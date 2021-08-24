Dünya basınında bugün | Taliban, kontrolünde olmayan son vilayete savaşçı gönderiyor

T24 Dış Haberler
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısına tam kullanım onayı verdi. Afganistan'da Taliban savaşçılarının, hala kontrolü altına alamadığı son vilayet Pençsir'e girmeye hazırlandığı belirtildi. Kabil Havalimanı'ndan insanları tahliye etmek için farklı ülkelerin girişimleri sürüyor.
24 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Taliban tehdidi karşısında Kabil Havalimanı’nda tahliye yarışı
Taliban, ABD’nin Kabil Havalimanı’ndan tahliyeleri tamamlamak için belirlediği 31 Ağustos tarihinden gecikme olması durumunda “sonuçları olacağı” ifadelerini kullanırken ülkeler, hâlâ kaosun hakim olduğu Kabil Havalimanı’nda vatandaşları ve kendileri için çalışan Afganların tahliyesi için uğraşıyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden, dün telefonda konuşarak tahliyelerin aciliyeti konusunda fikir birliğine vardılar. Öte yandan Britanya’nın önce ABD’den tahliyelerde son günü ertelemesini talep ettiği ancak Washington’ın 31 Ağustos tarihinde ısrarcı olduğu belirtildi.
The Independent | Kabil’den kaçışın içinde
Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da Kabil Havalimanı üzerinden tahliyeler sürüyor. The Independent muhabiri Kim Sengupta, yüzlerce insanın bindiği bir tahliye uçağının içinde Taliban kontrolündeki Afganistan’dan ayrılmak üzere olan Afganlarla görüştü.
New York Times | Pfizer aşısı ABD'de tam onay aldı, zorunluluklar yolda
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısına tam kullanım onayı verdi. New York Times artık ABD'deki hastanelerin, üniversitelerin ve şirketlerin Koronavirüs aşısı yaptırmaya zorunlu kılabileceğini ifade etti. FDA, Pfizer/BioNTech aşısına geçen yılın aralık ayında acil kullanım onayı vermişti. Pfizer, tam kullanım onayı için FDA’e ABD, Avrupa Birliği, Türkiye, Güney Afrika ve Güney Amerika’dan 44 bin klinik deneme katılımcısının verilerini sunmuştu.
The Washington Post | Taliban, boyun eğmeyen vilayete savaşçı gönderiyor
Afganistan'da Taliban savaşçılarının, hala kontrolü altına alamadığı son vilayet Pençsir'e girmeye hazırlandığı belirtildi. Taliban sözcüsü, daha fazla savaşmak istemediklerini ve durumu müzakere ile sonuçlandırmak istediklerini ifade etti. Pençsir, ülkede Taliban karşıtı direnişin merkezi haline gelmişti.
Moscow Times | IMF, sert muhalefete rağmen Belarus'a 1 milyar dolar yardım yaptı
Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkedeki muhalif isimlerin ve birçok Batı ülkesinin yoğun tepkisine rağmen Belarus'a yaklaşık 1 milyar dolar yardımda bulundu.
IMF yardımı Koronavirüs pandemisi sonrasına hazırlanan küresel ekonomiye destek için başlattığı program kapsamında yaptı.
Ülkedeki muhalifler, yapılan büyük yardımın Koronavirüs pandemisi nedeniyle beliren problemler için değil, muhalefeti bastırmak için kullanılacağını savunuyordu.
IMF'nin Moscow Times'a yaptığı açıklamada, "IMF'ye her zaman uluslararası kamuoyu yön verir. Belarus da tüm IMF ülkeleri gibi programdan kota paylaşımına düşen payı alacak" denildi.
Toplamda 650 milyar dolar değerindeki program kapsamında neredeyse tüm IMF ülkelerine yardımda bulunuldu.
Le Monde | Afganistan: Taliban yönetiminde hayat
Le Monde gazetesi, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından değişen yaşamı sahada inceledi. Başkent Kabil’de ülkeden ayrılmak için havalimanına ulaşmaya çalışan binlerce kişi tehlikeli bir yol kat ederken, Le Monde “Taliban’ın kendisi de bu kadar hızlı bir zafere hazır değildi ve organizasyon zayıflığı nedeniyle Kabil’in kontrolü de çok kısmi” ifadelerine yer verdi.
Al Jazeera | İsrail, Gazze’de Hamas’a ait hedefleri bombaladı
İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze şeridinde "Hamas'a ait hedefler" olduğunu belirttiği yerleri bombaladı. Bombardımanın Gazze şeridinden gönderilen ve çalılık alanda yangına sebep olan yanıcı balonlara yanıt olarak düzenlendiğini açıklandı.
İsrail'in Mayıs ayında Gazze'ye yönelik 11 gün süren yoğun bombardımanının ardından Mısır'ın devreye girmesiyle ateşkes imzalanmıştı. İsrail ordusu, o günden bu yana Gazze'den zaman zaman yanıcı madde taşıyan balonların İsrail tarafına gönderildiğini söylüyor.