Dünya basınında bugün | Trump, 18 aylık hukuk savaşını Yüksek Mahkeme'de kaybetti

T24 Dış Haberler

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın tüm çabalarına rağmen vergi kayıtlarının incelenmesine onay verdi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki Koronavirüs kısıtlamalarının 8 Mart’tan itibaren dört aşamada kaldırılmasını planladıklarını duyurdu. Avrupa Birliği, (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'da bazı bireylere yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.

23 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Boris Johnson “daha iyi günlere” yol haritasını sundu; uzmanlar ölümler karşı uyardı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki Koronavirüs kısıtlamalarının 8 Mart’tan itibaren dört aşamada kaldırılmasını planladıklarını duyurdu. “Daha iyi günlere” yol haritası olarak açıklama yapan Johnson, salgınla mücadelede “temkinli” bir şekilde ilerleyeceklerini ekledi. Johnson’ın duyurduğu plana göre, Britanya’da 8 Mart’tan itibaren bütün okullar açılacak, iki kişi açık havada buluşabilecek. 29 Mart'tan itibaren ise iki farklı haneden kişiler ya da en fazla altı kişi açık havada buluşabilecek. Açık hava sporlarına izin verilecek. Britanya’nın bilim kurulu Johnson’ın planının yanı sıra hastane yoğunluklarına ve ölümlere karşı temkinli olmanın önemine dikkati çekti.

The Independent | Normal hayata dönüş

Britanya, Başbakan Boris Johnson’ın dün Avam Kamarası’nda sunduğu planla ülkenin Koronavirüs salgınında normalleşme haritasını açıkladı. Dört aşamadan oluşan planda ilk olarak okulların açılması ve açık havada kısıtlı buluşmalara izin verilecek. Johnson, bütün kısıtlamaların kalkabileceği en erken tarihin ise 21 Haziran olduğunu söyledi.

New York Times | Hakimler, Trump'ın vergi kayıtlarını saklama girişimini reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın tüm çabalarına rağmen vergi kayıtlarının incelenmesine onay verdi. 18 ay süren hukuk mücadelesinin ardından Manhattan savcıları olası finansal suçlar için Trump'ın vergi beyannamelerini inceleyebilecek.