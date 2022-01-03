Dünya basınında bugün | "Suriye'de radikal İslamcı HTŞ imaj değiştirmeye çalışıyor"

T24 Dış Haberler

İngiltere'de artan Covid-19 vakaları karşısında hükümet eğitimcilere, öğretmen eksikliği sorunlarını geçici öğretmen, sınıfları birleştirmek, hibrit eğitim gibi yöntemlerle çözebileceklerini söyledi. New York Times, ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda neredeyse tamamı kül olan bir banliyönün fotoğrafını ilk sayfasına taşıdı. The Washington Post, ilk kurulduğunda El Kaide ile bağlantılı olan radikal İslamcı terör örgütü Heyet Tahrir ül-Şam'ın (HTŞ) imajını değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

3 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Eğitimde Omicron krizi: Öğretmen eksikliğine çözüm için sınıfları birleştirmek önerildi

İngiltere'de artan Covid-19 vakaları karşısında hükümet eğitimcilere, öğretmen eksikliği sorunlarını geçici öğretmen, sınıfları birleştirmek, hibrit eğitim gibi yöntemlerle çözebileceklerini söyledi. Okullara gönderilen mailde, personel eksikliği sorununun sınıfları birleştirmekle çözülebileceği belirtildi. İngiltere'de 7 yaş ve üzeri çocukların derslerde maske takması da istendi.

The Independent | 'Posta kodu çekilişi': Çocuklar ruh sağlığı yardımı için yıllarca beklemek zorunda kalabiliyor

Britanya'da dezavantajlı bölgelerdeki çocukların devletin ruh sağlığı hizmetlerinden beklemek için üç yıla kadar sıra beklemek zorunda olabildiği belirtiliyor. Bazı çocuklar başvurduktan sonra birkaç hafta içinde hizmet alabilirken bazılarının yıllarca sıra beklemek zorunda kalması psikiyatrister tarafından "posta kodu çekilişi" olarak değerlendirildi. Psikiyatristler, Covid-19 salgınının gençler ve çocukların ruh sağlığına olan olumsuz etkilerini hatırlattı.

New York Times | Kışta küller

New York Times, ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda neredeyse tamamı kül olan bir banliyönün fotoğrafını ilk sayfasına taşıdı. 30 binden fazla insan, yangının olduğu bölgelerden tahliye edilirken 500'den fazla ev yandı. Gazete, bölgede iyileşmenin uzun süreceğini belirtti.

The Washington Post | İsyancı bir grubun imajını değiştirmek

The Washington Post, ilk kurulduğunda El Kaide ile bağlantılı olan radikal İslamcı terör örgütü Heyet Tahrir ül-Şam'ın (HTŞ) imajını değiştirmeye çalıştığını ifade etti. WaPo, HTŞ'nin yıllarca kadın çalışanları olduğu ve kadın çalıştırdığı için Suriye'deki radyo istasyonlarına saldırdığına dikkat çekerken örgütün artık "eskisi kadar radikal olmadığını" kanıtlamaya çalıştığını ifade etti.

Moscow Times | Moskova'nın güneyinde otobüs kazası 5 kişiyi öldürdü, 21'ini yaraladı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti ve 21 insan yaralandı.

Federal Yol ve Trafik İnceleme Ajansı'ndan yapılan açıklamada kazanın pazar günü yerel saat ile sabah 5.45'te meydana geldiğini belirtti.

Ajansın açıklamasında hayatını kaybedenlerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

21 yaralının durumunun ağırlığının birbirinden farklılık gösterdiği belirtildi.

Paylaşılan fotoğraflarda bir üstgeçidin sütununa çarpan otobüsün ciddi hasar gördüğü görülüyor.

Hayatını kaybedenler arasında otobüsün şoförü de bulunuyor. İçişleri Bakanlığı, sürücünün otobüsü kullanırken uyuyakalmış olabileceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Otobüste toplamda 49 kişi bulunuyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Le Monde | Omicron gölgesinde okullarda yeni dönem başlıyor

Fransa'da hızla artan Covid-19 vakalarına rağmen bugün okullar ara tatilden çıkıp yeniden açılıyor. Öğrenciler ve öğretmenlerin enfekte olma durumunda kalan herkese test yapılması ve bu testin tekrarlanarak kontrolün sağlanması planlanıyor.

Al Jazeera | Siyasi çıkmazın içinde Sudan Başbakanı istifa etti

Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Hamdok, "Sudan halkına yol açmak için emaneti teslim ederek istifamı sunmaya karar verdim." dedi. Ülkenin felakete sürüklenmemesi için elinden geleni yaptığını savunan Hamdok, "Sudan devrimi hedeflerine doğru ilerliyor." diye konuştu.