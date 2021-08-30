Dünya basınında bugün | Taliban tahliyelerin sürmesine izin vereceğini duyurdu

T24 Dış Haberler

ABD'de Ida Kasırgası pazar günü Louisiana eyaletinin kıyı bölgelerini etkisi altına aldı. Britanya, ABD ve çeşitli ülkeler Taliban’dan belirlenen 31 Ağustos tarihinden sonra da ülkedeki vatandaşları ve kendileri için çalışan Afganları tahliyesi için güvence aldı. Rusya'da Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki kadınlara destek vermek için bir eylem düzenleyen iki aktiviste para cezası verildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki krizin endişe verici boyuta ulaştığını belirterek, ülkenin yarısından fazlasının "acil insani yardıma muhtaç" olduğunu söyledi.

30 Ağustos 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | ABD, Kabil’i vururken, Taliban tahliyelerin sürmesine izin vereceğini söyledi

Britanya, ABD ve çeşitli ülkeler Taliban’dan belirlenen 31 Ağustos tarihinden sonra da ülkedeki vatandaşları ve kendileri için çalışan Afganları tahliyesi için güvence aldı. Kabil’de 170’ten fazla insanın hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ABD, Kabil’de intihar saldırısı gerçekleşmeye hazırlandığı belirtilen kişilerin bulunduğu bir aracı vurdu. ABD, saldırıda sivillerin vurulup vurulmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi.

The Independent | ABD, Kabil havalimanını hedef alan bombacıları hedef aldı

ABD güçleri, Afganistan’ın başkenti Kabil’de yeniden havalimanını hedef aldığı belirtilen IŞİD-K’ye bağlı bir grubun aracını havadan vurdu. Görgü tanıkları, bombaların havalimanına yakın bir binada park halinde bulunan iki aracı hedef aldığını söyledi. Bir Afgan yetkili, olayda üç çocuğun da hayatını kaybettiğini söyledi. Kabil havalimanı çevresinde 170’ten fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının ardından Washington, saldırıların sürebileceğine dair uyarı yapmıştı.

New York Times | Ida Kasırgası körfez kıyısını vururken setler bir sınavla karşı karşıya

ABD'de Ida Kasırgası pazar günü Louisiana eyaletinin kıyı bölgelerini etkisi altına aldı. New Orleans kentindeki sert rüzgarların, Katrina Kasırgası'ndan sonra kurulan sel setlerini "test ettiği" ifade edildi. Ida Kasırgası'nın Lousiana eyaletinde saatte 240 km hızla karaya ulaştığını bildirildi; yani Ida 5. kategori bir kasırganın gücüne çok yakın. Bölgede binlerce kişi tahliye edilirken birçok yerde de elektrik kesintisi yaşandı.

The Washington Post | Kalıntılar ülkeye dönerken Biden ailelerin yanında durdu

Pazar günü ABD Başkanı Joe Biden, uçaktan indirilirken geçen hafta Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden 13 ABD askerinin tabutunu selamladı. ABD güçleri, Afganistan'dan çekilirken yeni bir terör saldırısını önlemek için Kabil'de terör tehdidi oluşturduğu belirtilen bir kişiyi SİHA ile vurdu.

Moscow Times | Ruslara, Afganistan'daki kadınlara destek protestosu düzenledikleri için ceza verildi

Rusya'da Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki kadınlara destek vermek için bir eylem düzenleyen iki aktiviste para cezası verildi.