Dünya basınında bugün | "Trump 4 yıl daha başkan olursa Tanrı yardımcımız olsun"

T24 Dış Haberler

ABD'de Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıçı adayı Amy Coney Barrett'in sözleri manşetlerde yar almaya devam ediyor. The Washington Post, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın seçime kısa süre kala merkezdeki seçmenlere hitap etmeye başladığını yazdı. Belarus'ta muhalefetin de-facto lideri kabul edilen Svetlana Tikhanovskaya, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya istifa etmesi, şiddeti durdurması ve siyasi tutukluları serbest bırakması için iki hafta süre verdi. Filistin Başbakanı Mohammed Shtayyeh, ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 yıllık başkanlık sürecinde Filistin halkına büyük zarar verdiğini söyledi.

14 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İşçi Partisi lideri Starmer’dan artan Koronavirüs vakaları üzerine ülke çapında kısıtlama çağrısı

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 4 ayın en yükseğine çıkması nedeniyle İşçi Partisi Keir Starmer, yayılmayı durdurmak için 2 haftalık ülke çapında kısıtlama uygulanması çağrısı yaptı. Starmer, Başbakan Boris Johnson’ın ‘virüsün kontrolünü kaybettiğini’ söyledi. Starmer, Johnson’ı ‘bilimi takip etmeye’ çağırdı ve ekledi “Eğer yapmazsak, karanlık ve uzun bir kış bizi bekliyor” dedi.

The New York Times | Barrett, seçimler Yüksek Mahkeme'ye gelirse kararda rol oynayıp oynamayacağını söylemedi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Yüksek Makeme yargıçı olmak için aday gösterilen Amy Coney Barrett, 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına Yüksek Mahkeme'nin karar vermesi gerekirse bu kararda rol almayacağı konusunda rol vermekten kaçındı. Senato'ya konuşan Barrett, böyle bir davada görev yapması gerekirse "Trump'ın pitonu olmayacağını" ifade etti.

The Washington Post | Biden, son turla için orta şeride geçti

The Washington Post, Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın Trump'a duyulan öfkeden faydalanmak için "ılımlı seçmenlere" hitap eden mesajlar vermeye başladığını ifade etti. Gazetenin aktardığına göre eski başkan yardımcısı, siyasi spektrumun merkezinde duran seçmenlerden geniş çapta destek almak istiyor.

Moscow Times | Belarus'ta muhalefet, Lukaşenko'ya istifa etmesi için ultimatom verdi

Belarus'ta muhalefetin de-facto lideri kabul edilen Svetlana Tikhanovskaya, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya istifa etmesi, şiddeti durdurması ve siyasi tutukluları serbest bırakması için iki hafta süre verdi.

Tikhanovskaya, taleplerinin gerçekleştirilmemesi durumunda ülkeyi felç edecek bir genel grev başlayacağını söyledi.

9 Ağustos seçimlerinde muhalefetin adayı olan Tikhanovskaya, aldığı tehditlerin ardından geçtiği Litvanya'da yaptığı açıklamada, "Taleplerimiz karşılanmazsa 25 Ekim'de bütün ülke barışçıl bir şekilde sokaklara çıkacak. Daha sonra 26 Ekim'de ülke genelinde bir grev başlayacak. Bütün girişimlerin ve yolların bloke edilecek. Devlet mağazalarındaki satışlar çakılacak. 13 günün var" dedi.

Le Monde | Avrupa’da salgının endişe veren artışı

Avrupa genelinde pek çok ülke yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışla mücadele etmeye başladı. Britanya’da üç aşamalı yeni kısıtlama sistemi devreye sokulurken İspanya’da yerel kısıtlamalarla birlikte sosyal hayattaki hareketliliği durdurmak için adım atıldı. Fransa’da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün bir açıklama yaparak salgında son durumu aktarması bekleniyor.

Al Jazeera | Filistin Başbakanı: Trump 4 yıl daha başkan olursa Tanrı yardımcımız olsun

Filistin Başbakanı Mohammed Shtayyeh, ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 yıllık başkanlık sürecinde Filistin halkına büyük zarar verdiğini söyledi. Shtayyeh, Trump’ın bir kere daha başkan seçilmesi durumunda ABD halkı ve dünya için kötü olacağı yorumunu yaptı. Shtayyeh, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada “Eğer Başkan Trump’la 4 yıl daha yaşarsak Tanrı bize yardım etsin, size ve tüm dünyaya” dedi