Le Monde | John Bolton, Trump’ın savunmasında bir diken oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya kendi siyasi rakiplerine soruşturma açması için baskı yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında başlatılan azil sürecinde savunma dönemindeyken Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray’da yaşadıklarını anlattığı bir kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Mart ayında çıkacak olan kitabın taslağından bölümler New York Times tarafından yayınlandı. Bolton, Trump’ın Ukrayna’ya kendi istekleri yerine kadar yardım yapmayı durdurma planlarını doğrularken ayrıca Türkiye ve Çin örneklerini vererek ABD Başkanı’nın otokrat liderlere kişisel imtiyazlar sunduğunu yazdı.

Al Arabiya | Birleşik Arap Emirlikleri’nde ilk Koronavirüs vakası tespit edildi

Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ölümcül Koronavirüs, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de görüldü. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kaç kişinin etkilendiğinin henüz tespit edilmediği belirtildi. Virüs nedeniyle ölen insan sayısı şu ana kadar 100’ü geçti.