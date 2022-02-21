Dünya basınında bugün | Suisse sırları: "Suçlular, dolandırıcılar ve yozlaşmış siyasetçilerin maskesi düştü"

T24 Dış Haberler

İsviçre bankası Credit Suisse'in eski bir çalışanı, bankanın zengin müşterileri arasında işkence, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve pek çok ciddi suça karışmış isimler olduğunu açıkladı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de Covid pandemisinin başından bu yana uygulanan Covid kurallarını kaldırmaya hazırlanıyor. ABD, Birleşmiş Milletler'e ellerinde Moskova'nın "Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalılar listesi" hazırladığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtti.

21 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Credit Suisse'den sızdı: Suçlular, dolandırıcılar ve yozlaşmış siyasetçilerin maskesi düştü

İsviçre bankası Credit Suisse'in eski bir çalışanı, bankanın zengin müşterileri arasında işkence, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve pek çok ciddi suça karışmış isimler olduğunu açıkladı. Dünya'nın en büyük özel bankalarından biri olan Credit Suisse'ten sızan veriler, dünyanın dört bir yanından 30 bin müşterinin hesaplarıyla ilişkilendirildi. Kimliği açıklanmayan eski çalışan, toplamda 100 milyar dolardan fazlaya denk gelen bir miktarın sahiplerine ilişkin verileri sızdırırken suçla elde edilen parayı tutan bankanın, uluslararası bankacılık kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Credit Suisse, herhangi bir kanuna aykırı durum olduğunu yalanladı.

The Independent | Boris Johnson, Covid kurallarını kaldırmak bir gurur anı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de Covid pandemisinin başından bu yana uygulanan Covid kurallarını kaldırmaya hazırlanıyor. Johnnson, testi pozitif çıkanların zorunlu izolasyonunun dahi kaldırılacağı adımla ilgili "gurur anı" ifadesini kullandı. Kabinenin bugün yeni dönemi onaylaması bekleniyor. Onaylanınca İngiltere'de Covid olanların izole olması zorunlu olmayacak.

New York Times | Putin'in işgal senaryoları Batı'nın nasıl tepki vereceğini ölçecek

New York Times; ABD, müttefiklerine Kremlin'in işgal emri verdiğine dair bir istihbarat gönderdikten sonra tartışmaların Rusya Devlet Başkanı Putin'in işgali nasıl gerçekleştireceği üzerine odaklanmaya başladığını belirtti. Gazete üç senaryo paylaştı: Tüm ülkeyi kapsayacak kapsamlı bir saldırı, parça parça toprakların ele geçirileceği bir plan veya Belarus sınırını da kullanarak Ukrayna'yı farlı cephelerden sıkıştıracak bir saldırı. Belarus, pazar günü Rus askerlerinin bir süre daha ülkede kalacağını açıklamıştı.

The Washington Post | ABD, Rusya'nın askeri işgalden sonra 'öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalılar' listesi yaptığını iddia etti

ABD, Birleşmiş Milletler'e ellerinde Moskova'nın "Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalılar listesi" hazırladığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtti.

The Washington Post'un gördüğü mektuba göre ABD, BM'ye Moskova'nın işgal sonrası planında işkence, zorla kaybetmeler ve "insanların yaygın acı çekmesi" olduğunu belirtti. ABD, istihbaratla ilgili detay paylaşmadı.

Mektubun altında imzası olan ABD’nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Bathsheba Crocker, bazı isimlerin de hedef alınarak öldürüleceğini belirtti. Crocker, listedeki isimlerin Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı hamleye karşı çıkacağı düşünülen isimlerden oluştuğunu düşündüklerini ifade etti.

Crocker, Rus ordusunun hedef alacakları arasında Rusya'dan ve Belarus'tan Ukrayna'ya kaçmış muhalifler, gazeteciler, yozlaşma karşı aktivistler, dini ve etnik azınlıklar ile LGBTİ+'ler olacağını yazdı.

ABD temsilcisi, "Daha spesifik olarak Rusya güçlerinin öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalıların isimlerinin konulduğu bir liste hazırlanıyor. Elimizde buna işaret eden güvenilir bilgiler var" iddiasında bulundu.

eKathimerini | Yunanistan, yangınla havadan mücadele kapasitesini artırıyor

Yunanistan'ın NATO lojistik destek birimine eski borcunu ödemesinin ardından yangınla havadan mücadele kapasitesini artırabileceği belirtildi. İtfaiye hizmetlerinin filosunda geçen seneye kıyasla 15 tane daha fazla uçak ve helikopter bulunacağı; toplam sayının 92'ye çıkacağı belirtildi.

Moscow Times | Ukrayna savaşa hazırlanırken Rus askerleri Belarus'ta kalacak

Belarus, Rusya ordusuyla ortak tatbikatların 20 Şubat'tan sonra da devam edeceğini açıkladı. Rus askerinin ülkeden ayrılacağı net bir tarih verilmedi. Moscow Times, bu kararla Rusya'nın Ukrayna'nın kuzey sınırında da askeri birlik bulundurabileceğine dikkat çekti.

Le Monde | Donbas'ta en kötü senaryo

Ukrayna-Rusya krizi, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinde hafta sonu yaşanan çatışmalar ve ateşkes ihlali suçlamaları üzerine yoğunlaştı. "Donbas" adıyla bilinen bölgedeki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti, hafta sonu seferberlik ilan etmiş ve bölgede yaşayanların Rusya'nın Rostov bölgesine tahliye edilmeye başlandığını açıklamıştı. Hafta sonu boyunca bölgeden patlama sesleri geldiğine ilişkin haberler duyulmuştu.

Al Jazeera | İsrail Başbakanı Bennett: Hızlı gelen İran nükleer anlaşması zayıf olacak

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Viyana'da Tahran ve diğer ülkeler arasında müzakere edilen potansiyel nükleer anlaşmayı eleştirdi. Bennett, İran'ın "kısa zaman içinde" dünya güçleriyle bir nükleer anlaşmaya varabileceğini ancak bunun 2015'teki anlaşmadan daha zayıf olabileceğini söyledi. 2015 nükleer anlaşması, Tahran'a nükleer programında düzenlemeler karşılığında yaptırımların hafifletilmesinı sunmuş ancak 2018'de ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilerek İran'a yeniden ağır yaptırımlar uygulamıştı.