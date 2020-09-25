Dünya basınında bugün | Trump, bir kez daha seçim sonuçlarını kabul edeceğine dair söz vermeyi reddetti

T24 Dış Haberler

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomide yaşanacak olumsuz etkilere karşın kurtarma paketi duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha 3 Kasım'daki genel seçimleri kaybederse gücü barışçıl bir şekilde teslim edeceğini söylemekten kaçındı. Trump'ın bu konudaki söylemleri ABD'de tartışma konusu oldu. Kısa süre önce Almanya'da Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya'daki banka hesapları donduruldu ve Moskova'daki dairesine el koyuldu.

25 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya Maliye Bakanı, kurtarma planına rağmen iş kayıplarına karşı uyardı

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomide yaşanacak olumsuz etkilere karşın kurtarma paketi duyuruldu. Öte yandan Maliye Bakanı Rishi Sunak, Britanya’nın artan işsizlikle geçecek bir kışla karşı karşıya olacağını söyledi. Sunak, program sayesinde mesailerinin en az üçte birini yapanlara normal maaşlarının en az yüzde 77'sinin ödeneceğini, bunun yüzde 55'inin işveren, yüzde 22'sinin de devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Bütçeye yaklaşık 50 milyar sterline mal olması beklenen bu uygulama kapsamında, çalışanlara 2 bin 500 sterlini geçmeyecek şekilde maaşlarının yüzde 80'i ödeniyor.

The New York Times | Başkan bir kez daha seçim sonuçlarına saygı göstereceğine dair söz vermeyi reddetti

The Washington Post | Trump bir kez daha seçim sonuçlarını kabul etmeyebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha 3 Kasım'daki genel seçimleri kaybederse gücü barışçıl bir şekilde teslim edeceğini söylemekten kaçındı.

Trump dün yaptığı basın toplantısında kaybederse başkanlık makamını barışçıl bir şeklide rakibine verip vermeyeceğiyle ilgili soruya "Duruma göre bakacağız" diye yanıt verdi.

ABD lideri, "Pusulalar konusunda sıkça söylendiğimi biliyorsunuz. Pusulalar bir felaket" dedi. Trump, aylardır posta yoluyla gönderilen pusulaların seçime şaibe karıştıracağını iddia ediyordu.

Uzaktan kullanılan oyları kast eden Trump, "Pusulalardan kurtulun, o zaman transfer değil devamlılık olur" diyerek "şaibe karışmadığı sürece" seçimleri kazanacağını ima etti.

Öte yandan Cumhuriyeti Parti'nin önemli isimlerinden Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, seçimleri kaybetmeleri durumunda "Düzenli bir geçiş dönemi olacağına" dair söz verdi.

The Moscow Times | Rusya, muhalif Navalni'nin apartmanına el koydu

Kısa süre önce Almanya'da Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya'daki banka hesapları donduruldu ve Moskova'daki dairesine el koyuldu.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, muhalif liderin varlıklarına 'Moscow Schoolchild' şirketinin açtığı dava kapsamında 27 Ağustos'ta el konulduğunu söyledi.

Yarmiş, "Bu apartmanın satılamayacağı, bağışlanamayacğı veya mortgage edilemeyeceği anlamına geliyor" dedi

Bahsi geçen şirketin sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla biline iş insanı Yevgeni Prigozin'e ait. Prigozin, "Putin'in şefi" olarak da tanınıyor.

Le Monde | Fransa, Koronavirüs önlemlerini sıkılaştırıyor

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışın ardından Sağlık Bakanı Olivier Veran dün önlemlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. ‘Kırmızı alan’ ilan edilen 69 bölgede buluşmalara yeni kısıtlamalar getirilecek. Marseille ve Guadeloupe’da pazartesi gününden itibaren barlar ve restoranlar kapatılacak. Önlemlere uymayanlara verilen cezalar artırılacak.

Al Jazeera | Mısır’da artan dijital totaliterlik

Mısır’da geçen hafta Manar Samy isimli bir kadın TikTok’ta çektiği videolar yüzünden ‘ahlaksızlık yaymak’ suçuyla yargılandı. İki kadın da daha önce TikTok’ta çektikleri videolar nedeniyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezalar ertelenmişti. Üç kadın da Mısır’ın siber suçlar yasası kapsamında yargılandı. Mısır’da son yıllarda hükûmetin internet üzerinde kontrolünü sertleştirdiği, apolitik vatandaşlar üzerinde de baskı uygulamaya başladığı belirtildi.