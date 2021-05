Dünya basınında bugün | "Taliban savaşın bittiğine ve kazandıklarına inanıyor"

T24 Dış Haberler

31 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Özel okullarda tacizi araştırmak isteyen kurumun talebi reddedilmiş

İngiltere’de eğitim ve çocuk hizmetlerinin iyileştirilmesiyle görevli kurum Ofsted’in, özel okullarda yaşanan taciz ve cinsel saldırı olaylarını araştırmak için okullarda soruşturma yapmak için birden fazla yetki talebinde bulunduğu ortaya çıktı. The Guardian, Ofsted’in bu talebinin hükûmetten karşılık bulmadığını aktardı. Elde edilen belgelere göre, Ofsted’in 2018 ve 2019 yıllarında Eğitim Bakanlığı’na taleplerinin reddedilmesiyle ilgili şikayette bulunduğu tespit edildi. İngiltere’de cinsel taciz ve saldırıya maruz kalanların, isimlerini gizli tutarak paylaşım yapabilecekleri bir internet sitesi olan Everyone's Invited (Herkes Davetli) geçen yıl açıldı. Açıldığından bu yana sitede 6 bini aşkın paylaşım yapıldı.

The Independent | “Britanya’da kurumsal ırkçılığa dair kanıt bulunamadı”

Britanya’da hükûmetin, Black Lives Matter protestoları ardından hazırlamaya başladığı ırkçılık raporu, Britanya’nın kurumsal olarak ırkçı bir ülke olduğu iddialarını reddetti. Rapor, Britanya’nın giderek daha “açık bir toplum” hâline geldiğini, etnik topluluklardan gelen çocukların beyaz yaşıtlarıyla aynı seviyede ve daha iyi performans gösterebildiğini savundu. Rapor, eşitsizlik sorunlarının kaynağının doğrudan ırkçılık olmadığını belirtti. Öte yandan ırk üzerine çalışan uzmanlar, Britanya’nın ırkçılıktan arınmış bir ülke olmadığı konusunda uyardı

New York Times | Taliban savaşın bittiğine ve kazandıklarına inanıyor

New York Times, Taliban tarafından verilen mesajların Afganistan'daki savaşı kazandıklarına inandıklarına inandıklarını ifade etti. Gazete, bu inancın siyasi ve askeri açıdan çok da temelsiz olmadığını; ABD ve Kabil'in de Türkiye'deki görüşmelerde eli güçlü olan tarafın Taliban olduğunu bildiğini ifade etti.

The Washington Post | Görgü tanıkları Floyd ölürken korku ve çaresizlikten söz etti

ABD'de geçen sene polis memuru Derek Chauvin'in boğazına 9 dakikadan uzun süre diziyle bastırarak öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada henüz 17 yaşındayken tüm dünyada ses getiren görüntüleri kaydeden Darnella Frazier tanık olarak konuştu. Frazier, Floyd'un hayatı için Chauvin'e yalvardığını, polis memurunun suratında ise sadece "soğuk bir ifade olduğunu" ifade etti. Frazier, Floyd'un ölümü ve durdurmak için fazlasına yapmaması ile ilgili suçluluk ve anksiyete hissettiğini söyledi.

The Moscow Times | Rus Büyükelçi, Biden'ın "katil" yorumundan. sonra ABD'ye dönmeyi planlıyor

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov, ABD Başkanı Joe Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e katil dedikten sonra istişare için geri çağrıldığı ülkesinden kısa süre içinde görev yeri Washington'a geri dönmeyi planladığını söyledi.

21 Mart'ta Kremlin'in çağrısıyla Moskova'ya dönen Antonov, TASS'a "yakın zamanda geri dönmeyi planlıyorum" dedi ancak bir tarih sunmadı.

Kremlin pazartesi günü yaptığı açıklamada Putin'in henüz ABD-Rusya ilişkilerini konuşmak için Antonov ile bir araya gelmediğini duyurmuştu. Vedomosti, yayınladığı analizde Putin'in kendisine "katil" denmesiyle başlayan krizde gerilimi düşürme kararı aldığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Antonov'un bugün Rusya Parlamentosu'nun üst meclisinin savunma ve uluslararası ilişkiler komitesi üyeleri ile görüşmesi planlanıyor.

Le Monde | Süveyş Kanalı’nda kriz, küresel ticaretin zayıflıklarını ortaya çıkardı

Süveyş Kanalı’nda Ever Given isimli dev konteyner gemisinin bir hafta boyunca sıkışması, küresel ticaretin en önemli rotalarından birinin tıkanmasına neden oldu. Bir haftanın sonunda Ever Given hareket ettirilip, Süveyş’te trafik akışı normale dönerken yaşanan olay ticarette riskleri ve alternatif yollara ilgiyi ortaya çıkardı.

Al Jazeera | Suudi Arabistan’dan özle sektör için 1.3 trilyon dolarlık yatırım

Suudi Arabistan’da ekonominin petrol bağlılığını azaltmak için atılan adımlar çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol devi Aramco ve petrokimya şirketi SABIC’in özel sektöre 1.3 trilyon dolar yatırıma öncülük edeceğini duyurdu. Suudi Arabistan’ın gelirinin yarısından fazlasını hâlâ petrol oluşturuyor. Veliaht Prens’in 2030 için hazırladığı plan bu bağlılığın azaltılmasını hedefliyor.