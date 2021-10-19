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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | Tahran'dan 'nükleer' mesajı

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

19 Ekim 2021 10:01

T24 Dış Haberler

Britanya’da milletvekili Sir David Amess’in bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından hükûmete, sosyal medyada kamusal figürlere yönelik şiddet ve anonim hesaplarla ilgili düzenleme yapılmasına ilişkin çağrılar yapıldı. ABD'de geçmişte dışişleri bakanı ve genelkurmay başkanı olarak görev yapan Colin Powell, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rusya, NATO'nun 8 çalışanının görevden alma kararına karşılık olarak gelecek ay itibariyle NATO misyonlarının görevlerini askıya alma kararı verdiklerini bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin nükleer anlaşma müzakerelerindeki ciddiyetini göstermesi için yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

19 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Milletvekilinin bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından hükûmete sosyal medyayla ilgili harekete geçme çağrısı

Britanya’da milletvekili Sir David Amess’in bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından hükûmete, sosyal medyada kamusal figürlere yönelik şiddet ve anonim hesaplarla ilgili düzenleme yapılmasına ilişkin çağrılar yapıldı. Britanya’da dün Avam Kamarası’nda çok sayıda milletvekili, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden David Amess’i andı. Polis, saldırıda radikal İslamcılık faktörünün bulunup bulunmadığını araştırırken çok sayıda siyasetçi, internet üzerindeki anonim hesaplarla ilgili düzenleme yapılmasını istiyor. Öte yandan anonim hesaplarla mücadeleni otoriter rejimlerdeki demokrasi yanlısı aktivistleri riske atabileceği de söyleniyor.

The Independent | Colin Powell, 1937-2021

ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’a bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Powell’ın iki doz Covid aşılı olduğu da belirtildi.

New York Times | FDA, destek dozları için 'karıştır-eşleştir' yaklaşımına izin verecek

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede yaşayanlara üçüncü doz Koronavirüs aşısı olarak ilk iki dozlarından farklı bir aşı olma hakkı vermeyi planlıyor. Planın tek dozluk Johnson & Johnson aşısına olan ilgiliyi azaltabileceği ve doktorlara daha çok esneklik sağlayacağı düşünülüyor. 

New York Times'ın konu hakkında bilgisi olan kaynaklardan aktardığına göre herhangi bir aşıyı yaptırmanın diğerinden daha iyi olduğuna dair bir açıklama yapmayacak.

Kaynaklar, yetkililerin mümkünse insanlara ilk iki dozlarıyla aynı aşıdan yaptırmalarını tavsiye edebileceğini dile getirdi.

Cuma günü yayımlanan bir araştırmanın sonucunda tek doz Johnson & Johnson aşısından sonra destek dozu olarak Moderna yaptıranlarda tekrar Johnson & Johnson olanlara göre 4 kat daha fazla antikor artışı görüldü. Birçok kişi, destek dozunu seçebilme hakkı istiyordu.

ABD, bu hafta 3. doz aşıyı yaptırabileceklerin sayısını artırmayı planlıyor.

The Washington Post | Çığır açan savaşçı ve devlet adamı

ABD'de geçmişte dışişleri bakanı ve genelkurmay başkanı olarak görev yapan Colin Powell, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

2000'li yılların başında Powell'ın ABD'nin ilk siyah başkanı olabileceği konuşuluyordu, ancak ABD'nin Irak'a girmek için gerekçe gösterdiği hatalı raporu desteklemesi halk arasında popülaritesini düşürdü. WaPo, tartışmalı figürü 'çığır açıcı' olarak nitelendirdi.

Facebook üzerinden yapılan açıklamada Powell'ın Koronavirüs kaynaklı sorunlar nedeniyle öldüğü bildirildi.

Powell ailesi, yaptıkları açıklamada eski bakanın iki doz aşısını da olduğunu belirtti.

Powell, George W. Bush yönetiminde 20 Ocak 2001 ile 26 Ocak 2005 arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmış ve Baba Bush ile Bill Clinton başkanlıklarında da 1 Ekim 1989 ile 30 Eylül 1993 arasında genelkurmay başkanı olarak görev yapmıştı. 

Vietnam Savaşı'nda savaşan Powell, Ronald Reagan döneminde ABD'nin ilk siyah ulusal güvenlik danışmanı, daha sonra da ülkenin ilk siyah dışişleri bakanı olmuştu. 

Cumhuriyetçi Parti'nin giderek daha sağa giden politikalarından uzaklaşan Powell, 2008 seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya destek vermişti. 

Moscow Times | Delegasyondakilerin kovulması sebebiyle Rusya, NATO misyonlarına durdurdu

Rusya, NATO'nun 8 çalışanının görevden alma kararına karşılık olarak gelecek ay itibariyle NATO misyonlarının görevlerini askıya alma kararı verdiklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunun akreditasyonlarının 1 Kasım itibariyle iptal edileceğini ve NATO'nun isterse Moskova'yla Brüksel'deki Rusya büyükelçiliği aracılığıyla iletişim kurabileceğini ifade etti.

Geçen haftalarda NATO, gizlice istihbarat subayı olarak çalıştıklarını iddia ettiği sekiz Rus çalışanı askeri ittifaktan ihraç etmiş, böylece karargahta çalışabilecek Rus ekibinin büyüklüğü yarıya indirilmişti.

 

Le Figaro | Macron, kendini nükleer savunucusu olarak göstermeye karar verdi

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Noel öncesi, ülkeye altı yeni nükleer reaktör duyurusu yapacağı belirtildi. Macron’un çevresel endişeleri de değerlendirerek nükleer ve çevre dostu enerjiler arasında bir karışım rotasını takip etmesi bekleniyor.

Al Jazeera | İran: Nükleer görüşmelerde ‘ciddi olmak’ yaptırımları kaldırmaktır

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin nükleer anlaşma müzakerelerindeki ciddiyetini göstermesi için yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri'nin 14 Ekim'de yaptığı görüşmede ABD'nin ciddiyetini görmek istediklerini dile getirdiklerini aktaran Reisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakerelere katılacaklarını belirtti.

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