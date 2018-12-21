Dünya basınında bugün | "Suriye anlaşmazlığı sonrası Mattis istifa etti"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in istifası ABD gündemini meşgul etti. ABD basınına göre bu kararın ana nedeni Mattis ve ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme konusundaki farklı görüşleri. Mattis Şubat 2019'da görevinden ayrılacak.

İngiliz medyasında ise Gatwick Havalimanı'nın piste yakın uçan dronelar sebebiyle kapatılması geniş yer buldu.

The Guardian | Gatwick kaosu sonrası dronelara yeni kontrol çağrısı

Londra'da bulunan Gatwick Havalimanı dün piste çok yakından uçan dronelar yüzünden bütün uçuşlarını iptal etti. Ordu droneları uçuranları bulması için çağrıldı. The Guardian'da yer alan habere göre bazı insanlar bu olanlar sonucunda droneların daha sıkı yasalarla kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Financial Times | Çin ticari sırları çalmak için bir global siber saldırı yapmakla suçlanıyor

FT'nin haberine göre ABD ve Birleşik Krallık, Pekin'i kendilerinin ve müttefiklerinin ticari ve devlet sırlarını çalmaya çalışmakla suçladı. İddialara göre Çin planladığı bu siber saldırı ile büyük teknoloji şiketlerinin de ticari sırlarını çalmaya çalıştı.

New York Times | Mattis Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etti

NYT, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Suriye'den çekilme kararı sonrası istifa ettiğini yazdı. Habere göre Trump ve Mattis Suriye'den çekilme konusunda fikir ayrılığına düştü.

The Washington Post | Suriye anlaşmazlığı sonrası Mattis istifa etti

Washington Post'un haberine göre Mattis, Trump'la Suriye'den çekilme konusunda düştükleri fikir ayrılığı sonrasında "Başkanın kendi görüşleriyle daha çok uyuşan bir savunma bakanını hak ettiğini" belirterek istifa etti.

Wall Street Journal | Suriye'den çıkma emrinin ardından James Mattis savunma bakalığını bırakıyor

WSJ Mattis'in görevini şubat ayında bırakacağını belirterek, "Önümüzdeki aylar içinde görevini bırakacak olan yüksek rütbeli yekililere bir yenisinin daha eklendiğini" yazdı.

Die Welt | Trump'ın Suriye kararına karşı isyan

Die Welt özellikle Avrupa ülkelerine odaklanarak Trump'ın Suriye kararına gelen tepkileri manşetine taşıdı.

Russia Beyond | Kim Jong- un neden modası geçmiş bir Rus yapımı uçakta uçuyor?

Russia Beyond, Kuzey Kore lideri Kim Jong'un 'Başkanlık Uçağı' olarak kullandığı Sovyetler Birliği yapımı 'Il-62'nin tarihçesi ve bugün nerelerde kullanıldığı hakkında bir makale yayınladı. RB, Kim Jong- Un'un bu uçağı 'belki de güvenebileceği tek uçak ' olduğu için, veya alternatifi olmadığı için kullandığını belirtti.

Al Arabiya | Suriye'nin ardından ABD şimdi de Afganistan'dan 5 bin'den fazla askeri geri çekmeyi planlıyor

Al Arabiya'nın manşetine taşıdığı habere göre bir yetkili Trump'ın Afganistan'da bulunan 14 bin ABD askerinden 5 binini çekmeyi planladığını belirtti.