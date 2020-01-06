Dünya basınında bugün | "Süleymani'yi öldürmenin sonuçları"

T24 Dış haberler

Dünyanın gündeminde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından meydana gelen gelişmeler var. New York Times, suikastin sonuçlarının büyümekte olduğunu yazdı. The Washington Post, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "ülkesinin yasama organını ele geçirmeye çalıştığını yazdı.

6 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Trump’ın üzerinde Süleymani’nin öldürülmesini haklı gösterme baskısı artıyor

ABD-İran gerilimi tırmanırken Donald Trump yönetimi İran’ın en güçlü komutanlarından Kasım Süleymani’nin öldürülmesinde amacın savaş başlatmak değil de durdurmak olduğunu açıklamak konusunda zorlanıyor. Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin arkasındaki istihbarata yönelik şüpheler artarken Trump ve İran kanadı birbirine ağır tehditlerde bulunmayı sürdürüyor. Trump’ın İran’da aralarından kültürel alanların da bulunduğu 52 hedef noktası belirlendiğini söylemesinin ardından Tahran 2015 nükleer anlaşmasının yükümlülüklerinden tamamiyle çekildiğini açıklayan bir hamle yaptı.

The Times | İran uyardı: Britanya askerlerini öldüreceğiz

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından artan gerilim okları bölgedeki yabancılar da hedef oldu. The Times’in aktardığına göre Kudüs Gücü’nden bir üst düzey komutan, Orta Doğu’da ABD askerlerinin hedef alınacağını söyleyerek ABD’nin bölgedeki müttefiği Britanya ve diğer NATO ülkelerinin de Trump’ın yanında yer almaları durumda kayıplar yaşayacağını söyledi. Britanya Savunma Bakanlığı kötü durum senaryolarına hazırlık yaparak bölgedeki askerlerim acil çıkış planlarını hazırlamaya başladı.

New York Times | ABD'nin üst düzey İran komutanını öldürmesinin sonuçları büyüyor

ABD'nin cuma günü yapılan bir hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Tahran, 2015 Nükleer Anlaşması'nın taahhütlerinin tamamına uymayı bırakacağını açıkladı. Irak'ta milletvekilleri, yıllardır ülkelerinde bulunan ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde oy kullandı. Suriye ve Irak'ta uzun süredir görev yapan ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonlardan biri, İran'ın karşılık verme tehditi sebebiyle operasyonlarını durdurdu.

The Washington Post | Maduro, Venezuela'nın yasamasını ele geçirdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Meclis'in başkanlığına kendi adayını yemin ettirerek kendini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis lideri Juan Guaido'yu görevinden almaya çalıştı. Muhalefet yetkilileri gelişmeyi "parlamento darbesi" olarak nitelendirdi. ABD, Maduro'nun hamlesini kınadı. Guaido harekete karşı çıkarak bir yerel gazetenin binasında muhalif milletvekillerini topladı ve paralel bir seçim yaparak tekrar meclis başkanı olacak oy çoğunluğuna ulaştı.

Moscow Times | Rusya'nın Lavrov'u ve İran'ın Zarif'i Süleymani'nin öldürülmesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra yapılan açıklamada Lavrov'un Zarif'e başsağlığı dilediği ve bakanların ABD'nin yaptığının uluslararası hukuku "iğrenç derecede" ihlal ettiğini vurguladığı belirtildi.

Le Monde | İran’dan ABD’ye karşı ‘intikam’ vurgusu

İranlı üst düzey general Kasım Süleymani’nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından Tahran, ‘doğru yer ve doğru zamanda intikam’ vurgusu yaptı. Irak, Suriye ve Lübnan’da bulunan İran destekli milis güçleri Tahran’ın intikam çağrısına uyarak ABD güçlerini tehdit etti. Öteyandan Trump yönetimi Süleymani’nin öldürülmesini ‘savaşı sonlandırma’ amacıyla açıklıyor.

Al Arabiya | Kasım Süleymani’nin kızı konuştu: ABD kara günle karşı karşıya

ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey generali Kasım Süleymani’nin kızı, babasının Tahran’da gerçekleşen cenaze töreninde konuştu. Zeinab Süleymani, ABD ve müttefiği İsrail’in babasının öldürülmesinin ardından kara günle karşılaştığını ve Orta Doğu’daki ABD askerlerinin ailelerinin şimdi çocuklarının ölüm haberini beklemek zorunda kaldığını söyledi.