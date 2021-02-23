Dünya basınında bugün | Trump, 18 aylık hukuk savaşını Yüksek Mahkeme'de kaybetti

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın tüm çabalarına rağmen vergi kayıtlarının incelenmesine onay verdi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki Koronavirüs kısıtlamalarının 8 Mart’tan itibaren dört aşamada kaldırılmasını planladıklarını duyurdu. Avrupa Birliği, (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'da bazı bireylere yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.
Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki Koronavirüs kısıtlamalarının 8 Mart’tan itibaren dört aşamada kaldırılmasını planladıklarını duyurdu. “Daha iyi günlere” yol haritası olarak açıklama yapan Johnson, salgınla mücadelede “temkinli” bir şekilde ilerleyeceklerini ekledi. Johnson’ın duyurduğu plana göre, Britanya’da 8 Mart’tan itibaren bütün okullar açılacak, iki kişi açık havada buluşabilecek. 29 Mart'tan itibaren ise iki farklı haneden kişiler ya da en fazla altı kişi açık havada buluşabilecek. Açık hava sporlarına izin verilecek. Britanya’nın bilim kurulu Johnson’ın planının yanı sıra hastane yoğunluklarına ve ölümlere karşı temkinli olmanın önemine dikkati çekti.
Britanya, Başbakan Boris Johnson’ın dün Avam Kamarası’nda sunduğu planla ülkenin Koronavirüs salgınında normalleşme haritasını açıkladı. Dört aşamadan oluşan planda ilk olarak okulların açılması ve açık havada kısıtlı buluşmalara izin verilecek. Johnson, bütün kısıtlamaların kalkabileceği en erken tarihin ise 21 Haziran olduğunu söyledi.
ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın tüm çabalarına rağmen vergi kayıtlarının incelenmesine onay verdi. 18 ay süren hukuk mücadelesinin ardından Manhattan savcıları olası finansal suçlar için Trump'ın vergi beyannamelerini inceleyebilecek.
The Washington Post | Garland'ın önceliği ayaklanmanın incelenmesi
ABD Başkanı Joe Biden'ın Adalet Bakanı adayı Merrick Garland göreve gelmesi durumunda yapacağı ilk ilk işin 6 Ocak Kongre binası baskınına yönelik geniş bir soruşturma başlatılması olacağını söyledi. Göreve gelip gelmeyeceğine karar verecek panelin önünde konuşan Garland, "yerli teröristlerin" oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.
The Moscow Times | AB, Rusya'nın baskısına karşı yaptırım uygulama konusunda anlaştı
Avrupa Birliği, (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'da bazı bireylere yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı. AB'nin geçen sene kabul ettiği insan hakları yaptırım rejimi kapsamında belirli kişiler yaptırımlarla hedef alınacak. AFP'ye konuşan diplomatlar, Navalni'nin tutuklanmasından sorumlanan 4 üst düzey yetkiliye yaptırım uygulanacağını belirtti. Moscow Times, belirli kişilere uygulanacak yaptırımların AB'den Rusya'ya karşı sert bir tutum bekleyenleri üzdüğünü yazdı.
Le Figaro | “Epideminin karşısında Macron, pragmatizmi seçti”
Fransa’da Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeniden ulusal karantina seçeneği üzerinde durulmazken vaka sayılarının arttığı Nice şehrinde bölgesel kısıtlama uygulanmaya başladı. Fransa’da ulusla karantina önlemlerinin maddi ve manevi etkileri tartışma konusu olmuş, kısıtlamaların gençlerin psikolojisine etkisi hükûmette tartışılmıştı. Yeniden ulusal karantina yöntemine başvurmaktan kaçınan hükûmet, vakaların arttığı bölgeler üzerinde önlem alacak.
Al Jazeera | Hamaney: İran uranyum zenginleştirme kapasitesini yüzde 60’a çıkarabilir
İran lideri Ali Hamaney, nükleer programdan geri adım atmayacaklarını ve uranyumu da yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gideceklerini söyledi. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran ile ilgili açıklamalarını "kibirli, talepkâr ve insafsız" olarak nitelendiren Hamaney, "Batılılar, nükleer silah peşinde olmadığımızı çok iyi biliyor. Nükleer silah meselesi bahane. Onlar normal silahlara sahip olmamıza da karşılar. Çünkü İran'ın güçlenmesini istemiyorlar." dedi. İran, 2015 anlaşmasından önce yüzde 20 saflığa ulaşmıştı. Anlaşma saflık limitini %3.67'ye düşürmüştü. Tahran, taahhütleri ihlal etmeye başladıktan sonra saflığı yüzde 4.5'e kadar çıkardıklarını duyurmuştu. Nükleer silah düzeyindeki uranyumun yüzde 90 saflıkta olduğu biliniyor.