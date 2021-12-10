Dünya basınında bugün | Temyiz mahkemesi Trump'ın 6 Ocak belgelerini saklı tutma girişimini engelledi

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Downing Sokağı’nda yaşadığı dairenin yeniden dekore edilmesine ilişkin yapılan incelemede, gözlemcileri yanlış yönlendirmekle suçlanıyor. ABD'de federal bir temyiz mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın kayıtları gizli tutabileceği iddiasını reddederek Kongre'nin 6 Ocak Kongre saldırısıyla ilgili belgeleri görmeye hakkı olduğunu söyledi. Meksika'nın güneyinde 100'den fazla göçmen taşıyan bir kamyon devrilerek bir yaya köprüsüne çarptı. Kazada 53 kişi hayatını kaybetti ve onlarca insan yaralandı.

10 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Boris Johnson, dairesindeki dekorasyonun finansmanıyla ilgili yalan söylemekle suçlanıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Downing Sokağı’nda yaşadığı dairenin yeniden dekore edilmesine ilişkin yapılan incelemede, gözlemcileri yanlış yönlendirmekle suçlanıyor. Muhafazakâr Parti’nin bağışlarıyla gerçekleştiğinden şüphe edilen dekorasyonla ilgili sekiz ay süren bir inceleme yapıldı. Johnson’ın Kasım 2020’de Muhafazakâr Parti bağışçı Lord Brownlow’a bir WhatsApp mesajı göndererek daha fazla para istediği ortaya çıktı. Johnson, suçlamalarla ilk karşılaştığında dekorasyon için parayı kimin verdiğini iş bitene kadar bilmediğini söylemişti. İşçi Partisi, Johnson’ın kamuoyuna neden yalan söylediğini açıklamasını istiyor.

The Independent | Sienna Miller, telefonun hacklendiği skandal sonrası yaşadıklarını anlattı

Oyuncu Sienna Miller, 2005 yılında telefonunun hacklendiğini ve The Sun gazetesinin tıbbi kayıtlara ulaşarak hamile olduğunu paylaştığını belirterek dava açtı. Miller, açtığı dava sonrası News Group Management’tan yüklü bir tazminat kazandı. Miller, The Sun gazetesinin hamile olduğunu kamuoyuna duyurarak “seçeceğini elinden aldığını” söyledi. Mahkeme önünde açıklama yapan oyuncu, gazetenin kendini “hukukun üstünde” gördüğünü söyledi.

New York Times | Temyiz mahkemesi Trump'ın 6 Ocak belgelerini saklı tutma girişimini engelledi

ABD'de federal bir temyiz mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın kayıtları gizli tutabileceği iddiasını reddederek Kongre'nin 6 Ocak Kongre saldırısıyla ilgili belgeleri görmeye hakkı olduğunu söyledi. Kararda Kongre'nin denetim yetkisi ve Biden'ın imtiyaz hakkını kullanmamasının Trump'ın gizlilik hakkından daha ağır bastığını belirtti.

The Washington Post | Göçmenlerle dolu yarı römork kamyon Meksika'nın güneyinde kaza yaptı, en az 53 kişiyi öldürdü

Meksika'nın güneyinde 100'den fazla göçmen taşıyan bir kamyon devrilerek bir yaya köprüsüne çarptı. Kazada 53 kişi hayatını kaybetti ve onlarca insan yaralandı. Yetkililer, içindeki insan yükünün kamyonun bir virajda devrilmesine sebep olduğunu düşündüklerini belirtti. Kaza, Tuxtla Gutierrez yakınlarında bir otoyolda meydana geldi. Yaralılardan 40'ının durumunun ciddi olduğu ve hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Moscow Times | Rusya, dolandırıcılık suçlamalarıyla Amerikalı yatırımcıyı gözaltına aldı

Rusya'da yetkililer, ABD doğumlu bir yatırımcıyı başarısız bir e-ticaret sitesi girişimiyle bağlantılı olarak dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldı. St. Petersburg mahkeme servisi, Meyer'e iki ayrı dolandırıcılık suçlaması yöneltildiğini ifade etti.

Moscow Times'ın aktardığına göre suçlamaların Sberbank'ın Meyer'in internet firması Ulmart'a batmasından haftalar önce verdiği 2.3 milyar rublelik (31 milyon dolar) kredi ile bağlantılı olduğuna inanılıyor.