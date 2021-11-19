Dünya basınında bugün | TCMB'nin faiz kararı Financial Times'ın manşetinde

T24 Dış Haberler

Financial Times, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekmesine ilk sayfasında yer verdi. Covid-19 salgınının ilk günleri ile ilgili kayıtları inceleyen bir bilim insanı, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin kronolojisi konusunda yanıldığını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala, yeni nükleer reaktörler inşa edileceğini açıkladı.

19 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Haber alınamayan Çinli tenisçi için Serena Williams da konuştu

Tenis yıldızı Serena Williams da, Çin’de üst düzey bir siyasetçinin cinsel tacizini ifşa ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Peng Shuai’nin durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi. Williams “Meslektaşım Peng Shuai ile ilgili haberleri gördüğümde yıkıldım veşok oldum. Umarım güvendedir ve en kısa zamanda bulunur. Bu mesele soruşturulmalı ve sessiz kalmamalıyız” dedi. Tenis camiası, Çin’den Peng’in durumuna ilişkin açıklama bekliyor.

The Independent | Britanya’da hızlı tren krizi

Britanya’da hükûmet, Manchester-Leeds arasında ve Midlands-Yorkshire arasında yeni hızlı tren projelerini duyurdu. Öte yandan ülkenin pek çok yerindeki tren projelerine ilişkin projeler gözardı edilirken kuzeyde taahhüt edilen iki tren yolu projesinden de vazgeçildi. İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, “İngiltere’nin kuzeyine ihanet edilmiştir” dedi.

Financial Times | Türkiye'de faiz indirimi lirayı yeni düşük noktaya itti ve enflasyon endişesini körükledi

Financial Times, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekmesine ilk sayfasında yer verdi. Gazete, "Erdoğan'ın saplantısının akut enflasyonu daha da kötüleştirebileceğini" ifade etti. Haberde Türk Lirası'nın yüzde 30 değer kaybettiğine dikkat çekildi.

New York Times | Vuhanlı satıcının ilk Covid vakası olduğundan şüpheleniliyor

Covid-19 salgınının ilk günleri ile ilgili kayıtları inceleyen bir bilim insanı, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin kronolojisi konusunda yanıldığını ifade etti. Prestijli bilim yayını Science'da yayımlanan rapora göre bilim insanı, görülen ilk vakanın Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarının kilometrelerce uzağında yaşayan bir muhasebeci değil, pazarda çalışan bir satıcı olduğuna inanıyor.

Moscow Times | Putin, Batı'yı Ukrayna'da tansiyonu yükseltmekle suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Karadeniz'de askeri tatbikatlar yaparak ve Kiev'e silah desteği vererek "Ukrayna'da gerginliği tırmandırdığını" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'na bir konuşma yapan Putin, "Batılı partnerlerimiz Kiev'e ölümcül modern silahlar sağlayarak ve Karadeniz'de provokatif manevralar yaparak durumu daha da gerginleştiriyor" dedi.

"Batı ülkelerinin bombardıman uçakları sınırımızın 20 mil ötesinde uçuyor" diyen Putin, "kırmızı çizgiler" konusundaki açıklamalarının dikkate alınmadığını belirtti.

Putin, son birkaç gündür Karadeniz'deki ABD tatbikatları konusundaki endişelerini dile getiriyordu.

Batı ülkeleri son günlerde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetlerini artırdığını iddia ediyordu. Washington, Moskova'yı eski Sovyet cumhuriyetinde "başka bir ciddi hata yapmaması" konusunda uyarmıştı.

Le Monde | Nükleerin yeniden çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala, yeni nükleer reaktörler inşa edileceğini açıkladı. Le Monde gazetesi, sekiz soruda nükleer meselesini ele aldı. Almanya’nın karbon nötr olma yolunda nükleer enerjiden vazgeçtiği hatırlatıldı. Le Monde aynı zamanda ilk sayfasına, Türkiye üzerine hazırlana “Türkiye nereye gidiyor” başlıklı 100 sayfalık özel sayının da bir tanıtımını yerleştirdi.

Al Jazeera | Lübnan’da ilaç krizi; doktorlar “Ölümler artabilir” diyor

Lübnan’da ilaçlar üzerindeki devlet desteği kısmi olarak kaldırılırken, devlet hastanelerinde çalışan doktorlar mevcut krizin üzerine yaşanacak ilaç sıkıntısıyla ölümlerin ciddi bir şekilde artacağından endişe duyuyor. Sağlık Bakanı Firas Abiad, bu ay ilaçlarda devlet desteğinin kısmi olarak kaldırılacağını açıkladı. Bu adım, ilaç fiyatlarını ciddi bir şekilde yükseltti. Bir hipertansiyon ilacının fiyatının dokuz kat arttığı belirtildi. Hastaneler, yakında ilaç sıkıntısı konusunda sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyacaklarını söylüyor.