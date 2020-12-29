Dünya basınında bugün | Suudi insan hakları savunucusuna 5 yıl 8 ay ceza

T24 Dış Haberler

İngiltere’de milyonlarca öğrencinin gelecek hafta okula dönmesi planlanırken ülkede giderek artan Koronavirüs vakaları ve tespit edilen mutasyon, okulların açılmasına dair endişeleri gündeme getirdi. Suudi Arabistan, 2018 yılında ülkede kadınların tek başlarına otomobil kullanabilmesinin yolunu açan insan hakları savunucusu Loujain al-Hathloul’a 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. İran, geliştirdiği Koronavirüs aşısının insanlar üzerinde denemelerine başlıyor.

29 Aralık 2020 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Koronavirüs vakalarının artışı İngiltere’de okula dönüş tarihini etkiledi

İngiltere’de milyonlarca öğrencinin gelecek hafta okula dönmesi planlanırken ülkede giderek artan Koronavirüs vakaları ve tespit edilen mutasyon, okulların açılmasına dair endişeleri gündeme getirdi. Eğitim Bakanı Gavin Williamson, İngiltere’de okulların virüsün bulaşma kat sayısı 1’in altına inmeden açılmasının tehlikeleri üzerine bilgilendirildi. Öğretmen birlikleri de okulların gelecek hafta İngiltere’de açılmaması gerektiğini savundu. Eğitim Bakanlığı, okulların açılma tarihinin görüşüldüğünü söylerken İçişleri Bakanı Michael Gove hükûmetin zaman çizelgesine güvendiğini belirtti.

The Independent | Suudi insan hakları savunucusu ceza aldı

Suudi Arabistan 2018 yılında ülkenin kadınların tek başlarına otomobil kullanabilmesinin yolunu açan insan hakları savunucusu Loujain al-Hathloul’a 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 31 yaşındaki al-Hathloul’un ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve ülkesinin siyasi sistemini değiştirmeye çalışmaktan ceza aldığı belirtildi. Yapılan açıklamada aktivistin gerçek suçunun ise yabancı basına konuşmak ve aralarında Britanya ve ABD’nin de olduğu diplomatlarla iletişime geçmek olduğu kaydedildi. Al-Hathloul ile birlikte 8 kadın gözaltına alınmış ve bu protestodan birkaç hafta sonra 2018 yılının haziran ayında kadınların otomobil kullanma yasağı kaldırılmıştı.

New York Times | New York, kapsamlı yasada evden çıkarmaların çoğunu yasakladı

ABD'de New York eyaleti yasa yapıcıları, ülkedeki en kapsamlı 'kiracıları evden çıkarma' karşıtı yasalardan birini yürürlüğe soktu. Yıl sonu yaklaşırken Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileriyle de aylardır kiralarını ödeyemeyen kiracılar, evlerinden çıkarılmaktan korkuyordu. Yeni yasaya göre New York'taki neredeyse tüm kiracılar yeni yıldan 60 gün sonra da evden çıkarılamayacak.

The Washington Post | Biden, Beyaz Saray'ı ekibini engellemekle suçladı

ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump ve ekibini geçiş dönemini baltalamakla suçladı. Biden, özellikle ulusal güvenlik alanında mevcut yetkililerin kendi ekibine bilgi aktarımında bulunmadığını ifade etti.

Moscow Times | Resmi veriler: Rusya'da ölüm sayısı kasım ayında 16 yılın tepe noktasına ulaştı

Açıklanan resmi verilere göre Rusya'da Kasım ayında günde 2 bin 500'den fazla geçen senenin ortalamalarının üzerinde ölüm yaşadı. İstatistik kurumu Rosstat, Rusya'da ocak ile kasım ayları arasında 2020'de geçen seneye kıyasla 229 bin 700 daha fazla ölüm yaşandığını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, bu 229 bin 700 kişiden yüzde 81'inden fazlasının Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu veri, Rusya'da 186 binden fazla kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Le Figaro | Çin, bir yıl sonunda Covid-19 sayfasını çevirdi

Yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) ilk tespit edildiği ülke olan Çin, salgınla ilgili hızlı alınan önlemlerin etkisini görüyor. Çin, 31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü’nü “gizemli bir virüs” tespit ederek bilgilendirilmişti. Çin, dünya Koronavirüs’le ilk kez karşılaşırken virüsün görüldüğü Vuhan kentinde çok sıkı önlemler almıştı. Erken alınan önlemlerin kontrolü kolaylaştırdığı, Çin’in 2020’den resesyondan kurtularak çıkabilecek tek ekonomi olduğunun da altı çizildi.

Al Jazeera | İran, geliştirdiği Koronavirüs aşısının insanlar üzerinde denemelerine başlıyor

ABD yaptırımları nedeniyle yeterli sayıda Koronavirüs aşısına erişemediğini duyuran İran, ülkede geliştirilen Koronavirüs aşısının insanlar üzerinde test aşamasına geçti. Shifa Pharmed isimli firma tarafından geliştirilen aşının hayvanlar üzerinde test aşaması sona erdi. Şimdi aşının bir ay içinde ilk olarak 56 kişi üzerinde test edilmesi bekleniyor. Aşı için şimdiden 60 bin kişinin gönüllü olduğu belirtildi.