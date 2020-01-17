Dünya basınında bugün | Tarihte üçüncü kez bir ABD başkanı yargılanacak

T24 Dış haberler

ABD'nin gündeminde Başkan Donald Trump'a açılan azil soruşturmasında resmi olarak yargı sürecinin başlaması var. Rusya'da Mikhail Mishustin yeni başbakan oldu. Britanya'nın gündeminde Boris Johnson'ın iklim bütçesiyle ilgili açıklamaları var. Irak, ABD liderliğindeki koalisyonla ortak operasyonlara devam ettiği iddialarını reddetti

17 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Bahis sitesi sahibi iş insanlarının kumar bağımlılığıyla mücadele hizmeti sunduğu ortaya çıktı

Britanya’da ünlü bir bahis sitesinin sahibi iki iş insanının aynı zamanda kamuda çalışanlarına sağlık sorunlarıyla ilgilenen bir şirketi olduğu ortaya çıktı. Bahis sitesi de işleten ikilinin sağlık servisleri arasında kumar bağımlılığıyla mücadele de bulunuyor. Fred ve Peter Done’un bahis sitesi ve Health Assured isimli şirketlerinin yanısıra Muhafazakâr Parti’ye de yüklü bağışları olduğu belirtildi.

The Independent | Johnson: Britanya’nın iklim bütçesine ihtiyacı var

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Mart ayında iklim değişikliği bütçesi çıkarılması gerektiğini söyledi. Johnson, milletvekillerine iklim kriziyle mücadelede bir adım atılmasının geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı ve karbon emisyonun kesilmesi, dizel araçların satışının durdurulması gibi kararların kısa zaman içinde verilmesi gerektiğini belirtti.

New York Times | Tarihte üçüncü kez bir başkan yargılanacak

ABD'de Donald Trump'a açılan azil soruşturmasında resmi olarak yargı süreci başladı. Duruşmalara Danıştay Başkanı John Roberts başkanlık edecek. Senatörler "adalet için tarafsız" olacakları konusunda yemin etti.

The Washington Post | Senato'da Trump'ın yargılanması başladı

The Washington Post da Trump'a yönelik azil sürecinin yargıya taşınmasını dev puntolarla okuyucalarına duyurdu. Gazetenin ilk sayfasında Joh Roberts'ın yemin anından bir fotoğrafa yer verildi.

Moscow Times | İşe alındın: Putin, Mishustin'in başbakanlığını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Mikhail Mishustin'i resmi olarak Rusya Devlet Başkanı yapan kararı imzaladı. Rusya'da hükûmetin istifa etmesinden bir gün sonra parlamentonun alt meclisi Devlet Duma'da yapılan oylamada da Mishustin onaylandı. 83 Duma üyesi Mishustin'in başbakan olmasına destek verirken, 41 vekil çekimser oy kullandı. Duma'da Komünist Parti dışında bütün partile Mishustin'i destekleme kararı almıştı.

Le Monde | Putin’den gücü elinde tutacak yeni strateji

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dördüncü ve son başkanlık dönemi 2024’te bitiyor. Putin, Çarşamba günü Anayasa’da bir reform sunarak başkanlığa devam etmese de gücü elinde tutacak bir sistem önerdi. Reformlara göre başkanın güçleri kısıtlanırken, başbakanı parlamento seçecek ve güçlü bir Devlet Konseyi, Başkan’ı kontrol edecek.

Al Arabiya | Irak, ABD liderliğindeki koalisyonla ortak operasyonlara devam ettiği iddialarını reddetti

Irak hükümet sözcüsü, yerel güçler ve ABD liderliğindeki koalisyonun IŞİD’in uyuyan hücrelerine karşı operasyonlarının devam etmediğini söyledi. Öte yandan New York Times gazetesi iki ABD askeri yetkiliye dayandırdığı haberde ABD’nin operasyonlarının sürdüğünü söylemişti.