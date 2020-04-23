Dünya basınında bugün | “Sosyal mesafe 2020 sonuna kadar sürebilir”

T24 Dış haberler

Britanya basının gündeminde Sağlık Bakanı Matt Hancock’un dün yaptığı “Koronavirüs’te pik noktasına ulaştık” açıklamasının ardından alınan izolasyon önlemlerinin ne kadar süreceğine ilişkin değerlendirmeler Türkiye’den satın alınan koruyucu ekipmanların gecikmesiyle başlayan tartışma yer aldı. Fransa’da ise Le Monde gazetesi Koronavirüs salgını sonucu 10 milyondan fazla çalışanın ülkenin geçici işsizlik fonuna başvurduğunu duyurdu. ABD'de Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün hastalığın ilk tespit edilmesinden haftalar önce yaşandığı ortaya çıktı. NYT, bu gelişmenin hastalığın zaman çizelgesini değiştirdiğini ifade etti. Rusya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Vedomosti'nin yeni genel yayın yönetmeni, gazetede Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklif ettiği anayasa değişikliklerini eleştiren makalelerinin yayınlanmasını yasakladı.

23 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Sağlık Bakanı Hancock’un Türkiye’den sipariş edilen koruyucu ekipmana karşı uyarıları gözardı edildi

Britanya’nın Türkiye’de özel bir firmadan sipariş ettiği ancak Ticaret Bakanlığı’nın Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatını ön izne bağladığı bu nedenle ulaşması geciken kişisel koruyucu ekipmanlara ilişkin tartışma sürüyor. Britanya’da hükûmet, ekipmanların Türkiye’de bir prosedürden geçerek teslim edilmesi gerektiğini göz ardı ederek kamuoyuna “Ekipmanlar yolda” ifadeleriyle duyuru yapmakla eleştiriliyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock’un Başbakanlığı ekipmanlar Britanya’ya ulaşmadan kamuoyuna duyuru yapmamaları konusunda uyardığı ortaya çıktı. Britanya’da sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman eksiliğine yönelik tepkiler sürüyor.

The Independent | “Sosyal mesafe 2020 sonuna kadar sürebilir”

Sağlık Bakanı Matt Hancock dün Koronavirüs salgınında pik noktasına ulaşıldığını söyledi. Öte yandan dün basın toplantısı yapan Britanya Baş Sağlık Danışmanı Profesör Chris Whitty, herhangi bir aşı ya da tedavi yönteminin yakın gelecekte bulunmasının zor olduğunu belirterek sosyal mesafe önlemlerinin yıl sonuna kadar devam etmesi gerektiğini söyledi. Prof. Whitty, kısıtlamaların hızla kaldırılmasının kötü sonuçları olabileceğini söyledi.

New York Times | Kaliforniya'daki ölüm, virüsün zaman çizelgesini değiştirdi

Silikon Vadisi'nde çalışan Patricia Dowd, Koronavirüs salgını ABD'de tespit edilmeden haftalar önce ölmüştü. Ancak Dowd'dan alınan doku örnekleri üzerinde yapılan testler, 57 yaşındaki kadının Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini gösterdi. New York Times'ın aktardığına göre bu tespit, ABD'deki Koronavirüs zaman çizelgesini değiştirdi ve ilk haftalarda uygulanan politikalar için kullanılan veri ile yapılan tahminlerin büyük ihtimalle yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

The Washington Post | Trump, göçü 60 gün boyunca durduran ama istisnalara yer veren kararnameye imza attı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye göçü kısıtlayan kararnameye imza attı. The Washington Post'un aktardığına göre kararname, Trump'ın geçen günlerde Twitter'dan söylediğinin aksine çok kapsamlı değil. 60 günlük uygulama, zaten ABD'de bulunanaları, sağlık profesyonelleri gibi ülkeye geçici olarak gelen çalışanları ve ABD vatandaşlarıyla evlenenleri kapsamayacak.

The Moscow Times | Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti'nin yeni genel yayın yönetmeni, Putin'i eleştirmeyi yasakladı

Rusya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Vedomosti'nin yeni genel yayın yönetmeni, gazetede Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklif ettiği anayasa değişikliklerini eleştiren makalelerinin yayınlanmasını yasakladı. Gazetenin yeni sahipleri tarafından geçici olarak genel yayın yönetmeni ilan edilen Andrey Şımarov, bu ayın başında devlet kontrolündeki petrol devi Rosneft'in direktörünü eleştiren bir köşe yazısını yayından kaldırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Vedomosti'nin medya editörü Kiseniya Boletskaya'nın yaptığı Facebook paylaşımına göre, Şımarov, Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının yolunu açacak anayasa değişiklerini eleştiren yayınlar yapan yazı işleri çalışanlarının kovulacağını söyledi. Boletskaya, yeni genel yayın yönetmeninin gazetede Rusya'nın son bağımsız anket şirketi Levada'nın yaptığı anketlerin de yayınlanmasını yasakladığını aktardı ve emrin Kremlin'den geldiğini iddia etti. Uzun süredir Levada ile iş birliği halinde olan Vedomosti gazetesi, anket şirketinin yaptığı araştırmaları erken yayınlama hakkına sahipti. Boletskaya, "Şımarov, hükûmetin Levada anketlerini Vedomosti'de görmek istemediğini ve gazete hayatta kalmak istiyorsa hükûmeti dinlemesi gerektiğini söyledi" dedi.

Le Monde | Fransa kısmi işsizliğin bedeliyle karşı karşıya

Fransa Sağlık Bakanı Muriel Penicaud, 10 milyondan fazla çalışanın ülkenin geçici işsizlik fonuna başvurduğunu açıkladı. Bu ülkenin istihdam gücünün yarısına tekabül ediyor. Pénicaud, “Bugün itibarıyla 10,2 milyon özel sektör çalışanı geçici işsizlik programına alındı. Bu her iki çalışandan biri ve her 10 şirketten altısını içeriyor” dedi.

Fransa’nın açıkladığı program kapsamında hükümetin çalışanların maaşlarının büyük bir kısmını ödeyerek şirketlerin büyük çapta işten çıkarmalara gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Al Jazeera | Endonezya’nın Koronavirüs mücadelesi: Artık çok geç

Endonezya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları bu ayın başından beri neredeyse dört katına çıktı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun salgının ilk günlerinde Koronavirüs’ü hafife alması ve sokağa çıkma yasağı ilan etme taraftarı olmaması tepki çekti. Endonezyalılar sosyal medyada “Tecrityadaölüm” kampanyası başlattı. Başkan Widodo tam anlamıyla bir sokağa çıkma yasağına ülkede neredeyse 10 insandan birine tekabül eden yoksulları kötü etkileyeceği için karşı çıktığını söyledi. Endonezya hükûmeti şu anda vakaların daha yoğun olduğu Jakarta, West Sumatra gibi şehirlerde kısmi izolasyon tedbirleri uyguluyor.