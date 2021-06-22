Dünya basınında bugün | Taliban saldırdıkça siviller silahlanıyor

T24 Dış Haberler

The Guardian gazetesi manşetine Muhafazakâr Partilililerin çoğunlukta olduğu Avam Kamarası Eğitim Komitesi’nin hazırladığı rapora yönelik “kültür savaşı” tepkilerini taşıdı. Fransa basınının gündeminde hafta sonu gerçekleşen bölgesel seçim sonucunda başarı elde edemeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Marine Le Pen’in partileri yer aldı. New York Times, son zamanlarda Afganistan'da meydana gelen ve özellikle Hazara gençleri hedef alan saldırıların ardından bir Hazara liderin silahlanarak halkı Taliban'a karşı örgütlemeye başladığını ifade etti.

22 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Muhafazakâr Parti çoğunluklu komitenin eğitim raporu, “kültür savaşını körüklemekle” suçlandı

Britanya’da Avam Kamarası’nın Muhafazakâr Partili çoğunluklu eğitim komitesinin hazırladığı bir rapor, işçi sınıfı ailelerden gelen beyaz çocukların, yoksul kesimlerdeki okullarda, beyaz olmayan çocuklardan neden daha başarısız olduğunu inceledi. Raporda, başarısızlığın bir nedeninin de okullarda “beyaz ayrıcalığı” gibi terimlerin öğretilerek “ayrılıkçı” bir atmosfer oluşturulması olduğu öne sürüldü. Komitenin bir parçası olan İşçi Partili Kim Johnson, kendisinin bu raporla bir ilgisi olmadığını söyledi. Johnson, “Bir nevi kültür savaşı yaratmaya çalıştıklarını düşünüyorum” dedi.

The Independent | Ekranlara Brexit etkisi: AB, İngiliz içerikleri kısıtlamayı planlıyor

Avrupa Birliği’nin Brexit sonrasında AB ülkelerinin ekranlarında yayımlanan programlarla ilgili kotasında Britanya’yı “Avrupa yapımı içerikler” kısmında çıkarmayı planladığı öğrenildi. The Guardian’ın ulaştığı rapordaki plana göre, Avrupa ekranlarında yayın içeriklerinin belli bir kısmının Avrupa yapımı olmasını öngören kotadan İngiliz içerikleri çıkarıldığında, Britanya’nın sinema televizyon endüstrisi için büyük bir şok etkisi yaratması bekleniyor. İngiliz yapımı içeriklerin Avrupa Birliği genelinde sektörde oldukça baskın olduğu biliniyor.

New York Times | Taliban saldırdıkça siviller silahlanıyor

New York Times, son zamanlarda Afganistan'da meydana gelen ve özellikle Hazara gençleri hedef alan saldırıların ardından bir Hazara liderin silahlanarak halkı Taliban'a karşı örgütlemeye başladığını ifade etti. "7 farklı bölgede 800 kadar silahlı adamı" olduğunu söyleyen Zülfikar Omid, "Hazaralar şehirlerde ve otoyollarda öldürülüyor; hükümet onları korumuyor. Biz 'yeter artık' diyor ve kendimizi koruyoruz" diye konuştu.

Moscow Times | Rusya ve Myanmar bağlarını güçlendirme konusunda anlaştı

Myanmar'da demokratik yönetimi bir askeri darbe ile deviren cuntanın lideri ile üst düzey bir Rus güvenlik yetkilisi pazartesi günü bir araya geldi. Ülkeler, ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabık kaldıkları belirtti.

Le Figaro | Bölgesel seçim başarısızlığının ardından Macron ve Le Pen’in partileri “şok etkisinde”

Fransa’da hafta sonu gerçekleşen bölgesel seçimlerin ilk turu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi La Republique En Marche (İlerleyen Cumhuriyet) ile cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olacak aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in partisi Le Rassemblement National (Ulusal Birleşme) başarısız sonuçlarla karşılaştı. Le Figaro’nun değerlendirmesine göre, Cumhurbaşkanı Macron, partinin seçim stratejisindeki hatalarla karşı karşıya gelirken herhangi bir bölgede zafer elde edemeyen Ulusal Birleşme Partisi de seçim kampanyasına ilişkin şüpheye düştü.

Al Jazeera | İsrail, ateşkesten bir ay sonra Gazze’den “limitli” ihracata izin verdi

İsrail, Gazze’de Hamas’la ateşkesin sağlanmasından bir ay sonra, “koşullu adım” olarak nitelendirerek limitli sayıda ticari ihracat yapılmasına izin verdi. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Güvenlik değerlendirmesinin ardından Gazze Şeridi’nden limitli sayıda tarım ürünü ihraç edilmesinde izin verdik” dedi. Bakanlık, Başbakan Naftali Bennett hükûmetinin, güvenlik istikrarının sürmesi koşuluyla izni onayladığını söyledi.