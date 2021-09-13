Dünya basınında bugün | Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan

T24 Dış Haberler

California'nın valilik için tekrar seçime gidip gitmeyeceğine dair oylama salı günü yapılacak ve sonuç perşembe günü belli olacak. Bazı Cumhuriyetçiler ise şimdiden oylamada yolsuzluk yapılmaya başladığını iddia etti. Rusya, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde ABD ile terörle mücadele konusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Henüz 18 yaşında olan Emma Raducanu'nun ilk Grand Slam turnuvasında ABD Açık'ta tek kadınlarda şampiyon olması yılın en çok konuşulan spor olaylarından olmaya aday. Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahmen Al Thani, Afganistan’ın başkenti Kabil’e giderek Taliban’ın açıkladığı yeni hükümetin başbakanı Molla Mohammad Hassan Akhund ile görüştü...

13 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Raducanu’nun yükselişi; tenis yıldızını ne bekliyor?

Henüz 18 yaşında olan Emma Raducanu, ilk Grand Slam turnuvasında ABD Açık'ta tek kadınlarda şampiyon oldu. Finalde Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenen İngiliz Emma Raducanu, elemelerden gelip Grand Slam kazanan ilk tenisçi oldu. Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanu, 1977'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu unvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi oldu.

The Independent | F1 İtalya GP’sinde kaza: Hamilton ve Verstappen çarpıştı

Formula 1, İtalya GP'sinde Max Verstappen aracıyla Lewis Hamilton'ın üstüne çıktı ve iki şampiyonluk adayı yarış dışı kaldı. Kazanın ardından iki pilotun da durumunun iyi olduğu açıklandı. Yarışın galibi Daniel Ricciardo oldu.

New York Times | California'da seçim yolsuzluğu iddiaları ortaya atılıyor

California'nın valilik için tekrar seçime gidip gitmeyeceğine dair oylama salı günü yapılacak ve sonuç perşembe günü belli olacak. Bazı Cumhuriyetçiler ise şimdiden oylamada yolsuzluk yapılmaya başladığını iddia etti. New York Times, Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçiminde hile yapıldığını iddia etmesini hatırlatarak, "Bu Cumhuriyetçilerin yeni normali haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | ABD, Hakkanileri terörist olarak nitelendirmişti; şimdi Afganistan'ı yönetiyorlar

El Kaide, 11 Eylül saldırılarını Afganistan'da planlamıştı. The Washington Post, bu saldırıları destekleyenlerin artık Afganistan'da yönetimde olduğunu ve Hakkani adının öne çıktığını ifade etti. Haziran ayında yayımlanan bir BM raporu, Hakkani Ağı'nı Taliban ve El Kaide arasındaki ana arabulucu olduğunu belirtmişti. Gazete intihar bombası saldırıları emirleri verdiği bilinen Sirajettin Hakkani'nin geçici hükümette yer aldığını vurguladı.

Moscow Times | Rusya, 11 Eylül'de ABD'ye teröre karşı iş birliği çağrısı yaptı

Rusya, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde ABD ile terörle mücadele konusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumartesi günü Moskova'nın Washington'daki diplomatik misyonu tarafından yayımlanan açıklamada Büyükelçi Anatoli Antonov, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Rusya'nın ABD ile birlikte yas tuttuğunu ifade etti ve ikili ilişkilerdeki problemlere rağmen iki ülke arasındaki terörle mücadelede iş birliği programının tekrar hayata geçirilmesini tavsiye etti. İş birliği programı 2018-2019 yıllarında dışişleri bakanlıklarının denetiminde yürütülmüştü. Antonov, "Rus tarafı bu formatı tekrar hayata geçirmeye hazırdır. Bu bizim doğal önceliğimizdir" dedi. Rusya'nın 2017 ve 2019'da Saint Petersburg'da düzenlenmesi planlanan iki saldırıyı durduran istihbaratı verdiği için ABD'ye minnettar olduğunu ifade eden Antonov, "Sadece ülkelerimizin güvenliği için değil, tüm insanlık için aramızdaki problemleri kenara koymalıyız" ifadelerini kullandı.

Le Monde | Yeşil dönüşüm: Sosyal faturayı kim ödeyecek?

İklim krizi karşısında hükümetlerin alması gereken önlemler konuşulurken Fransa’da bu önlemlerin ekonomiye olası etkileri de tartışılıyor. Ekolojik değişim için gerekli olan sosyal harcamaların, pandemi döneminde ağır yük altına gelen kamu harcamalarından yapılacak olması hükümette yeniden bir “Sarı Yelekler” krizinin yaşanma ihtimalini düşündürüyor. Fransa’da yaklaşan 2022 cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyalarında adayların ekolojik değişim ve bunun nasıl karşılanacağı sorusu üzerinde de durması gerekiyor.

Al Jazeera | Katar Dışişleri Bakanı, Afganistan’da Taliban sonrası ilk üst düzey ziyaret oldu

Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahmen Al Thani, Afganistan’ın başkenti Kabil’e giderek Taliban’ın açıkladığı yeni hükümetin başbakanı Molla Mohammad Hassan Akhund ile görüştü. Al Thani, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın hükümet kurması sonrası ülkeye giden en üst düzey isim oldu. Katar, Taliban kontrolüne geçen Afganistan’da tahliye çalışmaları konusunda dünyayla bir köprü oluşturma görevini üstlenmişti. Ziyarette de mevcut siyasi durum ve Katar’ın Afgan halkına desteğinin konuşulduğu aktarıldı.