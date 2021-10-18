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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | Suriye’de taraflar anayasa taslağı için anlaşmaya vardı

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

18 Ekim 2021 09:29

T24 Dış Haberler

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yarın başlayacak Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turunda, tarafların ilk kez yeni Suriye anayasası reformu için taslak hazırlama sürecine başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. New York Times, ABD'de birçok doktorun pandemi yasaklarına verdiği destek nedeniyle tehdit edildiğini aktardı. Haiti'de 17 Kuzey Amerikalı misyoner ve aileleri silahlı bir çete tarafından kaçırıldı. Britanya’da yapılan bir araştırma, hükümetin radikalleşme ve aşırıcılıkla ilgili artan tehdidi görmezden geldiğini gösterdi.

The Guardian | Cop26’nın sponsoru şirketler, zirvede “kötü yönetimi” eleştirdi

Britanya’da gelecek ay gerçekleşecek Cop26 iklim zirvesinde sponsor olan şirketler, zirveye hazırlık sürecinde kötü yönetimi şikayet etti. Aralarında Britanya’nın en büyük şirketlerinin olduğunu sponsorlar, son dakika alınan kararlar, geciken çalışmalarla ilgili resmi şikayette bulundu. Şirketler, kamu görevlilerinin yetersizliğinden ve sürecin belirsizliğinden bahsetti. Cop26 gelecek ay Glasgow’da gerçekleşecek.

The Independent | Radikallik tehditlerine ilişkin uyarılar görmezden gelindi

Britanya’da yapılan bir araştırma, hükümetin radikalleşme ve aşırıcılıkla ilgili artan tehdidi görmezden geldiğini gösterdi. Hazırlanan bir raporda, teröre teşvik eden kişilerin serbest kalması gibi çeşitli hukuki boşluklara işaret edilirken, hükümetten bu konuda bir adım atılmadı.

New York Times | Kamu sağlığı krizi güvensizlik ve tehditlerle daha da büyüdü

New York Times, ABD'de birçok doktorun pandemi yasaklarına verdiği destek nedeniyle tehdit edildiğini aktardı. Gazete, ABD'de kamu sağlığı çalışanlarının sadece halkın istifasıyla karşı karşıya kalmadığını; istifalar, tükenme sendromları, kovulmalar ve az fonlanmanın çok daha yaygın hale geldiğini ifade etti. NYT araştırmasına göre ABD'nin 50 eyaletinin kamu sağlığı sistemi de şu anda 2020'nin başına kıyasla bir pandemiyle mücadele etmeye daha az hazır.

The Washington Post | Haiti'de misyon grubu kaçırıldı

Karayip ülkesi Haiti'de cumartesi günü 17 Kuzey Amerikalı misyoner ve aileleri bir sokak çetesi tarafından kaçırıldı. The Washington Post'un duyduğu kayıta göre 16 ABD ve 1 Kanada vatandaşı bir yetimhaneden dönerken kaçırıldı ve silahlı çete tarafından tutuluyor.

Moscow Times | Büyükelçilik: Fransa Büyükelçisi, Minsk'in talebiyle Belarus'tan ayrıldı

Fransa'nın Belarus Büyükelçisi'nin Minsk'in talebiyle ülkeden ayrıldığı açıklandı.

Açıklamayı yapan sözcü, Belarus'un neden böyle bir karar aldığı ile ilgili bir açıklama yapmazken, Büyükelçi'ye ülkeden ayrılması için pazartesi gününe kadar zaman verildiği ifade edildi.

Belarus medyasına göre Fransız Büyükelçi Nicolas de Lacoste, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya hiç güven belgesini sunmadı.

Fransız diplomatik misyonu pazar günü , ''Belaruslu yetkililer Büyükelçi'nin 18 Ekim'den önce ülkeden ayrılmasını istedi. Büyükelçi Nicolas de Lacoste bugün Belarus'tan ayrıldı'' dedi.

Lacoste'un büyükelçilik çalışanlarıyla vedalaştığı ve Belarus halkına seslendiği bir veda videosu çektiği bildirildi.

Avrupa Birliği, ülkede meydana gelen protesto dalgası sırasında muhalefet yapılan baskı ve protestoculara uygulanan şiddet nedeniyle Minsk'e yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Fransa, 2020'de yapılan, Lukaşenko'nun kazandığı tartışmalı seçimlerin sonuçlarını tanımıyor.

Le Monde | Göçmenler Polonya-Belarus sınırında

Belarus’ta Lukoşenko yönetimi, Avrupa Birliği üzerinde baskı yaratmak için Polonya sınırına doğru göçmenlerin geçebileceği şekilde bir alan açtı. Polonya sınırında yüzlerce göçmen, ormanlık alanlardan geçerek ülkeye girmeye çalışıyor. Polonya'da hükümet, göçmen ve mültecilerin Belarus'tan yasa dışı yollarla girişini önlemek için 350 milyon euroyu aşan bir bütçeyle sınır duvarı inşa etme kararı aldı.

Al Jazeera | Suriye’de taraflar anayasa taslağı için anlaşmaya vardı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yarın başlayacak Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turunda, tarafların ilk kez yeni Suriye anayasası reformu için taslak hazırlama sürecine başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Suriye Anayasa Komitesi'nin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5'inci tur görüşmelerinin sonuçsuz kaldığına işaret eden Pedersen, "Şöyle bir mutabakata ulaştığımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum: İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey, Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslak hazırlama sürecine başlamamız." dedi.

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