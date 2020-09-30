Dünya basınında bugün | Trump-Biden karşılaşmasının ardından: Ateşli tartışma acı kavganın sinyali

T24 Dış Haberler

ABD medyasının gündeminde ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın dün gerçekleştirdiği ilk tartışma yayını vardı. Yayının 'kaos' olarak nitelendirilmesinin yanısıra ABD Başkanı ve Biden'ın sık sık birbirlerinin sözünü keserek tartışması dikkati çekti. Britanya'da The Independent gazetesi 25 yıllık bir sağlık skandalını ortaya çıkarırken Fransa'nın gündeminde Avrupa ülkelerinin Koronavirüs önlemlerine yönelik tepkiler vardı.

30 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Trump’ın alay ve aldatmacaları, ilk tartışmayı kaosa sürükledi

ABD’de dün Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım genel seçimleri öncesi ilk kez karşı karşıya geldi. 90 dakika süren yayın boyunca ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışma kurallarına uymadan sık sık söz kestiği dikkati çekti. Öte yandan Biden da Trump’ı ’’ABD'nin en kötü başkanı'', ''Putin'in köpeği'' olarak nitelendirdirdi ve ‘palyaço’ dedi. Koronavirüs salgını, Trump’ın gelir vergisi, Yüksek Mahkeme, sağlık sistemi, ABD’de sokaklarda gerginlik gibi konuların konuşulduğu tartışmanın sonu ‘seçimlerin sağlamlığı’ konusu konuşuldu. Trump, destekçilerini “sandıklara sahip çıkmaya” çağırdı.

The Washington Post | Ateşli tartışma acı kavganın sinyali

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden’ın 3 Kasım öncesi ilk defa karşı karşıya geldiği tartışma yayınının ardından Washington Post gazetesi de iki adayın tartışmasını inceledi. Yüksek Mahkeme ve yeni tip Koronavirüs günlemleriyle başlayan tartışma, Trump ve Biden arasında daha kişisel tartışmalara dönüştü.

The Independent | Cerrahın 25 yıldır vücut parçaları biriktirdiği ortaya çıktı

Independent gazetesi dünya çapında bilinen bir kalça cerrahının 25 yıldır hastalarının vücutlarından parçaları ayırıp biriktirdiğini ortaya çıkardı. Derek McMinn isimli cerrahın, izinsiz bir şekilde toplam 5 bin 224 hastanın vücudundan parçalar topladığı belirtildi. Polisin soruşturmaya başladığı olayla ilgili olarak McMinn’in çalıştığı özel hastanedeki bir kişi “Hastane bunu biliyordu, gizlediler” dedi. Siyasetçiler, sporcular ve pek çok ünlü ismi ameliyat eden McMinn hakkında soruşturma sürüyor.

Le Monde | Avrupa’da sağlık önlemleri tepki çekiyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Avrupa genelinde pek çok ülkede vakalar yeniden artarken hükûmetlerin aldığı önlemler tepki çekiyor. Pek çok ülkede önlemlerin yeniden sıkılaştırılması, bazı vatandaşların tepki göstererek sokağa çıkmasına neden oldu. İspanya’da, Almanya’da Britanya’da insanlar, alınan yeni önlemlerin ‘özgürlüğü tehdit ettiği’ gerekçesiyle sokağa çıktı.

Al Jazeera | Irak’ta ABD askerlerini hedef alan roket saldırısı 2’si çocuk 7 kişiyi öldürdü; Iraklılar hükûmete tepkili

Irak’ın Bağdat kentinde ABD askerlerinin hedef alındığı roket saldırısı sonucu 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Bağdat Havalimanı’nın hedef alındığı saldırıda roketler yakındaki bir eve isabet etti. Hayatını kaybedenlerin cenazesi gerçekleşirken Iraklılar hükûmete, vatandaşların can güvenliğini koruyamadığı için tepki gösterdi. Cenazeye katılan bir vatandaş, “Hükûmet bu köyü koruyamıyorsa tüm ülkeyi nasıl koruyor?” dedi. Ağustos ayından bu yana Irak’ta ABD askerlerini hedef alan saldırıların sayısı 40 oldu.

Moscow Times | “Ermenistan, Rusya’nın başlatacağı Azerbaycan barış görüşmelerine hazır değil”

Dağlık Karabağ’da pazardan bu yana çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikos Paşinyan, Rusya’nın başlatacağı Azerbaycan’la barış görüşmelerinin uygun olmayacağını söyledi. Paşinyan, “Yoğun düşmanlıkların sürdüğü dönemde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın yapacağı bir zirveden bahsetmek uygun olmaz” dedi.