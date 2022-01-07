Dünya basınında bugün | "Trump, ABD'nin boğazına bıçak dayadı"

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre saldırısının birinci yıl dönümünde selefi Donald Trump'ı "ABD'nin boğazına bıçak dayamakla" suçladı. Protestoların devam ettiği Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da silah sesleri duyulurken, onlarca kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, evinin yeniden dekorasyonu için 142 bin pound veren bir Muhafazakâr Partili bağışçının sunduğu “Büyük Sergi” planına destek olmakla suçlanıyor

7 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Muhafazakâr Partili ismin hükümetle milyonlarca dolarlık anlaşma yapan şirketle bağlantısı çıktı

Muhafazakâr Parti üyesi Michelle Mone ve eşi Douglas Barrow’un hükümetten 200 milyon pound alan bir kişisel koruyucu ekipman şirketiyle gizli bir şekilde bağlantılı olduğuna ilişkin belgeler sızdı. Belgeler, Mone’un eşi Barrow’un Britanya’da hükümete pandeminin başında milyonlarca maske ve eldiven satan Medpro isimli şirkette merkezi bir rol oynamış olabileceğini gösteriyor. Britanya’da Muhafazakâr Parti bağlantılı şirketlerin hükümetle yaptığı anlaşmalar son dönemde sık sık gündeme geliyor.

The Independent | Johnson, evini dekore eden bağışçının planını desteklemekle suçlanıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, evinin yeniden dekorasyonu için 142 bin pound veren bir Muhafazakâr Partili bağışçının sunduğu “Büyük Sergi” planına destek olmakla suçlanıyor. Britanya inovasyonunu göstermek üzere planlanan “Büyük Sergi” planına ilişkin Johnson’ın bağışçıya mesaj gönderdiği öğrenildi.

New York Times | ABD, Kapitol baskınını hatırlarken Biden Trump'ı kınadı

Wall Street Journal | Biden, Kapitol Saldırısının Trump'ın "yalanlar ağı" yüzünden olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre saldırısının birinci yıl dönümünde selefi Donald Trump'ı "ABD'nin boğazına bıçak dayamakla" suçladı.

6 Ocak 2021'de Trump destekçilerinin saldırısına uğrayan Kapitol Binası'nın önünde konuşan Biden, Trump'ın 2020 seçimlerinin "kendinden çalındığına" dair asılsız iddialarının ülkede hukukun üstünlüğüne zarar verebileceğini ve insanların gelecek seçimlere güvenini zedeleyebileceğini söyledi.

Biden, "Eski bir ABD başkanı 2020 seçimleri hakkında bir yalanlar ağı ördü ve yaydı. Bunu yaptı çünkü prensiplerden çok güce önem veriyor" dedi.

"O kaybetmeyi kabullenemedi" diyen Biden, Trump'ın "egosunun zarar gördüğünü" de ifade etti.

Biden, 25 dakikalık konuşmasında hiç Trump'ın adını direkt olarak ağzına almadı. ABD lideri, konuşmasından sonra gazetecilere Trump yerine ABD siyasi sistemine odaklanmaya çalıştığını belirtti.

6 Ocak 2021'de ABD Kongresi’nde Joe Biden’ın başkanlığını resmileştirecek süreç yürütülürken Trump’ın destekçileri Kapitol Binası’na saldırdı. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.