Dünya basınında bugün | Suriye’de taraflar anayasa taslağı için anlaşmaya vardı

Açıklamayı yapan sözcü, Belarus'un neden böyle bir karar aldığı ile ilgili bir açıklama yapmazken, Büyükelçi'ye ülkeden ayrılması için pazartesi gününe kadar zaman verildiği ifade edildi.
Belarus medyasına göre Fransız Büyükelçi Nicolas de Lacoste, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya hiç güven belgesini sunmadı.
Fransız diplomatik misyonu pazar günü , ''Belaruslu yetkililer Büyükelçi'nin 18 Ekim'den önce ülkeden ayrılmasını istedi. Büyükelçi Nicolas de Lacoste bugün Belarus'tan ayrıldı'' dedi.
Lacoste'un büyükelçilik çalışanlarıyla vedalaştığı ve Belarus halkına seslendiği bir veda videosu çektiği bildirildi.
Avrupa Birliği, ülkede meydana gelen protesto dalgası sırasında muhalefet yapılan baskı ve protestoculara uygulanan şiddet nedeniyle Minsk'e yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
Fransa, 2020'de yapılan, Lukaşenko'nun kazandığı tartışmalı seçimlerin sonuçlarını tanımıyor.
Le Monde | Göçmenler Polonya-Belarus sınırında
Belarus’ta Lukoşenko yönetimi, Avrupa Birliği üzerinde baskı yaratmak için Polonya sınırına doğru göçmenlerin geçebileceği şekilde bir alan açtı. Polonya sınırında yüzlerce göçmen, ormanlık alanlardan geçerek ülkeye girmeye çalışıyor. Polonya'da hükümet, göçmen ve mültecilerin Belarus'tan yasa dışı yollarla girişini önlemek için 350 milyon euroyu aşan bir bütçeyle sınır duvarı inşa etme kararı aldı.
Al Jazeera | Suriye’de taraflar anayasa taslağı için anlaşmaya vardı
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yarın başlayacak Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turunda, tarafların ilk kez yeni Suriye anayasası reformu için taslak hazırlama sürecine başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Suriye Anayasa Komitesi'nin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5'inci tur görüşmelerinin sonuçsuz kaldığına işaret eden Pedersen, "Şöyle bir mutabakata ulaştığımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum: İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey, Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslak hazırlama sürecine başlamamız." dedi.