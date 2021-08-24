Dünya basınında bugün | Taliban, kontrolünde olmayan son vilayete savaşçı gönderiyor

T24 Dış Haberler

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısına tam kullanım onayı verdi. Afganistan'da Taliban savaşçılarının, hala kontrolü altına alamadığı son vilayet Pençsir'e girmeye hazırlandığı belirtildi. Kabil Havalimanı'ndan insanları tahliye etmek için farklı ülkelerin girişimleri sürüyor.

24 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Taliban tehdidi karşısında Kabil Havalimanı’nda tahliye yarışı

Taliban, ABD’nin Kabil Havalimanı’ndan tahliyeleri tamamlamak için belirlediği 31 Ağustos tarihinden gecikme olması durumunda “sonuçları olacağı” ifadelerini kullanırken ülkeler, hâlâ kaosun hakim olduğu Kabil Havalimanı’nda vatandaşları ve kendileri için çalışan Afganların tahliyesi için uğraşıyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden, dün telefonda konuşarak tahliyelerin aciliyeti konusunda fikir birliğine vardılar. Öte yandan Britanya’nın önce ABD’den tahliyelerde son günü ertelemesini talep ettiği ancak Washington’ın 31 Ağustos tarihinde ısrarcı olduğu belirtildi.

The Independent | Kabil’den kaçışın içinde

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da Kabil Havalimanı üzerinden tahliyeler sürüyor. The Independent muhabiri Kim Sengupta, yüzlerce insanın bindiği bir tahliye uçağının içinde Taliban kontrolündeki Afganistan’dan ayrılmak üzere olan Afganlarla görüştü.

New York Times | Pfizer aşısı ABD'de tam onay aldı, zorunluluklar yolda

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısına tam kullanım onayı verdi. New York Times artık ABD'deki hastanelerin, üniversitelerin ve şirketlerin Koronavirüs aşısı yaptırmaya zorunlu kılabileceğini ifade etti. FDA, Pfizer/BioNTech aşısına geçen yılın aralık ayında acil kullanım onayı vermişti. Pfizer, tam kullanım onayı için FDA’e ABD, Avrupa Birliği, Türkiye, Güney Afrika ve Güney Amerika’dan 44 bin klinik deneme katılımcısının verilerini sunmuştu.