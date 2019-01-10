Dünya basınında bugün | "Theresa May yenildi"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

İngiliz medyasının gündeminde bugün yine Brexit ve May'in Avam Kamarısı'nda aldığı yenilgi var. ABD basınının ilk sayfasında ise Trump'ın hükümeti açmak amacıyla yapılan toplantıyı sinirlenip terk etmesi yer aldı.

Moscow Times manşetine Rus ordusunun Suriye'de hayatını kaybeden askerlerin sayısını çarpıttığı iddiasını taşıdı.

Almanya'nın gündeminde ise havalimanı grevleri var.

The Guardian | Başka bir küçük düşürücü yenilginin ardından May'in gücünü giderek kaybediyor

The Guardian'ın haberine göre parlamentodaki ikinci oylamayı da kaybetmesinin ardından May'in Brexit konusundaki "manevra alanı" azalıyor. Hükümetin parlamentodaki oylamayı kaybetmesinin ardından May önümüzdeki üç gün içinde alternatif bir Brexit planı hazırlamak zorunda kalacak.

The Times | Muhafazakar isyankarlar İsçi Partisi ile güçlerini birleştirdi

The Times'ın haberine göre May'in Avam Kamarası'nda yenilmesinin ardından 24 saat içinde ikinci defa Muhafazakar Parti'den May'in Brexit planına karşı olanlar ile İsçi Partisi parlamenterleri bir ittifak yaptı.

New York Times | Pelosi duvar bütçesine "hayır" dedikten sonra Trump toplantıyı terk etti

Donald Trump, Sentao'daki azınlık halindeki Demokratların lideri Chuck Schume ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk halinde olan Demokratların lideri Nancy Pelosi ile yaptığı toplantıda olanları şu paylaşım ile anlatmıştı: "Chuck ve Nancy ile toplantımızı terk ettim, tamamıyla zaman kaybı. (Hükümeti) 30 gün içerisinde açarsam Duvarı veya Çelik Bariyerleri de içeren Sınır Güvenliği'ni kabul edecek misiniz diye sordum. Nancy 'Hayır' dedi, ben de 'Bye bye' dedim".

New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı toplantıyı terk etmeden önce sinirlendi ve elleriyle masaya vurdu. Trump odadan çıktıktan sonra odadaki Cumhuriyetçiler Demokratları tatışmayı büyütmekle suçladı.

The Washington Post | Hükümet kapanması görüşmeleri düşmalık ile sona erdi

WP de görüşmelerde yaşanan tartışmayı ve Trump'ın toplantıyı terk etmesini manşetine taşıdı.

Wall Street Journal | Trump toplantıyı terk etti ve odadakilere "vakit kaybi" dedi

WSJ'nin Beyaz Saray yetkililerinden aktardığına göre görüşmelerin başarısız olmasının ardından Trump'ın sınır duvarını inşa etmek için "ulusal acil durum" ilan etme olasılığı yükseldi.

Moscow Times | Medyanın belirttiğine göre Rusya Suriye'de ölen asker sayısını gizledi

Moscow Times'ın BBC Rusya'dan aktardığına göre Rus ordusu Suriye'de hayatını kaybeden askerlerin sayısını 112 olarak açıklarken aslında 175 rus asker hayatını kaybetti.

Frankfurter Allgemeine | Havalimanlarında grev başladı

Frankfurter Allgemeine'nin haberine göre Köln / Bonn, Stuttgart ve Düsseldorf'taki havalimanlarının güvenlik personelleri grev yapma kararı aldı. Yüzlerce uçuş iptal edildi, 110 bin yolcu etkilendi.

Al Arabiya | Sudan'daki protestolarda polis biber gazı kullandı, 3 kişi hayatını kaybetti

Al Arabiya'nın Reuters'dan aktardığına göre Sudan'da Ömer el-Beşir'e karşı yapılan ve "yasa dışı" ilan edilen protestolarda polis aşırı güç kullandı, 3 kişi hayatını kaybetti.