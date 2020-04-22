Dünya basınında bugün | Telegraph: Türkiye'den alınan koruyucu ekipman süreci fiyaskoya döndü

T24 Dış haberler

Britanya gazetesi The Telegraph, "Türkiye'den alınan koruyucu ekipman süreci fiyaskoya döndüğünü" yazdı. Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi'nde çalışılan aşının perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını açıkladı. ABD'de Başkan Donald Trump, göç yasağının detaylarını açıkladı. Dünya çapında Koronavirüs vakaları 2.5 milyonu geçerken Birleşmiş Milletler bazı ülkelerde açlık olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

22 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Daily Telegraph | Türkiye'den alınan koruyucu ekipman süreci fiyaskoya döndü

Britanya’nın Türkiye’de bir özel şirketten satın aldığı kişisel koruyucu ekipman 4 gün gecikmeli olarak Oxford’a ulaştı. The Daily Telegraph gazetesi dün gece Kraliyet Hava Yolları’na ait uçağın İstanbul’da beklediği anları paylaştı. Gazete, hükûmetin Türkiye’de teslimat sürecin nasıl işleyeceğini öğrenmeden ekipmanların yolda olduğunu duyurduğunu belirtti. Türkiye’de Koronavirüs salgınının görülmesiyle koruyucu ekipman ihracatının ön izne bağlanması nedeniyle teslimat uzarken Britanya’da Pazar gününden bu yana ülkede sağlık çalışanlarının eksikliğini çektiği maske ve diğer koruyucu ekipmanlar bekleniyordu.

The Guardian | Britanya geçen ay 16 milyon maske satın alma şansını kaçırdı

Britanya’da sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman eksikliğine dair öfke büyüyor. Üst düzey bir kamu görevlisi, Britanya’nın geçen ay Avrupa Birliği’nin tasarladığı Koronavirüs kurtarma programına siyasi gerekçelerle katılmadığı ve bu nedenle 16 milyon maske alabilme şansını kaçırdığını iddia etti. Sağlık Bakanı Matt Hancock, yetkilinin açıklamalarına katılmadı ve Britanya’nın Avrupa Birliği’nin ortak programa artık dahil olduğunu belirtti. Öte yandan yeni katılan Britanya’nın acil durum ekipmanı tedariğinden yararlanma şansı kalmadı.

The Independent | İnsan üzerinde Koronavirüs aşısı denemesi yarın başlıyor

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi'nde çalışılan aşının perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını açıkladı. "Aşı bulmak en büyük önceliğimiz" diyen Sağlık Bakanı, Britanya’nın aşı çalışmalarına diğer ülkelerden daha fazla bütçe ayırdığını söyledi. Hancock, Oxford Üniversitesi ve Imperial College London Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar için "Sonuç vaat eden ve hızlı ilerleme gösteren projeler" ifadelerini kullandı.

The New York Times | Trump, 60 gün boyunca Yeşil Kart verilmesinin durdurulmasını emredecek

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü imzalayacağını duyurduğu kararnamenin sadece 'Yeşil Kart' başvurusunda bulunanları kapsayacağını söyledi. Trump dün yaptığı açıklamada, göç yasağının sadece 60 gün süreceğini ve ülkeye geçici olarak çalışmaya gelenlerin kapsam dışında kalacağını ifade etti. Kararname, sadece ABD'de kalıcı çalışma ve yaşama hakkı veren 'Yeşil Kart'a başvuranları etkileyecek. Salı günü Twitter üzerinden paylaşımlardan bulunan Trump, "Görünmez Düşman'ın saldırısının sonucunda MUHTEŞEM ABD vatandaşlarının işlerini koruyabilmek için ABD'ye göçü geçici olarak durduracak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım" yazmıştı.

The Washington Post | Senato yeni yardım paketini geçirdi

ABD'de Senato, küçük işletmelere yardım paketine yapılacak 484 milyar dolarlık eki onayladı. Trump, tasarıya imza atacağını bildirdi. Paranın bir bölümünün Kornavirüs testleri için hastanelere verileceği belirtildi.

Moscow Times | Rusya'da muhalefet internet üzerinden Koronavirüs sosyal izolasyon protestosu yapacak

Rusya'da muhalif gruplar, yeni tip Koronavirüs sebebiyle yapılan sosyal izolasyon çağrısına uyarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'i meydanlarda değil, dijital ortamda protesto edecek. Aktivist Yulia Galyamina, gazeteci İlya Azar ve müttefikleri tarafından organize edilecek protestoda Kremlin'e salgın günlerinde çalışamadıkları gerekçesiyle ekonomik açından zorlu günler geçiren vatandaşlara para yardımı yapma çağrısında bulunulacak. 'Online eylem'de Covid-19 günlerinde cezaevlerindeki mahkûmlara af çıkarılması da talep edilecek ve Putin'e 2036'ya kadar iktidarda kalma hakkı verecek yasa tasarısı protesto edilecek.

Le Monde | Gezegen sosyal kriz içinde sarsılıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisinde küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 küçüleceğini tahmin etti. Bu oranın 2009 kriz sonrasında 2 kat daha fazla olduğu belirtildi. Milyarlarca insanın Koronavirüs nedeniyle izole halde yaşadığı bu günlerin maddi olacağı olmayanlar için dev bir sosyal kriz başlatması bekleniyor. Avrupa’da hazırlanan büyük ekonomik destek paketlerinin milyonlarca çalışanın baskı altında kalmasını engelleyemeyeceği, işsizliğin ciddi oranda artacağı endişesi sürüyor.

Al Jazeera | Koronavirüs vakaları 2.5 milyonu geçerken Birleşmiş Milletler açlığa karşı uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Covid-19 salgını nedeniyle dünyada yeni bir açlık krizi yaşanması riskine karşı yayınladığı raporda, "Çok hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık ikiye katlanacak" ifadeleri kullanıldı.

BM'nin raporuna göre dünyada Covid-19 nedeniyle ağır açlık çeken insan sayısı 2020 yılının sonuna kadar 250 milyonu aşacak. Raporun resmi sunumunu yapan BM Gıda Fonu yetkilisi Arif Husain, "Zaten son derece kırılgan olan bu kitle, Covid-19 nedeniyle felaketi yaşamak üzere" ifadelerini kullandı.