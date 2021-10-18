Dünya basınında bugün | Suriye’de taraflar anayasa taslağı için anlaşmaya vardı

T24 Dış Haberler

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yarın başlayacak Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turunda, tarafların ilk kez yeni Suriye anayasası reformu için taslak hazırlama sürecine başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. New York Times, ABD'de birçok doktorun pandemi yasaklarına verdiği destek nedeniyle tehdit edildiğini aktardı. Haiti'de 17 Kuzey Amerikalı misyoner ve aileleri silahlı bir çete tarafından kaçırıldı. Britanya’da yapılan bir araştırma, hükümetin radikalleşme ve aşırıcılıkla ilgili artan tehdidi görmezden geldiğini gösterdi.

The Guardian | Cop26’nın sponsoru şirketler, zirvede “kötü yönetimi” eleştirdi

Britanya’da gelecek ay gerçekleşecek Cop26 iklim zirvesinde sponsor olan şirketler, zirveye hazırlık sürecinde kötü yönetimi şikayet etti. Aralarında Britanya’nın en büyük şirketlerinin olduğunu sponsorlar, son dakika alınan kararlar, geciken çalışmalarla ilgili resmi şikayette bulundu. Şirketler, kamu görevlilerinin yetersizliğinden ve sürecin belirsizliğinden bahsetti. Cop26 gelecek ay Glasgow’da gerçekleşecek.

The Independent | Radikallik tehditlerine ilişkin uyarılar görmezden gelindi

Britanya’da yapılan bir araştırma, hükümetin radikalleşme ve aşırıcılıkla ilgili artan tehdidi görmezden geldiğini gösterdi. Hazırlanan bir raporda, teröre teşvik eden kişilerin serbest kalması gibi çeşitli hukuki boşluklara işaret edilirken, hükümetten bu konuda bir adım atılmadı.

New York Times | Kamu sağlığı krizi güvensizlik ve tehditlerle daha da büyüdü

New York Times, ABD'de birçok doktorun pandemi yasaklarına verdiği destek nedeniyle tehdit edildiğini aktardı. Gazete, ABD'de kamu sağlığı çalışanlarının sadece halkın istifasıyla karşı karşıya kalmadığını; istifalar, tükenme sendromları, kovulmalar ve az fonlanmanın çok daha yaygın hale geldiğini ifade etti. NYT araştırmasına göre ABD'nin 50 eyaletinin kamu sağlığı sistemi de şu anda 2020'nin başına kıyasla bir pandemiyle mücadele etmeye daha az hazır.

The Washington Post | Haiti'de misyon grubu kaçırıldı

Karayip ülkesi Haiti'de cumartesi günü 17 Kuzey Amerikalı misyoner ve aileleri bir sokak çetesi tarafından kaçırıldı. The Washington Post'un duyduğu kayıta göre 16 ABD ve 1 Kanada vatandaşı bir yetimhaneden dönerken kaçırıldı ve silahlı çete tarafından tutuluyor.

Moscow Times | Büyükelçilik: Fransa Büyükelçisi, Minsk'in talebiyle Belarus'tan ayrıldı

Fransa'nın Belarus Büyükelçisi'nin Minsk'in talebiyle ülkeden ayrıldığı açıklandı.