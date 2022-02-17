Dünya basınında bugün | Tansiyon yükseliyor; Batı, Moskova'yı bir kez daha yalancılıkla suçluyor

T24 Dış Haberler

Batılı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki askerlerinin bir bölümünü çektiği iddiasının gerçek olmadığını söyleyince Ukrayna krizinde tansiyon tekrar yükseldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Yunan adalarının kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olma gibi haklarına karşı çıktığını, ayrıca Birleşmiş Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlal ettiğini iddia etti. Dendias'ın Oslo'da bulunduğu konferansa katılan Türkiye'nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman, açıklamalara tepki göstererek, "Tüm bu hamleler Yunanistan'ın yaptığı şeylere karşılık olarak hayata geçirildi" dedi. İranlı ve ABD’li yetkililer, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için Viyana’da yapılan görüşmelerin sona yaklaştığını söyledi. Britanya’da Covid-19 aşı kampanyası artık 5-11 yaşında çocukları da kapsayacak.

17 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Covid aşı programı 5-11 yaşını da kapsayacak

Britanya’da Covid-19 aşı kampanyası artık 5-11 yaşında çocukları da kapsayacak. Ebeveynler, çocuklarının aşılanma kararını kendileri verecek. Çocuklara aşılama uzun süredir Britanya’da tartışılıyor, artıları ve eksileri inceleniyordu. Aşılamadan sorumlu kurum, çocuklarda Covid aşısının güvenli olduğu sonucuna vardı.

The Independent | Batı, daha fazla askerle Putin üzerindeki baskıyı artırıyor

NATO, Rusya’nın Ukrayna sınırından askerlerini çekmediğini söylerken orta ve güneydoğu Avrupa’ya daha fazla birlik göndermeyi planlıyor. 4 bin askerin gönderileceği tahmin edilen adım, NATO’nun 2014 yılından bu yana en büyük askeri pozisyon değişimi olarak değerlendirildi. Britanya da Estonya’ya 900 ek personel ve tank gönderiyor.

New York Times | Batı, Rusya'yı Ukrayna konusunda yalan söylemekle suçlarken Ukrayna başlığında tansiyon yükseliyor

Batılı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki askerlerinin bir bölümünü çektiği iddiasının gerçek olmadığını söyleyince Ukrayna krizinde tansiyon tekrar yükseldi.

NATO, Moskova'nın ifadeleriyle çelişen bir şekilde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker yığınağına askerler göndermeye devam ettiğini belirtti.

Bu açıklamadan saatler sonra Associated Press'e açıklamada bulunan bir üst düzey ABD'li yetkili de Moskova'nın "kısmi asker çekimi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve Ukrayna'nın sınırdaki asker varlığını 7 bin asker artırdığını dile getirdi.

Britanya ordusu yetkilileri de çarşamba günü Ukrayna sınırına doğru giden Rus zırhlı araçları, helikopterler ve bir sahra hastanesi tespit ettiklerini bildirdi.

The Washington Post | Kanadalı kamyon şoförleri, 'Özgür Konvoyu' protestolarıyla aralarına mesafe koydu

The Washington Post, Kanada'da Koronavirüs kısıtlamalarını protesto eden kamyon şoförlerinin haftalar için küresel aşırı sağın sembolü haline geldiğini belirtti. ABD'de bazı Cumhuriyetçiler eylemleri öne çıkarırken, Fransa'dan Yeni Zelanda'ya birçok ülkede Kanada'daki eylemlerden esinlenilerek 'Özgürlük Konvoyu' protestoları düzenlendi. Kamyoncuların eylemleri aşısız şoförlerin Kanada-ABD sınırını geçmesini yasaklayan düzenlemeye karşı 28 Ocak'ta başlamıştı. Önlemlere karşı olanlar harekete destek vermişti.

Washington Post, Kanada'daki eyleme katılan şoförlerin büyük bir bölümünün dünyanın çeşitli noktalarında kendilerinden esinlenerek yapılan eylemleri 'radikal' bulduklarını ve aralarına mesafe koymaya çalıştıklarını belirtti.

eKathimerini | Dendias ve Türk büyükelçi, Norveç'te karasuları ve casus belli konusunda tartıştı

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Yunan adalarının kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olma gibi haklarına karşı çıktığını, ayrıca Birleşmiş Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlal ettiğini iddia etti. Dendias'ın Oslo'da bulunduğu konferansa katılan Türkiye'nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman, açıklamalara tepki göstererek, "Tüm bu hamleler Yunanistan'ın yaptığı şeylere karşılık olarak hayata geçirildi" dedi.

Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde bir konferansta konuşan Dendias, 1995'ten bu yana Türkiye'nin 'Yunanistan’ın kara sularını Ege’de 12 mile genişletme 'hakkını' kullanması' durumunda savaş tehdidinde bulunduğunu söyledi. Türkiye hükümeti, 1976 yılında böyle bir adım atılmasının savaş sebebi (casus belli) sayılacağını bildirmişti.

Büyükelçi Çorman, "TBMM'nin bu casus belli ilanının nedeni Yunanistan'ın tek taraflı olarak karasularını 12 mile çıkaracağını açıklamasıydı. Bunun yapılması Türk sularını ve Türkiye'nin uluslararası sulara ulaşma imkanını fiilen kilitleyecekti. Türkiye kendi karasularına sıkıştırılacaktı. Dayatmaya çalıştığınız şey bu" dedi.

Çorman, 2019 tarihli Libya-Türkiye Denizcilik Anlaşması'nın da Yunanistan'ın hamleleri sonucunda imzalandığını ifade etti.

Adaların Türkiye anakarasına çok yakın olduğunu hatırlatan Çorman, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kağıda dökülürken de Türkiye'nin adalar için farklı bir statü sağlanması gerektiğini savunduğunu ifade etti ve "Ege örneğinde bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Dendias ise BM'ye göre güç kullanımı tehdidinin yasaklı olduğunu ve dolayısıyla 'casus belli'nin bunun bir ihlali olduğunu ifade etti.

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar Türkiye 21. yüzyıla gelmediği sürece çözülemeyecek" diyen Dendias, "Eğer Türkiye Kanuni Sultan Süleyman'ın Akdeniz'de armadalarla ilişki yürüttüğü dönemde kalmaya devam ederse ilerleyemeyiz" ifadelerini kullandı.