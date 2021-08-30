Dünya basınında bugün | Taliban tahliyelerin sürmesine izin vereceğini duyurdu

T24 Dış Haberler
ABD'de Ida Kasırgası pazar günü Louisiana eyaletinin kıyı bölgelerini etkisi altına aldı. Britanya, ABD ve çeşitli ülkeler Taliban’dan belirlenen 31 Ağustos tarihinden sonra da ülkedeki vatandaşları ve kendileri için çalışan Afganları tahliyesi için güvence aldı. Rusya'da Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki kadınlara destek vermek için bir eylem düzenleyen iki aktiviste para cezası verildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki krizin endişe verici boyuta ulaştığını belirterek, ülkenin yarısından fazlasının "acil insani yardıma muhtaç" olduğunu söyledi.
30 Ağustos 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | ABD, Kabil’i vururken, Taliban tahliyelerin sürmesine izin vereceğini söyledi
Britanya, ABD ve çeşitli ülkeler Taliban’dan belirlenen 31 Ağustos tarihinden sonra da ülkedeki vatandaşları ve kendileri için çalışan Afganları tahliyesi için güvence aldı. Kabil’de 170’ten fazla insanın hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ABD, Kabil’de intihar saldırısı gerçekleşmeye hazırlandığı belirtilen kişilerin bulunduğu bir aracı vurdu. ABD, saldırıda sivillerin vurulup vurulmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi.
The Independent | ABD, Kabil havalimanını hedef alan bombacıları hedef aldı
ABD güçleri, Afganistan’ın başkenti Kabil’de yeniden havalimanını hedef aldığı belirtilen IŞİD-K’ye bağlı bir grubun aracını havadan vurdu. Görgü tanıkları, bombaların havalimanına yakın bir binada park halinde bulunan iki aracı hedef aldığını söyledi. Bir Afgan yetkili, olayda üç çocuğun da hayatını kaybettiğini söyledi. Kabil havalimanı çevresinde 170’ten fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının ardından Washington, saldırıların sürebileceğine dair uyarı yapmıştı.
New York Times | Ida Kasırgası körfez kıyısını vururken setler bir sınavla karşı karşıya
ABD'de Ida Kasırgası pazar günü Louisiana eyaletinin kıyı bölgelerini etkisi altına aldı. New Orleans kentindeki sert rüzgarların, Katrina Kasırgası'ndan sonra kurulan sel setlerini "test ettiği" ifade edildi. Ida Kasırgası'nın Lousiana eyaletinde saatte 240 km hızla karaya ulaştığını bildirildi; yani Ida 5. kategori bir kasırganın gücüne çok yakın. Bölgede binlerce kişi tahliye edilirken birçok yerde de elektrik kesintisi yaşandı.
The Washington Post | Kalıntılar ülkeye dönerken Biden ailelerin yanında durdu
Pazar günü ABD Başkanı Joe Biden, uçaktan indirilirken geçen hafta Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden 13 ABD askerinin tabutunu selamladı. ABD güçleri, Afganistan'dan çekilirken yeni bir terör saldırısını önlemek için Kabil'de terör tehdidi oluşturduğu belirtilen bir kişiyi SİHA ile vurdu.
Moscow Times | Ruslara, Afganistan'daki kadınlara destek protestosu düzenledikleri için ceza verildi
Rusya'da Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki kadınlara destek vermek için bir eylem düzenleyen iki aktiviste para cezası verildi.
AFP'nin aktardığına göre Moskova'daki Presnenski bölge mahkemesi, Artemi Pityukov ve Kseni Bezdeneznik'e "asayişi bozmaktan" 200 biner ruble (2 bin 670 dolar) para cezası verdi.
Aktivistler geçen pazartesi günü Moskova'daki Afganistan Büyükelçiliği önünde küçük çaplı bir eylem düzenlemişti. Eylem, Rusya'nın sert protesto yasalarına uymamak için aktivistler arasında boşluklar bırakarak düzenlenmişti. Dağınık protestolar için yerel yönetimden izin alınması gerekmiyor.
Bağımsız gözlemci OVD- Info'ya göre eylemlerde 6 kişi gözaltına alındı.
Le Monde | Taliban yönetimi terörizmle sınanıyor
Le Monde gazetesi, IŞİD-K tarafından Kabil havalimanında düzenlenen terör saldırılarının Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban için bir meydan okuma niteliği taşıdığını yazdı. Bölgede IŞİD tehdidi üzerine “dost” konumunda olan El Kaide’nin varlığı ve Taliban içi bölünmelerin de eklendiği belirtildi. Le Monde’un haberinde şu ifadeler yer aldı “Eğer bugün bölgeye hakim olmak zor görünüyorsa, Afganistan’ın tarihi ülkeye giden yabancı güçlerin her zaman tuzağa düştüğünü gösterir".
Al Jazeera | Türkiye Dışişleri Bakanı: Türkiye, Afganistan’dan yeni mülteci yükünü üstlenemez
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki krizin endişe verici boyuta ulaştığını belirterek, ülkenin yarısından fazlasının "acil insani yardıma muhtaç" olduğunu söyledi. Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumlulukları yeterince yerine getirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir" dedi.