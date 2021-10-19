Dünya basınında bugün | Tahran'dan 'nükleer' mesajı

Facebook üzerinden yapılan açıklamada Powell'ın Koronavirüs kaynaklı sorunlar nedeniyle öldüğü bildirildi.
Powell ailesi, yaptıkları açıklamada eski bakanın iki doz aşısını da olduğunu belirtti.
Powell, George W. Bush yönetiminde 20 Ocak 2001 ile 26 Ocak 2005 arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmış ve Baba Bush ile Bill Clinton başkanlıklarında da 1 Ekim 1989 ile 30 Eylül 1993 arasında genelkurmay başkanı olarak görev yapmıştı.
Vietnam Savaşı'nda savaşan Powell, Ronald Reagan döneminde ABD'nin ilk siyah ulusal güvenlik danışmanı, daha sonra da ülkenin ilk siyah dışişleri bakanı olmuştu.
Cumhuriyetçi Parti'nin giderek daha sağa giden politikalarından uzaklaşan Powell, 2008 seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya destek vermişti.
Moscow Times | Delegasyondakilerin kovulması sebebiyle Rusya, NATO misyonlarına durdurdu
Rusya, NATO'nun 8 çalışanının görevden alma kararına karşılık olarak gelecek ay itibariyle NATO misyonlarının görevlerini askıya alma kararı verdiklerini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunun akreditasyonlarının 1 Kasım itibariyle iptal edileceğini ve NATO'nun isterse Moskova'yla Brüksel'deki Rusya büyükelçiliği aracılığıyla iletişim kurabileceğini ifade etti.
Geçen haftalarda NATO, gizlice istihbarat subayı olarak çalıştıklarını iddia ettiği sekiz Rus çalışanı askeri ittifaktan ihraç etmiş, böylece karargahta çalışabilecek Rus ekibinin büyüklüğü yarıya indirilmişti.
Le Figaro | Macron, kendini nükleer savunucusu olarak göstermeye karar verdi
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Noel öncesi, ülkeye altı yeni nükleer reaktör duyurusu yapacağı belirtildi. Macron’un çevresel endişeleri de değerlendirerek nükleer ve çevre dostu enerjiler arasında bir karışım rotasını takip etmesi bekleniyor.
Al Jazeera | İran: Nükleer görüşmelerde ‘ciddi olmak’ yaptırımları kaldırmaktır
İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin nükleer anlaşma müzakerelerindeki ciddiyetini göstermesi için yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri'nin 14 Ekim'de yaptığı görüşmede ABD'nin ciddiyetini görmek istediklerini dile getirdiklerini aktaran Reisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakerelere katılacaklarını belirtti.