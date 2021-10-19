Dünya basınında bugün | Tahran'dan 'nükleer' mesajı

T24 Dış Haberler

Britanya’da milletvekili Sir David Amess’in bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından hükûmete, sosyal medyada kamusal figürlere yönelik şiddet ve anonim hesaplarla ilgili düzenleme yapılmasına ilişkin çağrılar yapıldı. ABD'de geçmişte dışişleri bakanı ve genelkurmay başkanı olarak görev yapan Colin Powell, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rusya, NATO'nun 8 çalışanının görevden alma kararına karşılık olarak gelecek ay itibariyle NATO misyonlarının görevlerini askıya alma kararı verdiklerini bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin nükleer anlaşma müzakerelerindeki ciddiyetini göstermesi için yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

19 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Milletvekilinin bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından hükûmete sosyal medyayla ilgili harekete geçme çağrısı

Britanya’da milletvekili Sir David Amess’in bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından hükûmete, sosyal medyada kamusal figürlere yönelik şiddet ve anonim hesaplarla ilgili düzenleme yapılmasına ilişkin çağrılar yapıldı. Britanya’da dün Avam Kamarası’nda çok sayıda milletvekili, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden David Amess’i andı. Polis, saldırıda radikal İslamcılık faktörünün bulunup bulunmadığını araştırırken çok sayıda siyasetçi, internet üzerindeki anonim hesaplarla ilgili düzenleme yapılmasını istiyor. Öte yandan anonim hesaplarla mücadeleni otoriter rejimlerdeki demokrasi yanlısı aktivistleri riske atabileceği de söyleniyor.

The Independent | Colin Powell, 1937-2021

ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’a bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Powell’ın iki doz Covid aşılı olduğu da belirtildi.

New York Times | FDA, destek dozları için 'karıştır-eşleştir' yaklaşımına izin verecek

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede yaşayanlara üçüncü doz Koronavirüs aşısı olarak ilk iki dozlarından farklı bir aşı olma hakkı vermeyi planlıyor. Planın tek dozluk Johnson & Johnson aşısına olan ilgiliyi azaltabileceği ve doktorlara daha çok esneklik sağlayacağı düşünülüyor.