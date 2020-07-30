Dünya basınında bugün | 'Teknoloji imparatorları'na karşı öfke, ABD'de iki partiyi bir araya getirdi

T24 Dış Haberler

The Guardian, bugünkü nüshasında gazeteni birçok sayfasını seslerini duyurabilmeleri için siyah Britanyalılara bıraktı. Britanya'da Covid-19 semptomu gösterenlerin izolasyon süresinin üç gün uzatılması gündemde. Amazon patronu Jeff Bezos, Apple'ın CEO'su Tim Cook, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai, ABD Kongresi'nde ifade verdi. Hong Kong'da dört öğrenci yeni 'Ulusal Güvenlik Yasası' kapsamında gözaltına alındı. Rusya'nın doğusunda on binlerce protestocu Kremlin'e karşı sokağa dökülürken, Temmuz ayı anketlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven son ayların en düşük noktasına ulaştı.

30 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Genç, Britanyalı ve siyah

The Guardian gazetesi bugün Britanya'da yaşayan genç siyah vatandaşların yorumlarına yer verdiği özel bir sayı hazırladı. Gazetenin ilk sayfasında, "Siyah Canlar Kıymetlidir jenerasyonunun sesi: George Floyd'un ölümünden sonra başlayan protestoların ardından siyah Britanyalıların hayatı hakkında milyonlarca kelime yazıldı. Bugün kendileri anlatıyor" ifadeleri yer aldı.

The Daily Telegraph | Britanya'da Covid için izolasyon süresi üç gün uzatılacak

The Daily Telegraph, Britanya'da Koronavirüs semptomları gösterilen kişiler için izolasyon sürecinin üç gün uzatılarak 10 güne çıkarılacağını iddia etti. Gazeteci kararın bugün yapılacak bir toplantıyla duyurulacağını aktardı.

New York Times | İki tarafın Kongre üyelerinden de teknoloji 'imparatorları"na darbeler

Amazon patronu Jeff Bezos, Apple'ın CEO'su Tim Cook, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai, rakiplerini ezmek için güçlerini kötüye kullandıkları iddalarına karşı kendilerini savunmak için ABD'nin yasama organı Kongre'de ifade verdi. Hem Cumhuriyetçi, hem de Demokrat Kongre üyeleri teknoloji patronlarını sıkıştırdı. Duruşma yaklaşık 5 saat sürdü. New York Times, mevcut Kongre düzeninde iki partiden üyelerin gerekçeleri farklı da olsa ilk kez bir duruşmada aynı tarafta olduğunu belirtti.

The Washington Post | "Çok fazla": ABD'de ölü sayısı 150 bine yaklaştı

The Washington Post, ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölüm oranının giderek artarken hâlâ maske kullanımı ve eyaletlerin tekrar açılması gibi konuların tartışıldığına dikkat çekti. Ülkedeki ölü sayısı gazete baskıya gittikten sonra 150 bini aştı.

Al Jazeera | Hong Kong'da öğrenciler yeni yasa kapsamında gözaltına alınan ilk isimler oldu

Hong Kong'da polis, Pekin destekli tartışmalı yeni ulusal güvenlik yasasını kullanarak en genci 16 yaşında olmak üzere dört öğrenciyi gözaltına aldı.Dört öğrenci, geçen haftalarda yapılan protestolar dışında yeni yasadan gözaltına alınan ilk isimler oldu. Polis sözcüsü, gözaltına alınan öğrencilerin "İnternet üzerinden bağımsız bir Hong Kong için hangi şartlarda olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini savunan bir gruba üye olduklarından" şüphelendiklerini bildirdi. Gözaltına gerekçe olarak "ayrılıkçılık girişimi" gösterildi.

Moscow Times | Putin'e güven, uzak doğudaki protestolar sırasında hiç olmadığı kadar düştü

Rusya'nın doğusunda on binlerce protestocu Kremlin'e karşı sokağa dökülürken, Temmuz ayı anketlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven son ayların en düşük noktasına ulaştı. Bağımsız anket şirketi Levada Center'ın araştırmasına katılanların sadece yüzde 23'ü en güvendikleri siyasetçilerin ismi sorulunca Putin'in adını verdi. Moscow Times'ın aktardığına göre Putin'e güven son 3 yılda ciddi bir düşüş gösterdi. Kasım 2017'de katılımcıların yüzde 59'u en güvendikleri siyasetçinin Putin olduğunu ifade ediyordu. Putin'in "görevde olmasını onaylayanların oranı" değişim göstermeyerek yüzde 60'da kaldı. Levada, geçen günlerde yayımladığı bir başka ankette halkın neredeyse yarısının Habarovsk'taki protestolara destek verdiğini aktarmıştı.